"Ele é uma superestrela do mesmo nível de Cristiano Ronaldo!" Florentino Pérez planeja uma mega-contratação de 150 milhões de euros para o Real Madrid

Mais especificamente, Perez anunciou que o clube apresentará uma oferta impressionante de 150 milhões de euros por uma “superestrela do nível de Cristiano Ronaldo”. No entanto, quem estiver pensando na contratação do artilheiro norueguês do Manchester City ficará surpreso: segundo Perez, o alvo em questão não é Erling Haaland.

Ele não deixou dúvidas de que o negócio tem prioridade máxima e deve ser concretizado em breve. Perez declarou: “Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um grande clube da Liga dos Campeões por um jogador que representaria a maior transferência da história de Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros.”