Getty Images Sport
Traduzido por
“Ele era confuso” – O maior defeito de Rayan Cherki revelado por seu ex-companheiro de equipe no Lyon, apesar da habilidade “incrível” do meia do Manchester City
A ascensão de Cherki, de prodígio do Lyon a estrela do City
Cherki, 22 anos, chegou ao City no verão de 2025 como um dos jovens talentos mais cobiçados da Europa, com a reputação de ser a joia da coroa da academia do Lyon. Durante sua passagem pelo time francês, o criativo meia acumulou impressionantes 185 partidas, contribuindo com 29 gols e 45 assistências, um saldo que consolidou seu status como um talento geracional na Ligue 1. Desde sua transferência de alto nível para a Premier League, Cherki já marcou nove gols e deu 10 assistências em 37 partidas.
- Getty Images Sport
A faca de dois gumes do talento de Cherki
“Ah, Rayan era capaz de fazer coisas incríveis. Só que ele exagerava”, revelou o goleiro Riou, que passou dois anos com Cherki no Lyon, à revista So Foot. “Ele conseguia driblar quatro jogadores, mas quando precisava passar a bola porque tinha conseguido abrir espaço, ele não fazia isso para tentar outra coisa. Ele era confuso, sim, mas depois de um tempo você entende que ele não vai fazer o passe, então você fica focado nele.
Quando você é goleiro, tenta antecipar um corte, por exemplo, e, na verdade, depois de um tempo, percebe que ele vai tentar dar um chute ou driblar novamente, então você fica focado nele, o que fazia com que ele acabasse perdendo o foco e a eficácia.”
A relação de amor e ódio de Guardiola com o francês
A natureza mercurial de Cherki não passou despercebida no Etihad, onde Pep Guardiola já experimentou a montanha-russa emocional de treinar o ex-astro do Lyon. Após uma recente atuação decisiva, o técnico do City brincou dizendo que “há momentos emque quero gritar com ele e há momentos em que quero beijá-lo”. Essa mistura de brilhantismo e frustração parece ser a característica marcante de um jogador que, segundo Riou, sempre teve dificuldade em encontrar o equilíbrio certo entre entretenimento e resultado final.
“Quero permitir que ele expresse seu incrível talento. Temos que jogar melhor na defesa para que ele possa receber mais bolas nessa posição”, continuou Guardiola.
- Getty Images Sport
A mentalidade de elite de Benzema contra o talento de CherkiRiou, que passou pela academia do Lyon ao lado de Karim Benzema, observou a grande diferença entre os grandes jogadores e aqueles que dependem exclusivamente do talento. Refletindo sobre a ascensão de Benzema, Riou lembrou: “Benzema já estava determinado a se esforçar mais para conseguir mais. Pessoalmente, eu não sabia que era preciso tanto esforço. Achava que o talento era suficiente. Eu era muito talentoso, mas não tinha o alto nível exigido para ter uma carreira. Isso foi o que me prejudicou na minha carreira, em comparação com o que eu poderia ter feito.”
Publicidade