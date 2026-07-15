Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

Traduzido por

“Ele entra em um modo diferente” - ex-companheiros de Lionel Messi no Inter Miami revelam sua mentalidade em jogos importantes antes do confronto contra a Inglaterra

Especiais e Opinião
L. Messi
Inter Miami CF
Argentina

Lionel Messi é conhecido por ser uma pessoa reservada, mas sua intensidade nas eliminatórias tirou o melhor de alguns de seus ex-companheiros da MLS

Kamal Miller percebeu que algo estava diferente quando os seguranças começaram a aparecer. Era o verão de 2023, e já circulavam rumores bem fundamentados de que Lionel Messi, após cumprir seu contrato no PSG, assinaria com o Inter Miami.

Mas, por um tempo, eram apenas boatos, ruído de fundo, assuntos para manter as redes sociais agitadas.

Então os sinais começaram a aparecer — seguranças, um código necessário para entrar no centro de treinamento. Quando os jogadores pediam a camisa nº 10, diziam que ela não estava disponível.

E então, Lionel Messi apareceu, sem que ninguém realmente percebesse.

“Eles meio que nos pegaram de surpresa, porque ele foi o primeiro a chegar ao prédio. Nós meio que o encontramos lá quando entramos. Tivemos que agir com naturalidade”, disse Miller ao GOAL.

Esses foram os primeiros dias, quando os jogadores ainda estavam se adaptando à magnitude da fama de Messi. Com o tempo, porém, companheiros de equipe como Miller começaram a entender o que realmente o diferencia: a maneira como sua presença transforma os momentos mais tensos.

Aqueles que jogaram ao lado de Messi nos momentos de maior pressão dizem que o nível de jogo aumenta dez vezes. Messi, pelo menos em sua passagem pelo Inter de Miami, não fala muito. São raros os discursos motivacionais. Na verdade, quando está concentrado, Messi fica ainda mais calado. Isso é vencer apenas com a aura.

“A pressão vem, de certa forma, de dentro, porque ele não é muito falante”, disse Miller.


  • Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images

    Mudando a cultura em Miami

    Quando Messi chegou ao Inter Miami em 2023, os Herons estavam passando por dificuldades. Estavam perto da parte de baixo da tabela da Conferência Leste e haviam passado grande parte do período entre temporadas claramente liberando espaço no teto salarial para fazer grandes investimentos no verão. Messi foi uma das contratações — o coproprietário David Beckham havia feito alusão à sua contratação em várias ocasiões. Depois veio Sergio Busquets, com Jordi Alba incluído na negociação.

    Miller, hoje no Portland Timbers, era um veterano experiente da MLS e um jogador consagrado da seleção canadense. Um dia, após meses de especulações, a dupla simplesmente chegou. E Miller ficou, literalmente, no meio disso tudo.

    “Meu armário ficava, na verdade, entre ele e o Busquets, então eu estava ali sentado, mandando mensagens para meus amigos, meus pais e minha esposa, dizendo ‘Não acredito nisso’. Estou sentado entre essas duas lendas”, disse Miller.

    O Miami já tinha ouvido histórias sobre como Messi se comportava no vestiário. As conversas em torno de Messi sempre foram envoltas em mitologia. Ele não dá muitas entrevistas. Não fala muito.

    Ninguém sabe ao certo se ele fala inglês. Miller ficou perplexo ao descobrir uma coisa: tudo aquilo era verdade.

    “Todas aquelas notícias, superstições e coisas do tipo que as pessoas têm sobre ele são, de certa forma, verdadeiras. Ele é meio que uma mosca na parede no vestiário. Não fala muito e apenas cuida da própria vida, entre treinos, academia e coisas assim”, disse Miller.

    • Publicidade
  • imago-sport-1030904674.jpgIcon Sportswire

    "Um tiro livre inacreditável"

    Mas então a situação ficou tensa. A vaga nos playoffs já era praticamente uma causa perdida quando Messi chegou. Mas o Miami ainda tinha uma chance real de conquistar um título com a Leagues Cup 2023. O torneio, que opõe a Liga MX à MLS, era a plataforma ideal para o que poderia ser uma campanha memorável na competição — e o primeiro troféu do Miami como clube profissional.

    “Os playoffs não pareciam muito possíveis naquele momento, e nós simplesmente dissemos, como time, que a Leagues Cup é uma oportunidade perfeita para termos uma temporada dentro da temporada, na qual podemos tentar colocar as coisas nos eixos”, disse Miller.

    Messi correspondeu às expectativas apenas com seu desempenho. Houve algumas dúvidas quanto ao seu impacto potencial quando ele chegou a Miami. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, Messi havia praticamente passado o final da temporada no PSG sem muito empenho. A preparação física poderia ter sido um problema real. E mesmo que o talento de Messi fosse transcendente, nunca há garantias na MLS.

    Todas essas preocupações foram dissipadas.

    “No primeiro jogo, ele saiu do banco. Acho que foi em uma de suas primeiras jogadas que ele marcou de falta”, lembrou Miller. “Então, isso foi bem louco.”



    Houve muitos outros momentos também. Depois de passar facilmente pela fase de grupos e eliminar o Orlando City nas oitavas de final, o Miami enfrentou uma partida difícil fora de casa contra um FC Dallas em ascensão. O time estava perdendo por 4 a 2 no segundo tempo antes de iniciar uma recuperação, com uma cobrança de falta de Messi no final da partida levando o jogo para os pênaltis.

    “Ele marcou uma cobrança de falta incrível naquele jogo”, lembrou Miller.

    Para completar, ele marcou outro — uma jogada individual maravilhosa — contra o Nashville na final. O Miami acabou vencendo nos pênaltis.


  • Messi PicaultGetty

    "Ele entra em um modo diferente"

    Fafa Picault passou por uma situação semelhante. Ele assinou com o Miami no início da temporada de 2025, contratado por sua velocidade e jogo direto no ataque. Os Herons precisavam de jogadores que se lançassem nos espaços e se combinassem com o argentino. Picault era a escolha perfeita.

    E ele percebeu que Messi estava no mesmo modo. O Miami disputava três competições ao mesmo tempo em 2025: a MLS, a Leagues Cup e o Mundial de Clubes. Messi teve uma temporada regular da MLS que bateu recordes e ajudou a levar o Miami à sua primeira vitória contra um adversário europeu no Mundial de Clubes.

    “Dá para ver que ele entra em um modo diferente, especialmente no modo de playoffs. Posso citar o modo da Copa do Mundo de Clubes. Há momentos diferentes em que você o vê com essa vontade ainda maior de vencer. Quando se trata de situações de mata-mata e da vontade de não perder, dá para perceber que esse outro lado dele meio que vem à tona um pouco mais, e ele simplesmente se torna um jogador mais intenso”, disse Picault.

    O ponta atribui isso a um espírito competitivo natural — mas também especulou que a idade de Messi tem um papel importante. Ele tem agora 39 anos e sobreviveu a várias gerações do futebol. O jogo, na verdade, mudou ao seu redor. Mas Messi ainda é fruto de uma era de competição mais acirrada.

    “Dá para perceber que ele é um daqueles que vieram daquela geração, e é por isso que ainda consegue fazer o que faz — acho que, nessa idade, com a dedicação e tudo o que ele tem demonstrado”, disse Picault.

    Isso também ajudou a inspirar Picault — sobretudo porque ele também teve que lutar. Filho de pais haitianos em Nova York, Picault deixou o Cagliari, da Série A, aos 20 anos, e ficou sem clube antes de conseguir voltar ao futebol profissional na NASL. Ele nunca fingiria ter a mesma habilidade de Messi. Mas a garra? Ele viu isso.

    “Cresci naquela época e comecei minha carreira numa época em que você tinha que lutar de verdade para conquistar tudo, especialmente considerando como minha carreira se desenrolou. Sim. Então, quando vejo isso nele, é algo especial; eu simplesmente tento igualar isso e dar o meu melhor nos treinos para estar à altura e o mais preparado possível para os jogos que exigirão essa vantagem a mais”, disse ele.

    E deu certo. O Miami conquistou a MLS Cup. Picault pôde comemorar.

    “Foi definitivamente uma alegria não só assistir, mas também fazer parte de uma pequena, pequena, pequena porcentagem de sua longa trajetória no futebol”, disse Picault.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Copa do Mundo

    E assim voltamos nossa atenção para a Copa do Mundo. A campanha da Argentina nem sempre foi convincente, mesmo que os números de Messi sugiram o contrário. Os atuais campeões passaram por momentos difíceis contra Cabo Verde, Egito e Suíça, com Messi levado às lágrimas após a dramática virada contra o Egito.

    Mas, em alguns momentos, ele ainda mostrou lampejos de seu melhor futebol. Há também o fato irrefutável de que ele está empatado na liderança da artilharia. É curioso dizer que ele poderia muito bem terminar como o artilheiro do torneio e capitão da equipe vencedora sem ter jogado particularmente bem.

    Para Picault, é emocionante ver Messi continuar quebrando recordes.

    “Sempre que ele bate um novo recorde ou estabelece outra marca, é uma alegria assistir, e isso me deixa mais feliz”, disse Picault.

    Outros ex-companheiros de equipe percebem essa mesma garra.

    “É algo especial de se ver. Sabe como as crianças estão sempre falando sobre aura, essa aura tal? Ele tem uma aura intensa quando você o observa, especialmente quando está com a camisa da Argentina. Ele é simplesmente um tipo diferente de jogador, um jogador especial, capaz de mudar o jogo a qualquer momento. Então, é um privilégio vê-lo ao vivo e simplesmente observar o que ele é capaz de fazer com a bola”, disse CJ dos Santos, que jogou com Messi em Miami entre 2023 e 2024.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Inglaterra é a próxima

    Ele será, sem dúvida, uma dor de cabeça para a Inglaterra também. Argentina x Inglaterra é, sem dúvida, o clássico definitivo da Copa do Mundo, repleto de história e marcado por controvérsias constantes. Desde o gol da “Mão de Deus” de Diego Maradona até a expulsão de David Beckham por pisar em Diego Simeone, a magnitude desse clássico simplesmente não pode ser subestimada.

    No entanto, ironicamente, Inglaterra e Argentina não se enfrentam em uma partida oficial desde 2002. Messi nunca jogou contra a Inglaterra. Thomas Tuchel admitiu, porém, que descobrir como pará-lo — ou, pelo menos, retardá-lo — será um pesadelo.

    “Eu estava pensando em [como marcar Messi], se fizéssemos uma marcação individual à moda antiga. Não tenho certeza se vamos levar essa ideia adiante, mas ela passou pela minha cabeça. Todo mundo conhece o Messi, e todo mundo sabe nos espaços onde ele quer aparecer. É como se, ao analisar as partidas, você sentisse que ele antecipa as jogadas antes de qualquer outro em campo. É como se a bola caísse nos pés dele e ele encontrasse o espaço”, disse Tuchel em uma coletiva de imprensa pré-jogo.

    Tuchel espera, é claro, encontrar uma resposta para a questão Messi. A verdade geral, porém, é que cada partida pode ser a última de Messi pela Argentina. Ele demorou para se comprometer com esta Copa do Mundo, e disputar outro grande torneio exigiria que ele prolongasse sua carreira internacional até os 40 anos.

    E para os companheiros de equipe, antigos e atuais, este é um momento para valorizar. Afinal, talvez não haja muitos outros jogos em seu futuro.

    “Você só quer fazer parte desse legado. Muitos jogadores podem dizer que jogaram ao lado de Messi, mas nem todos podem dizer que conquistaram um troféu”, disse Miller.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI