Segundo o jornal belgaHet Laatste Nieuws, Nathan De Cat, de apenas 17 anos, deixará o RSC Anderlecht no meio do ano e, nas últimas semanas, já visitou vários clubes da Bundesliga — entre eles, o Borussia Dortmund.
Ele está à venda por 25 milhões de euros: o BVB parece estar trabalhando em uma transferência sensacional - mas enfrenta forte concorrência
Segundo a reportagem, De Cat busca uma decisão rápida sobre seu futuro clube. Além do BVB, teria havido também reuniões e conversas sobre as perspectivas esportivas com o RB Leipzig e o Bayer Leverkusen.
O FC Bayern também foi repetidamente associado a De Cat nos últimos meses, mas esse passo ainda seria grande demais para o meio-campista versátil, como escreve o HLN.
Já na noite de quinta-feira havia indícios de que o jogador da seleção belga, que surpreendentemente não foi convocado para a Copa do Mundo apesar de sua excelente temporada no Anderlecht, deixaria o clube de sua infância. Naquela ocasião, após a vitória por 3 a 1 sobre o St. Truiden, De Cat correu de chinelos pelo gramado do Lotto Park, em Anderlecht, e começou a chorar, aparentemente sabendo que aquele seria seu último jogo em casa pelo RSC.
Segundo a reportagem, o próprio Anderlecht já se conformou com a saída do megatalento, mas exige pelo menos 25 milhões de euros pelos serviços do jogador. Considerando que o contrato expira em 2027, trata-se de um valor bastante elevado.
O BVB procura um novo volante: Eichhorn está em alta no FC Bayern
De Cat só conseguiu chegar ao time principal do Anderlecht durante as eliminatórias do campeonato do ano passado e, desde o início da temporada, se consolidou como titular indiscutível no RSC. Nesta temporada, que chega ao fim neste fim de semana, ele soma até o momento 45 partidas oficiais, três gols e cinco assistências.
É sabido que o BVB está em busca de um meio-campista central com perfil mais defensivo. No entanto, o jovem Kennet Eichhorn, de apenas 16 anos, do Hertha BSC, era considerado o principal alvo de transferência. Tanto o diretor esportivo Ole Book quanto o técnico Niko Kovac já teriam mantido conversas com Eichhorn.
Ao contrário do caso de De Cat, não seriam necessárias grandes negociações com o Hertha no caso de Eichhorn. O adolescente pode deixar o clube da segunda divisão graças a uma cláusula de rescisão que estaria entre dez e doze milhões de euros. No entanto, talvez o BVB esteja procurando alternativas com mais intensidade, também devido ao interesse ainda existente do FC Bayern em Eichhorn.
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou novamente na sexta-feira que o FC Bayern está de olho em Eichhorn. “Acho que, se você vê Kenny Eichhorn – e o FC Bayern não se interessasse por ele –, então não estaríamos fazendo nosso trabalho. Agora é preciso ver se isso se encaixa e quais são as expectativas dele e de sua equipe de assessoria. Se isso vai acontecer, é outra história”, disse Eberl ao jornal Bild.
Os candidatos do BVB, Kennet Eichhorn e Nathan De Cat: dados de desempenho e estatísticas
Jogadores Jogos Gols Assistências Cartões amarelos Tempo de jogo Nathan De Cat 45 3 5 10 3.365 Kennet Eichhorn 20 2 - 7 1.358