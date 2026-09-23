Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-EUR-NATIONS-PRESSER-BRANTHWAITEAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Ele era o meu herói!' - Jarrad Branthwaite revela influência surpreendente de Sergio Ramos antes de duelo contra a Espanha

Inglaterra
J. Branthwaite
Inglaterra x Espanha
Espanha
Liga das Nações A

O zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite revelou como estudar a lenda do Real Madrid Sergio Ramos moldou seu desenvolvimento defensivo antes do duelo da Inglaterra com a Espanha. O defensor também detalhou sua reabilitação holística na Alemanha e a meta de Thomas Tuchel de vencer a Liga das Nações.

  • Branthwaite é convocado novamente pela Inglaterra após avanço na recuperação na Alemanha

    O zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite celebrou seu retorno à seleção da Inglaterra em St George's Park antes do confronto da UEFA Nations League contra a Espanha. Depois de repetidos problemas no tendão da coxa, o jogador de 24 anos passou por um programa especializado de reabilitação holística de quatro semanas na Alemanha para fortalecer tanto o corpo quanto a função cerebral.

    Branthwaite elogiou o técnico do Everton, David Moyes, por sugerir o tratamento pouco convencional durante a pausa de verão.

    O zagueiro canhoto agora busca se firmar no novo esquema da seleção montado por Thomas Tuchel.

    • Publicidade
  • imago-sport-1068381093.jpgAnadolu Agency

    Astro do Everton revela Sergio Ramos como ídolo de infância

    Falando em uma entrevista coletiva antes de enfrentar a Espanha, Branthwaite apontou o ex-capitão do Real Madrid Sergio Ramos como sua principal inspiração no futebol. O zagueiro do Everton lembrou que estudava os confrontos de El Clasico quando era mais jovem, admirando as entradas agressivas de Ramos, suas qualidades de liderança e sua ameaça ofensiva em gols.

    Branthwaite explicou que moldar seu jogo com base na lenda espanhola o ajudou a desenvolver um perfil defensivo completo.

    "Quando eu estava crescendo, assistia muito aos jogos de Real Madrid e Barcelona", afirmou Branthwaite. "Vi como Sergio Ramos era um grande líder, o tipo de defensor agressivo que ele era, e ele também marcava muitos gols. Ele tinha um jogo completo, então provavelmente era uma boa pessoa para basear seu jogo."


  • Tuchel exige vitória total ao longo de toda a campanha da Liga das Nações

    Branthwaite detalhou as instruções explícitas do técnico Thomas Tuchel ao elenco ao chegar à concentração. Tuchel orientou os jogadores a expressarem suas qualidades naturais, enquanto miram a vitória total na Liga das Nações para construir uma cultura vencedora antes dos grandes torneios.

    O treinador enfatizou que conquistar troféus diretamente fortalece a união do elenco e o embalo de elite.

    "A mensagem do treinador foi ir até o fim na competição e vencê-la", acrescentou Branthwaite. "Vencer a Liga das Nações seria algo muito positivo para nós. A mensagem foi ir até o fim nos dez jogos e conseguir um resultado em todos eles."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • England v Bosnia & Herzegovina - International FriendlyGetty Images Sport

    Inglaterra mira um título contra a Espanha em Wembley

    A Inglaterra se prepara para um duro teste tático contra a Espanha, com Branthwaite ansioso para demonstrar sua capacidade defensiva em duelos no mano a mano. O defensor canhoto busca oferecer equilíbrio tático, velocidade contra bolas nas costas da defesa e domínio pelo alto para a Inglaterra.

    Reencontrando o companheiro de Everton Jordan Pickford, Branthwaite busca se firmar como titular da seleção a longo prazo.

    A Inglaterra segue para sua agenda da Liga das Nações determinada a garantir o primeiro lugar em seu grupo.

Liga das Nações A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Espanha crest
Espanha
ESP