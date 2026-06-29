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“Ele era como o Lionel Messi!” - O Leeds foi aconselhado a não aceitar ofertas pelo astro da seleção americana Brenden Aaronson na janela de transferências de verão
Aaronson foi contratado pelo Leeds por 25 milhões de libras em 2022
Aaronson chegou a West Yorkshire no verão de 2022 como uma grande promessa, em uma transferência que envolveu uma quantia de 25 milhões de libras (33 milhões de dólares). Sua primeira temporada, na qual marcou apenas um gol, terminou em decepção, já que o Leeds sofreu o rebaixamento da Premier League.
Os torcedores não gostaram de ver alguns jogadores abandonarem o barco imediatamente, com Aaronson indo para a Alemanha por empréstimo ao Union Berlin. Ele voltou aos planos do Championship na temporada 2024-25, mas tinha muito a provar e continuou atraindo atenção indesejada por um tempo.
Uma campanha vitoriosa no campeonato ajudou a reconquistar a confiança de alguns, mas ainda havia dúvidas se o jogador de 25 anos tinha o perfil para a vida entre a elite. Sua dedicação em campo e seus quatro gols ajudaram a virar o jogo na temporada 2025-26 — ao mesmo tempo em que garantiram uma vaga na seleção de seu país para a Copa do Mundo em casa.
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Aaronson, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, conquistou a torcida do Leeds
Ainda não foi acordada nenhuma extensão de contrato para ele no Elland Road; então, será que o Leeds consideraria vendê-lo caso fossem apresentadas ofertas nesta janela de transferências? Questionado sobre o que o futuro reserva para Aaronson, o ex-zagueiro do Leeds, Kilgallon — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com um código promocional da Kalshi —, disse: “Houve momentos, mesmo na Championship, quando eles subiram de divisão, em que ele não era o favorito da torcida. E então, no início da Premier League, ele estava levando um pouco de bronca. Eu teria que começar jogando no lugar dele às vezes, considerando o que parte da torcida pensava dele!
“Mas ele deu a volta por cima. Nos últimos, provavelmente, três quartos da temporada — ou metade da temporada — da Premier League, ele foi como o Messi. Ele estava arrasando e fez com que todos os torcedores mudassem de opinião e dissessem: ‘esse garoto é um craque’.
“A atitude dele é brilhante. O técnico, obviamente, gosta dele. Na verdade, estou surpreso que ele não esteja sendo titular na Copa do Mundo. Assisti a alguns jogos e ele tem ficado no banco.”
Por que o Leeds deve ter cuidado ao permitir a saída de Aaronson
Kilgallon acrescentou sobre as importantes qualidades intangíveis que Aaronson traz para o elenco de Daniel Farke: “Pode-se dizer que talvez seja preciso melhorar o elenco, mas também é preciso manter um bom ambiente no vestiário. Acho que dá para trazer jogadores e melhorar o time, mas ainda assim é preciso ter bons rapazes lá. E acho que o Farke gosta disso.
“Ouvi dizer que o Brenden Aaronson é querido. O ambiente no vestiário é bom lá. É preciso ter cuidado com quem se contrata agora. Quero dizer, olhe para o Chelsea e coisas do tipo. O ambiente no vestiário parece péssimo, não é? Eles trouxeram todos esses jogadores para reforçar o time e estão pagando 200 mil por semana, mas, para mim, parece um ambiente tóxico lá. E não acho que seja isso que Farke quer, nem qualquer torcedor do Leeds United ou os proprietários.”
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Mercado de transferências: Aaronson em destaque na Copa do Mundo
Aaronson está no centro das atenções no momento e foi escalado como titular por Mauricio Pochettino para a última partida dos Estados Unidos na Copa do Mundo, pelo Grupo D, contra a Turquia.
Ele espera ter mais tempo de jogo no confronto das oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, além de continuar na busca por chegar o mais longe possível neste importante torneio internacional. Assim que o torneio chegar ao fim, a atenção voltará para os assuntos do clube e para o que acontecerá a seguir em relação ao contrato e às transferências no Leeds.