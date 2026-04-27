Ele encerrou a série assustadora! Novas especulações sobre uma controversa cessão do FC Bayern

O meio-campista português, hoje com 30 anos, foi transferido do FC Fulham para o FC Bayern em 2024, por 51 milhões de euros, a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel. O problema: quando ele chegou, Tuchel já havia se despedido do clube. Sob o comando de Vincent Kompany, Palhinha desempenhou apenas um papel secundário, razão pela qual retornou a Londres por empréstimo após uma temporada. O Spurs pagou uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros e garantiu, além disso, uma opção de compra de 25 milhões.

O início da temporada foi animador: até novembro, Palhinha era titular e até marcava pontos regularmente; o Tottenham disputava as primeiras posições na Premier League e na Liga dos Campeões. No entanto, com a dramática queda de rendimento, Palhinha perdeu a vaga de titular e passou a ser um jogador de rodízio. Ele foi titular pela última vez em 5 de março; contra o Wolves, também entrou apenas como reserva.

“É claro que, no momento, a situação em seu clube é difícil de maneira geral. Mas João é um lutador”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, na semana passada, em uma coletiva de imprensa. Devido à incerteza sobre a divisão da liga na próxima temporada, é “difícil dizer algo concreto sobre o futuro dele” no momento, enfatizou Freund: “Mas o Tottenham já sabe o que tem nele.”