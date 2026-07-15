“Ele entra em um modo diferente” - ex-companheiros de Lionel Messi no Inter Miami revelam sua mentalidade em jogos importantes antes do confronto contra a Inglaterra

Kamal Miller percebeu que algo estava diferente quando os seguranças começaram a aparecer. Era o verão de 2023, e já circulavam rumores bem fundamentados de que Lionel Messi, após cumprir seu contrato no PSG, assinaria com o Inter Miami.

Mas, por um tempo, eram apenas boatos, ruído de fundo, assuntos para manter as redes sociais agitadas.

Então os sinais começaram a aparecer — seguranças, um código necessário para entrar no centro de treinamento. Quando os jogadores pediam a camisa nº 10, diziam que ela não estava disponível.

E então, Lionel Messi apareceu, sem que ninguém realmente percebesse.

“Eles meio que nos pegaram de surpresa, porque ele foi o primeiro a chegar ao prédio. Nós meio que o encontramos lá quando entramos. Tivemos que agir com naturalidade”, disse Miller ao GOAL.

Esses foram os primeiros dias, quando os jogadores ainda estavam se adaptando à magnitude da fama de Messi. Com o tempo, porém, companheiros de equipe como Miller começaram a entender o que realmente o diferencia: a maneira como sua presença transforma os momentos mais tensos.

Aqueles que jogaram ao lado de Messi nos momentos de maior pressão dizem que o nível de jogo aumenta dez vezes. Messi, pelo menos em sua passagem pelo Inter de Miami, não fala muito. São raros os discursos motivacionais. Na verdade, quando está concentrado, Messi fica ainda mais calado. Isso é vencer apenas com a aura.

“A pressão vem, de certa forma, de dentro, porque ele não é muito falante”, disse Miller.



