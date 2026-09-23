O zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite celebrou seu retorno à seleção da Inglaterra em St George's Park antes do confronto da UEFA Nations League contra a Espanha. Depois de repetidos problemas no tendão da coxa, o jogador de 24 anos passou por um programa especializado de reabilitação holística de quatro semanas na Alemanha para fortalecer tanto o corpo quanto a função cerebral.

Branthwaite elogiou o técnico do Everton, David Moyes, por sugerir o tratamento pouco convencional durante a pausa de verão.

O zagueiro canhoto agora busca se firmar no novo esquema da seleção montado por Thomas Tuchel.