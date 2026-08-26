Ele entrará na lista da Liga dos Campeões? A verdade sobre o registro de Hamza Abdelkarim no time principal do Barcelona

A pergunta mais importante para Hamza Abdelkarim continua sendo: quando ele poderá jogar pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa? E a resposta está diretamente ligada à lista na qual o jogador figurará no time catalão, seja no âmbito nacional ou nos registros da União Europeia de Futebol.

Caso o Barcelona decida inscrever Hamza Abdelkarim em sua lista principal do time profissional e, em seguida, incluí-lo na lista da Liga dos Campeões da Europa conforme os regulamentos da UEFA, não haverá, em princípio, problema para que ele jogue pelo clube na competição continental, desde que cumpra as demais condições de registro e elegibilidade.

Já se o jogador permanecer na lista de reservas, não integrará a lista europeia, pois os regulamentos da UEFA permitem incluir 8 jogadores do time B na lista principal "A", com a condição de estarem no clube ou em outro time dentro da mesma federação por pelo menos 3 temporadas, o que não se aplica a Hamza Abdelkarim.

Quanto à lista de reservas "B", Hamza também encontrará dificuldade para figurar nela, embora o número permitido seja ilimitado.

Isso porque os regulamentos estabelecem que o jogador pode ser inscrito na lista "B" se tiver se tornado elegível para atuar pelo clube de forma contínua por dois anos desde que completou 15 anos, ou por um período total de três anos, sendo permitido apenas um empréstimo, que não ultrapasse um ano, a um clube da mesma federação.

Essa condição não se aplica a Hamza Abdelkarim no momento, uma vez que ele se juntou ao Barcelona em janeiro passado e, portanto, não completou o período exigido que lhe permitiria se beneficiar da exceção da lista "B".

Dessa forma, a situação de Hamza na Europa dependerá em grande parte da decisão do Barcelona sobre sua lista principal. Se ele for inscrito da maneira que permita seu registro na lista da Liga dos Campeões da Europa, poderá jogar pelo clube na competição. Já se permanecer na lista de reservas sem cumprir as condições da lista "B", não estará apto a jogar em âmbito europeu nesta temporada.

Os próximos dias ganham ainda mais importância para o atacante egípcio, pois o cenário ficará claro após o fechamento da janela de transferências e a definição da lista final do Barcelona, e depois da data de envio das listas europeias à UEFA, uma vez que o jogador precisa estar registrado em alguma lista para se tornar apto a disputar a Liga dos Campeões da Europa.

Vale lembrar que a janela de transferências na Espanha será fechada no dia 1º de setembro, enquanto o prazo final para a entrega da lista europeia é 2 de setembro.