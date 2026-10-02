AFP
Traduzido por
'Ele era um pedaço de merda!' - Ex-estrela do Manchester United, Fred, dispara ataque brutal contra Erik ten Hag por gestão do elenco e briga com Cristiano Ronaldo
Fred critica gestão de grupo de Ten Hag
O meio-campista brasileiro passou cinco anos em Old Trafford antes de sair para o gigante turco Fenerbahce antes da temporada 2023-24, durante a passagem de Ten Hag, tendo conquistado a Copa da Liga e chegado à final da Copa da Inglaterra durante seu período em Manchester.
"Ten Hag era muito bom taticamente, mas com o grupo ele era um pedaço de merda", revelou Fred durante participação no Charla Podcast, como citado pela ESPN. Os comentários do meio-campista destacam uma divisão significativa entre as instruções técnicas do treinador e suas habilidades interpessoais, algo que Fred acredita ter atrapalhado a harmonia dentro do elenco durante um período turbulento para o gigante da Premier League.
- AFP
Desentendimentos com Ronaldo e estrelas veteranas
Segundo Fred, o técnico, que chegou a Old Trafford com uma reputação brilhante após quatro temporadas bem-sucedidas no Ajax, incluindo uma campanha até as semifinais da Liga dos Campeões, não conseguiu repetir esse sucesso sem sobressaltos na Premier League, apesar de ter conquistado tanto a Copa da Inglaterra quanto a Copa da Liga durante sua passagem de dois anos e meio por Manchester. Em vez disso, ele era propenso a confrontos e frequentemente batia de frente com os maiores nomes do vestiário.
"Ele brigava com todo mundo. Brigava comigo, com Cristiano [Ronaldo], com Casemiro, com [Marcus] Rashford. Ele não me colocava para jogar, às vezes ficava estressante", explicou Fred. Em seguida, ele ainda alegou que o técnico demonstrava favoritismo, ao afirmar: "[Com Ten Hag] Só os jogadores holandeses dele jogavam. Um técnico cheio de panelinhas. Mas, taticamente, um dos melhores com quem já trabalhei. Ele queria que o time corresse, mas Cristiano [já estava] mais velho. Ele tirou Cristiano [da escalação inicial], e então houve um desentendimento."
Comparando Ten Hag com Solskjaer e Mourinho
A experiência do meio-campista sob o comando de Ten Hag contrasta fortemente com o período em que trabalhou com os técnicos anteriores do Manchester United. Fred falou de forma bem mais elogiosa sobre Ole Gunnar Solskjaer e José Mourinho, o último deles foi quem levou o brasileiro originalmente à Premier League em 2018.
"Solskjaer era bom com o grupo, mas era ajudado [nos treinamentos] pelos assistentes. Ele uniu o grupo", observou Fred, destacando as qualidades do norueguês na gestão do elenco. Sobre o "Special One", ele acrescentou: "Mourinho é um grande sujeito, ele é engraçado. Acabei de estar com ele no Fenerbahçe; ele me levou para o United. Antes de [Carlo] Ancelotti aparecer, o nome dele estava sendo mencionado para a seleção [do Brasil]. Então eu mostrava os rumores para ele e ele dizia: 'Vai se f---, cara. Eu não vou a lugar nenhum. Vou comandar meu clube aqui.' Um cara realmente decente."
- Getty Images Sport
O fim da era Ten Hag
A passagem de Ten Hag por Old Trafford finalmente chegou ao fim em outubro de 2024, após um início desastroso de campanha que deixou o United afundado na 14ª colocação depois de sete jogos. Isso representou o pior começo do clube em uma temporada de liga desde 1989-90, levando a diretoria a finalmente rescindir seu contrato, apesar dos sucessos em títulos que ele havia alcançado nas competições de copa nacionais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.