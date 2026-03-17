Como confirmou o presidente Joan Laporta em entrevista à emissora RAC1 após sua reeleição, o dirigente de 61 anos está prestes a assinar um contrato até 2028; seu contrato atual vai até 2027.
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"Ele está a favor!" O FC Barcelona anuncia grandes novidades sobre Hansi Flick
Durante sua campanha eleitoral contra seu maior rival, Víctor Font, Laporta apostou tudo na carta Flick. “O presidente é a razão pela qual estou aqui”, havia dito Flick já em dezembro, com vistas à eleição. Nessa ocasião, Laporta conquistou 68,18% dos votos, incluindo os de Flick. Font obteve 29,78%. Laporta retomará suas funções em julho, após ter renunciado há algumas semanas no decorrer do processo eleitoral.
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Laporta: Flick pode ficar “mais cinco anos no Barça”
“A boa relação com Flick é muito importante”, disse Laporta, acrescentando que uma renovação do contrato do técnico alemão “reforçaria a estabilidade e o nosso sucesso”. E mais ainda: “Considero possível que ele permaneça no Barça por mais cinco anos. É um homem jovem e cheio de energia, que se sente bem na cidade.”
Flick assumiu o comando do Barcelona no verão de 2024 e, logo em sua primeira temporada, levou o time ao bicampeonato nacional, conquistando o campeonato e a copa. Antes disso, o técnico nascido em Heidelberg treinou o FC Bayern e, de 2021 a 2023, também a seleção alemã.