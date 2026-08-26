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Ele entrará na lista da Liga dos Campeões? A verdade sobre o registro de Hamza Abdelkarim no time principal do Barcelona

H. Abdelkarim
Barcelona
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha
Egito

Quando o astro egípcio poderá disputar competições europeias?

Relatos da imprensa provocaram polêmica nas últimas horas, ao afirmarem que o egípcio Hamza Abdel Karim foi registrado na lista do time principal do Barcelona, em um movimento que alguns consideraram uma preparação para sua presença regular no elenco do técnico alemão Hansi Flick.

O nome de Hamza Abdel Karim de fato apareceu no site oficial da liga espanhola "La Liga", o que reforçou as notícias que falavam sobre sua transferência da lista do time reserva para o time principal do clube catalão, algo que facilita sua inclusão na lista europeia.

Porém, uma análise detalhada do registro revela que a situação não é bem assim, pois a presença do jogador no site da "La Liga" não significa necessariamente que ele passou a integrar a lista principal do time principal.

Decisão decisiva: Barcelona premia Hamza Abdel Karim


  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    A camisa número 29 revela a verdade

    O que chama a atenção no surgimento de Hamza Abdelkarim no site de "La Liga" é o fato de estar registrado com a camisa número 29, o que indica sua presença na lista de reservas vinculada ao time principal, e não na lista básica que reúne os jogadores registrados oficialmente com números de 1 a 25.

    Os regulamentos do Campeonato Espanhol estabelecem que os números das camisas na lista básica do time principal vão de 1 a 25, enquanto os jogadores do time reserva podem aparecer com números entre 26 e 50 quando são registrados na lista de reservas.

    Assim, a presença de Hamza Abdelkarim no site de "La Liga" representa um passo importante, mas ainda não significa que ele tenha se tornado um jogador definitivamente registrado na lista básica do time principal do Barcelona.

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  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Setembro define situação de Hamza

    A situação segue passível de mudança nos próximos dias, já que o Barcelona pode registrar Hamza Abdelkarim oficialmente no elenco principal da equipe após o fim do período de transferências do verão, especialmente se o clube não conseguir contratar um novo atacante no tempo que resta do mercado.

    Por outro lado, não é necessário que o jogador seja promovido ao elenco principal, pois a situação pode continuar como está, com Hamza permanecendo no elenco reserva e a possibilidade de recorrer a ele no time principal conforme os regulamentos da competição.

    Assim, o cenário definitivo só ficará totalmente claro com o fechamento da janela de transferências do verão em 1º de setembro, quando será determinado se o Barcelona concederá a Hamza Abdelkarim um lugar em seu elenco principal ou se continuará contando com ele no elenco reserva.

    Caso seja promovido oficialmente ao time principal, o número de sua camisa mudará para ficar entre 1 e 25.

  • Mais uma prova do Barcelona

    Há outro indício que confirma que o registro de Hamza Abdel Karim na lista principal ainda não aconteceu, já que a lista oficial da equipe principal presente no site oficial do Barcelona continua sem o nome do atacante egípcio.

    Portanto, o mais preciso é dizer que Hamza Abdel Karim apareceu registrado junto à LaLiga dentro de uma lista vinculada à equipe principal, mas ainda não foi registrado na lista principal da equipe profissional do Barcelona.

    Os últimos dias da janela de transferências continuam sendo decisivos para definir o futuro do jogador, seja com a promoção para a lista principal após o fim do mercado ou com a manutenção de sua situação atual dentro da lista dos reservas.

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  • E quanto à participação europeia?

    A pergunta mais importante para Hamza Abdelkarim continua sendo: quando ele poderá jogar pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa? E a resposta está diretamente ligada à lista na qual o jogador figurará no time catalão, seja no âmbito nacional ou nos registros da União Europeia de Futebol.

    Caso o Barcelona decida inscrever Hamza Abdelkarim em sua lista principal do time profissional e, em seguida, incluí-lo na lista da Liga dos Campeões da Europa conforme os regulamentos da UEFA, não haverá, em princípio, problema para que ele jogue pelo clube na competição continental, desde que cumpra as demais condições de registro e elegibilidade.

    Já se o jogador permanecer na lista de reservas, não integrará a lista europeia, pois os regulamentos da UEFA permitem incluir 8 jogadores do time B na lista principal "A", com a condição de estarem no clube ou em outro time dentro da mesma federação por pelo menos 3 temporadas, o que não se aplica a Hamza Abdelkarim.

    Quanto à lista de reservas "B", Hamza também encontrará dificuldade para figurar nela, embora o número permitido seja ilimitado.

    Isso porque os regulamentos estabelecem que o jogador pode ser inscrito na lista "B" se tiver se tornado elegível para atuar pelo clube de forma contínua por dois anos desde que completou 15 anos, ou por um período total de três anos, sendo permitido apenas um empréstimo, que não ultrapasse um ano, a um clube da mesma federação.

    Essa condição não se aplica a Hamza Abdelkarim no momento, uma vez que ele se juntou ao Barcelona em janeiro passado e, portanto, não completou o período exigido que lhe permitiria se beneficiar da exceção da lista "B".

    Dessa forma, a situação de Hamza na Europa dependerá em grande parte da decisão do Barcelona sobre sua lista principal. Se ele for inscrito da maneira que permita seu registro na lista da Liga dos Campeões da Europa, poderá jogar pelo clube na competição. Já se permanecer na lista de reservas sem cumprir as condições da lista "B", não estará apto a jogar em âmbito europeu nesta temporada.

    Os próximos dias ganham ainda mais importância para o atacante egípcio, pois o cenário ficará claro após o fechamento da janela de transferências e a definição da lista final do Barcelona, e depois da data de envio das listas europeias à UEFA, uma vez que o jogador precisa estar registrado em alguma lista para se tornar apto a disputar a Liga dos Campeões da Europa.

    Vale lembrar que a janela de transferências na Espanha será fechada no dia 1º de setembro, enquanto o prazo final para a entrega da lista europeia é 2 de setembro.

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