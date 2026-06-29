“Ele era como o Lionel Messi!” - O Leeds foi aconselhado a não aceitar ofertas pelo astro da seleção americana Brenden Aaronson na janela de transferências de verão

Aaronson chegou a West Yorkshire no verão de 2022 como uma grande promessa, em uma transferência que envolveu uma quantia de 25 milhões de libras (33 milhões de dólares). Sua primeira temporada, na qual marcou apenas um gol, terminou em decepção, já que o Leeds sofreu o rebaixamento da Premier League.

Os torcedores não gostaram de ver alguns jogadores abandonarem o barco imediatamente, com Aaronson indo para a Alemanha por empréstimo ao Union Berlin. Ele voltou aos planos do Championship na temporada 2024-25, mas tinha muito a provar e continuou atraindo atenção indesejada por um tempo.

Uma campanha vitoriosa no campeonato ajudou a reconquistar a confiança de alguns, mas ainda havia dúvidas se o jogador de 25 anos tinha o perfil para a vida entre a elite. Sua dedicação em campo e seus quatro gols ajudaram a virar o jogo na temporada 2025-26 — ao mesmo tempo em que garantiram uma vaga na seleção de seu país para a Copa do Mundo em casa.