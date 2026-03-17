"Ele está a favor!" O FC Barcelona anuncia grandes novidades sobre Hansi Flick

“A boa relação com Flick é muito importante”, disse Laporta, acrescentando que uma renovação do contrato do técnico alemão “reforçaria a estabilidade e o nosso sucesso”. E mais ainda: “Considero possível que ele permaneça no Barça por mais cinco anos. É um homem jovem e cheio de energia, que se sente bem na cidade.”

Flick assumiu o comando do Barcelona no verão de 2024 e, logo em sua primeira temporada, levou o time ao bicampeonato nacional, conquistando o campeonato e a copa. Antes disso, o técnico nascido em Heidelberg treinou o FC Bayern e, de 2021 a 2023, também a seleção alemã.