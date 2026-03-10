“Ele era confuso” – O maior defeito de Rayan Cherki revelado por seu ex-companheiro de equipe no Lyon, apesar da habilidade “incrível” do meia do Manchester City

“Ah, Rayan era capaz de fazer coisas incríveis. Só que ele exagerava”, revelou o goleiro Riou, que passou dois anos com Cherki no Lyon, à revista So Foot. “Ele conseguia driblar quatro jogadores, mas quando precisava passar a bola porque tinha conseguido abrir espaço, ele não fazia isso para tentar outra coisa. Ele era confuso, sim, mas depois de um tempo você entende que ele não vai fazer o passe, então você fica focado nele.

Quando você é goleiro, tenta antecipar um corte, por exemplo, e, na verdade, depois de um tempo, percebe que ele vai tentar dar um chute ou driblar novamente, então você fica focado nele, o que fazia com que ele acabasse perdendo o foco e a eficácia.”