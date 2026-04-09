Segundo o Tuttosport, o Borussia Dortmund já teria oferecido um contrato lucrativo ao jogador da seleção argentina Marcos Senesi. De acordo com a publicação, o BVB estaria disposto a pagar ao jogador de 28 anos quatro milhões de euros líquidos por ano. Com isso, Senesi passaria imediatamente a integrar o grupo dos jogadores mais bem pagos.
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Ele entraria imediatamente para o grupo dos jogadores mais bem pagos: o BVB parece estar trabalhando em uma grande contratação sem custo de transferência
O interesse do Dortmund em contratar Senesi não é novidade. Já em meados de março, a Sky e o Bild haviam noticiado, de forma coincidente, que o clube de Dortmund estava “observando de perto” o zagueiro. Na época, Senesi já havia comunicado ao AFC Bournemouth que não renovaria seu contrato, que expira no verão, e que pretendia se transferir para um clube de ponta.
Além do BVB, também o Tottenham Hotspur, o Aston Villa e, especialmente, a Juventus estariam interessados. Parece que os Bianconeri já teriam feito uma oferta a Senesi. Segundo essa informação, o argentino teria recebido uma proposta de contrato de quatro anos no valor de três milhões de euros por ano.
No BVB, há uma necessidade urgente de reforços na zaga para a próxima janela de transferências de verão. O capitão Emre Can ficará fora por muito tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado, Niklas Süle deixará o clube e ainda não está claro o que acontecerá com Nico Schlotterbeck.
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Substituto ou reforço para Schlotterbeck? Senesi se encaixa no perfil atual do BVB
O jogador da seleção alemã vem adiando há meses a renovação do contrato para além de 2027. Após notícias contraditórias sobre os desdobramentos internos do caso, o diretor esportivo Lars Ricken falou claramente recentemente à revista Sport Bild. “Existem três opções: renovamos o contrato, vendemos ele no verão – ou entramos no último ano de contrato. Todos nós queremos evitar a última opção. Isso não seria bom nem para nós nem para o Nico”, disse Ricken, acrescentando: “Continuamos acreditando que a primeira opção vai dar certo.”
Caso Schlotterbeck venha a deixar o BVB daqui a alguns meses, Senesi poderia ser considerado o sucessor ideal, pelo menos por uma característica. Assim como Schlotterbeck, o argentino também é canhoto e se encaixa no perfil atual do BVB, que Ricken delineou recentemente, especialmente para a busca por reforços ofensivos. De acordo com isso, devem chegar jogadores que “nos ajudem diretamente” e não custem “uma quantia utópica de transferência”.
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Senesi pode até ter a chance de disputar a Copa do Mundo com a Argentina
Senesi foi formado em seu país natal, no San Lorenzo, e deu o salto para a Europa em 2019. Na época, ele assinou contrato com o Feyenoord, da Eredivisie, por sete milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Bournemouth, numa transferência que custou 15 milhões de euros.
Em 2022, Senesi também estreou pela seleção argentina. Depois de anos sem ser convocado pelo técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, ele voltou no outono passado e disputou sua segunda partida pela seleção principal em outubro: no amistoso contra a Venezuela, ele ficou em campo durante os 90 minutos completos. No final de março, ele também atuou pela Argentina.
Talvez até tenha uma chance de disputar a Copa do Mundo. Pelo menos em Bournemouth, ele é titular absoluto e líder da equipe. No empate em 0 a 0 contra o West Ham no final de fevereiro, ele chegou a usar a braçadeira de capitão. Para um zagueiro central, ele também deu quatro assistências em 30 jogos da Premier League.
Segundo o Bild, porém, Senesi não é o único candidato para a defesa do Dortmund: o jogador da seleção juvenil francesa Joane Gadou (19), do RB Salzburg, também teria despertado interesse.
As transferências recordes do BVB
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque Stade Rennes 2016 35,5 milhões de euros Sebastien Haller Ataque Ajax de Amsterdã 2022 31 milhões de euros Mats Hummels Defesa FC Bayern 2019 30,5 milhões de euros Jobe Bellingham Meio-campo AFC Sunderland 2025 30,5 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Birmingham City 2020 30,15 milhões de euros