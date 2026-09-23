AFP
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'Ele era o meu herói!' - Jarrad Branthwaite revela influência surpreendente de Sergio Ramos antes de duelo contra a Espanha
Branthwaite é convocado novamente pela Inglaterra após avanço na recuperação na Alemanha
O zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite celebrou seu retorno à seleção da Inglaterra em St George's Park antes do confronto da UEFA Nations League contra a Espanha. Depois de repetidos problemas no tendão da coxa, o jogador de 24 anos passou por um programa especializado de reabilitação holística de quatro semanas na Alemanha para fortalecer tanto o corpo quanto a função cerebral.
Branthwaite elogiou o técnico do Everton, David Moyes, por sugerir o tratamento pouco convencional durante a pausa de verão.
O zagueiro canhoto agora busca se firmar no novo esquema da seleção montado por Thomas Tuchel.
- Anadolu Agency
Astro do Everton revela Sergio Ramos como ídolo de infância
Falando em uma entrevista coletiva antes de enfrentar a Espanha, Branthwaite apontou o ex-capitão do Real Madrid Sergio Ramos como sua principal inspiração no futebol. O zagueiro do Everton lembrou que estudava os confrontos de El Clasico quando era mais jovem, admirando as entradas agressivas de Ramos, suas qualidades de liderança e sua ameaça ofensiva em gols.
Branthwaite explicou que moldar seu jogo com base na lenda espanhola o ajudou a desenvolver um perfil defensivo completo.
"Quando eu estava crescendo, assistia muito aos jogos de Real Madrid e Barcelona", afirmou Branthwaite. "Vi como Sergio Ramos era um grande líder, o tipo de defensor agressivo que ele era, e ele também marcava muitos gols. Ele tinha um jogo completo, então provavelmente era uma boa pessoa para basear seu jogo."
Tuchel exige vitória total ao longo de toda a campanha da Liga das Nações
Branthwaite detalhou as instruções explícitas do técnico Thomas Tuchel ao elenco ao chegar à concentração. Tuchel orientou os jogadores a expressarem suas qualidades naturais, enquanto miram a vitória total na Liga das Nações para construir uma cultura vencedora antes dos grandes torneios.
O treinador enfatizou que conquistar troféus diretamente fortalece a união do elenco e o embalo de elite.
"A mensagem do treinador foi ir até o fim na competição e vencê-la", acrescentou Branthwaite. "Vencer a Liga das Nações seria algo muito positivo para nós. A mensagem foi ir até o fim nos dez jogos e conseguir um resultado em todos eles."
- Getty Images Sport
Inglaterra mira um título contra a Espanha em Wembley
A Inglaterra se prepara para um duro teste tático contra a Espanha, com Branthwaite ansioso para demonstrar sua capacidade defensiva em duelos no mano a mano. O defensor canhoto busca oferecer equilíbrio tático, velocidade contra bolas nas costas da defesa e domínio pelo alto para a Inglaterra.
Reencontrando o companheiro de Everton Jordan Pickford, Branthwaite busca se firmar como titular da seleção a longo prazo.
A Inglaterra segue para sua agenda da Liga das Nações determinada a garantir o primeiro lugar em seu grupo.
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