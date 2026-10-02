Segundo Fred, o técnico, que chegou a Old Trafford com uma reputação brilhante após quatro temporadas bem-sucedidas no Ajax, incluindo uma campanha até as semifinais da Liga dos Campeões, não conseguiu repetir esse sucesso sem sobressaltos na Premier League, apesar de ter conquistado tanto a Copa da Inglaterra quanto a Copa da Liga durante sua passagem de dois anos e meio por Manchester. Em vez disso, ele era propenso a confrontos e frequentemente batia de frente com os maiores nomes do vestiário.

"Ele brigava com todo mundo. Brigava comigo, com Cristiano [Ronaldo], com Casemiro, com [Marcus] Rashford. Ele não me colocava para jogar, às vezes ficava estressante", explicou Fred. Em seguida, ele ainda alegou que o técnico demonstrava favoritismo, ao afirmar: "[Com Ten Hag] Só os jogadores holandeses dele jogavam. Um técnico cheio de panelinhas. Mas, taticamente, um dos melhores com quem já trabalhei. Ele queria que o time corresse, mas Cristiano [já estava] mais velho. Ele tirou Cristiano [da escalação inicial], e então houve um desentendimento."