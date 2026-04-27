Ele encerrou a série assustadora! Novas especulações sobre uma controversa cessão do FC Bayern

Cobrança de escanteio pela direita, um pouco de confusão na área, e então João Palhinha surge em velocidade e, de perto, desvia a bola para o gol: foi assim que o Tottenham Hotspur marcou o 1 a 0 no sábado, pouco antes do fim da partida, contra o Wolverhampton Wanderers, último colocado e já rebaixado — e o placar não se alterou. Na 16ª tentativa, os Spurs comemoraram a primeira vitória na liga neste ano civil e deram um sinal de vida na luta contra o rebaixamento.
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"Esta vitória significa muito mais do que três pontos para mim, para os torcedores e para todo o clube", disse Palhinha após a partida. No entanto, ela não significou uma saída da zona de rebaixamento. Como o rival West Ham United venceu o Everton ao mesmo tempo, o Tottenham continua abaixo da linha de rebaixamento. Com quatro jogos pendentes, a diferença para o West Ham é de dois pontos, e o calendário restante dos dois clubes tradicionais é semelhante.
O futuro de Palhinha parece, neste momento, totalmente incerto — e provavelmente estará diretamente ligado à permanência do Tottenham na liga.
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João Palhinha deixou o FC Bayern após apenas uma temporada
O meio-campista português, hoje com 30 anos, foi transferido do FC Fulham para o FC Bayern em 2024, por 51 milhões de euros, a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel. O problema: quando ele chegou, Tuchel já havia se despedido do clube. Sob o comando de Vincent Kompany, Palhinha desempenhou apenas um papel secundário, razão pela qual retornou a Londres por empréstimo após uma temporada. O Spurs pagou uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros e garantiu, além disso, uma opção de compra de 25 milhões.
O início da temporada foi animador: até novembro, Palhinha era titular e até marcava pontos regularmente; o Tottenham disputava as primeiras posições na Premier League e na Liga dos Campeões. No entanto, com a dramática queda de rendimento, Palhinha perdeu a vaga de titular e passou a ser um jogador de rodízio. Ele foi titular pela última vez em 5 de março; contra o Wolves, também entrou apenas como reserva.
“É claro que, no momento, a situação em seu clube é difícil de maneira geral. Mas João é um lutador”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, na semana passada, em uma coletiva de imprensa. Devido à incerteza sobre a divisão da liga na próxima temporada, é “difícil dizer algo concreto sobre o futuro dele” no momento, enfatizou Freund: “Mas o Tottenham já sabe o que tem nele.”
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O Tottenham parece estar considerando a contratação definitiva de João Palhinha
Conforme noticiado pela Sky na quinta-feira, o Spurs poderia de fato considerar uma contratação definitiva, mas gostaria de renegociar a opção de compra no valor de 25 milhões — algo que o Bayern de Munique possivelmente aceitaria. No entanto, do ponto de vista de Palhinha, esse cenário só parece realista se o Tottenham conseguir se manter na primeira divisão, algo que os dirigentes de Munique devem estar torcendo intensamente. O contrato de Palhinha com o Bayern de Munique vai até 2028. Seu salário, estimado em dez milhões de euros, deve ser cortado, já que ele não tem mais perspectivas reais em Munique.
No meio-campo defensivo, Kompany também planeja continuar contando com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. Tom Bischof e Noel Aseko, que retorna de empréstimo, são considerados possíveis substitutos. Além disso, há rumores recorrentes sobre o jovem talento Kennet Eichhorn, de apenas 16 anos, do Hertha BSC.
Aliás, o Tottenham já contratou definitivamente no verão passado um ex-jogador emprestado pelo FC Bayern, embora ele não tivesse convencido totalmente. Após uma segunda metade da temporada irregular, Mathys Tel foi transferido para os Spurs por 35 milhões de euros — mas a situação não melhorou depois disso. Nesta temporada, Tel marcou apenas três gols em 34 partidas.