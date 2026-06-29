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'Ele era como Lionel Messi!' - Leeds é aconselhado a não ouvir propostas pelo astro da USMNT Brenden Aaronson na janela de transferências de verão
Aaronson se juntou ao Leeds por £ 25 milhões em 2022
Aaronson chegou a West Yorkshire no verão de 2022 como uma promessa empolgante, com uma taxa de transferência de £25 milhões (US$ 33 mi). Sua temporada de estreia, na qual marcou apenas um gol, terminaria em decepção, já que o Leeds foi rebaixado da Premier League.
Os torcedores não reagiram bem ao ver alguns jogadores abandonarem o barco imediatamente, com Aaronson indo para a Alemanha por empréstimo ao Union Berlin. Ele retornou aos planos para a Championship em 2024-25, mas ainda tinha muito a provar e continuou atraindo atenção indesejada por um tempo.
Uma campanha de título ajudou a reconquistar alguns, mas ainda havia dúvidas sobre se o jogador de 25 anos estava à altura da vida entre a elite. Sua intensidade em campo, além de quatro gols, ajudou a mudar o cenário em 2025-26, ao mesmo tempo em que garantiu um lugar nos planos de seu país para uma Copa do Mundo em casa.
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A estrela da seleção dos Estados Unidos Aaronson conquistou os torcedores do Leeds
Ainda não houve acordo para a renovação de seu contrato em Elland Road, então o Leeds consideraria vendê-lo se propostas fossem apresentadas na atual janela? Questionado sobre o que o futuro deve reservar para Aaronson, o ex-zagueiro dos Whites Kilgallon, falando com exclusividade à GOAL em associação com um código promocional da Kalshi, disse: “Houve momentos, até mesmo na Championship, quando eles subiram, em que ele não era o favorito da torcida. E então, no começo da Premier League, ele estava recebendo algumas críticas. Às vezes, eu teria conseguido ser titular no lugar dele, dado o que alguns torcedores pensavam sobre ele!
“Mas ele deu a volta por cima. Provavelmente nos últimos três quartos da temporada, metade da temporada, na Premier League, ele foi como Messi. Ele foi um absurdo e fez todos os torcedores mudarem de opinião para realmente dizer: ‘esse garoto joga muito’.
“A atitude dele é brilhante. O técnico obviamente gosta dele. Na verdade, me surpreende que ele não esteja começando a Copa do Mundo. Assisti a alguns jogos e ele tem ficado no banco.”
Por que o Leeds deve ter cautela ao permitir a saída de Aaronson
Kilgallon acrescentou as importantes qualidades intangíveis que Aaronson oferece ao elenco de Daniel Farke: “Você pode dizer que talvez precise melhorar o time, mas também tem que manter esse vestiário bom. Acho que você pode trazer jogadores e melhorar a equipe, mas ainda precisa ter bons rapazes ali. E acho que Farke gosta disso.
“Ouvi dizer que Brenden Aaronson é querido. O vestiário aí é bom. É preciso ter cuidado com quem você traz agora. Quero dizer, você olha para o Chelsea e coisas assim. O vestiário parece péssimo, não parece? Eles colocaram todos esses jogadores, melhoraram a equipe e deram a eles 200 mil por semana, mas para mim parece um veneno ali. E não acho que seja isso que Farke quer, nem qualquer torcedor do Leeds United ou os donos.”
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Mercado da bola: Aaronson na vitrine da Copa do Mundo
Aaronson está, no momento, na mais importante das vitrines e recebeu uma vaga entre os titulares de Mauricio Pochettino para a última partida dos Estados Unidos no Grupo D da Copa do Mundo contra a Turquia.
Ele espera ganhar mais minutos em um duelo das oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, e ao longo da campanha em andamento para ir longe em um grande torneio internacional. Quando esse evento chegar ao fim, a atenção voltará para as questões de clube e para o que acontece a seguir nas frentes contratual e de transferência no Leeds.
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