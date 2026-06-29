Aaronson chegou a West Yorkshire no verão de 2022 como uma promessa empolgante, com uma taxa de transferência de £25 milhões (US$ 33 mi). Sua temporada de estreia, na qual marcou apenas um gol, terminaria em decepção, já que o Leeds foi rebaixado da Premier League.

Os torcedores não reagiram bem ao ver alguns jogadores abandonarem o barco imediatamente, com Aaronson indo para a Alemanha por empréstimo ao Union Berlin. Ele retornou aos planos para a Championship em 2024-25, mas ainda tinha muito a provar e continuou atraindo atenção indesejada por um tempo.

Uma campanha de título ajudou a reconquistar alguns, mas ainda havia dúvidas sobre se o jogador de 25 anos estava à altura da vida entre a elite. Sua intensidade em campo, além de quatro gols, ajudou a mudar o cenário em 2025-26, ao mesmo tempo em que garantiu um lugar nos planos de seu país para uma Copa do Mundo em casa.