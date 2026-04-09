Ele entraria imediatamente para o grupo dos jogadores mais bem pagos: o BVB parece estar trabalhando em uma grande contratação sem custo de transferência

O interesse do Dortmund em contratar Senesi não é novidade. Já em meados de março, a Sky e o Bild haviam noticiado, de forma coincidente, que o clube de Dortmund estava “observando de perto” o zagueiro. Na época, Senesi já havia comunicado ao AFC Bournemouth que não renovaria seu contrato, que expira no verão, e que pretendia se transferir para um clube de ponta.

Além do BVB, também o Tottenham Hotspur, o Aston Villa e, especialmente, a Juventus estariam interessados. Parece que os Bianconeri já teriam feito uma oferta a Senesi. Segundo essa informação, o argentino teria recebido uma proposta de contrato de quatro anos no valor de três milhões de euros por ano.

No BVB, há uma necessidade urgente de reforços na zaga para a próxima janela de transferências de verão. O capitão Emre Can ficará fora por muito tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado, Niklas Süle deixará o clube e ainda não está claro o que acontecerá com Nico Schlotterbeck.