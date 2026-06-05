Segundo o próprio candidato à reeleição, várias contratações de grande impacto já estão praticamente fechadas. Mas isso aparentemente foi apenas o prelúdio para uma contratação de verdade que vai causar sensação.
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"Ele é uma superestrela do mesmo nível de Cristiano Ronaldo!" Florentino Pérez planeja uma mega-contratação de 150 milhões de euros para o Real Madrid
Mais especificamente, Perez anunciou que o clube apresentará uma oferta impressionante de 150 milhões de euros por uma “superestrela do nível de Cristiano Ronaldo”. No entanto, quem estiver pensando na contratação do artilheiro norueguês do Manchester City ficará surpreso: segundo Perez, o alvo em questão não é Erling Haaland.
Ele não deixou dúvidas de que o negócio tem prioridade máxima e deve ser concretizado em breve. Perez declarou: “Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um grande clube da Liga dos Campeões por um jogador que representaria a maior transferência da história de Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros.”
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Perez anuncia as contratações de Mourinho, Konaté e Dumfries
As contratações do técnico José Mourinho, do zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, e do lateral-direito Denzel Dumfries, da Inter de Milão, já estão fechadas, segundo Pérez. O presidente do clube também deu a entender que haveria reforços “em muitas outras posições”. E já deu algumas dicas bem concretas.
“A oferta será por um jogador do calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaká. Ele é um Galáctico… É claro que se trata de um jogador do meio-campo para a frente. Não é Haaland. Primeiro, vamos conversar com o clube. Ouça, eu lhe digo: ele não vem da Premier League. Vamos apresentar a oferta e ver o que acontece”, acrescentou.
"Bem, em Madri, a gente sempre precisa de mais"
Quando Perez foi questionado no programa sobre jogadores específicos de renome, ele sistematicamente excluiu várias estrelas mundiais da equação, reduzindo drasticamente o leque de candidatos. A omissão mais notável em seus planos foi, sem dúvida, Haaland.
Perez rebateu assim diretamente as afirmações controversas de seu adversário Enrique Riquelme, que havia alegado anteriormente já ter chegado a um acordo com o craque. Além de Haaland, Perez também excluiu expressamente Michael Olise, Jeremy Doku e Harry Kane. Um jogador do arquirrival FC Barcelona também está categoricamente fora de questão.
Como Kylian Mbappé e Vinícius Júnior já formam a linha de ataque da equipe, com dois jogadores excepcionais, surge inevitavelmente a questão: o Real Madrid precisa mesmo de mais um superastro milionário no ataque? O presidente de longa data do clube comentou: “Bem, em Madrid, sempre se precisa de mais.”
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O Real vai contratar uma grande estrela do PSG?
Atualmente, Jude Bellingham é a contratação mais cara da história do Real Madrid. Com uma taxa de transferência base de 103 milhões de euros paga ao Borussia Dortmund, que pode chegar a 127 milhões de euros com diversos bônus de desempenho, ele superou transferências recordes anteriores, como as de Eden Hazard, Gareth Bale e Ronaldo.
Os nomes que estão sendo cogitados como possíveis candidatos são: João Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue — todos atuam atualmente no Paris Saint-Germain.
As transferências recordes do Real Madrid
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Jude Bellingham Meio-campista Borussia Dortmund 2023 127 milhões de euros Eden Hazard Meio-campo FC Chelsea 2019 120,8 milhões de euros Gareth Bale Ataque Tottenham Hotspur 2013 101 milhões de euros Cristiano Ronaldo Ataque Manchester United 2009 94 milhões de euros Aurelien Tchouameni Meio-campo AS Monaco 2022 80 milhões de euros Zinedine Zidane Meio-campo Juventus 2001 77,5 milhões de euros James Rodríguez Meio-campo AS Mônaco 2014 75 milhões de euros Kaká Meio-campo AC Milan 2009 67 milhões de euros Luka Jovic Ataque Eintracht Frankfurt 2019 63 milhões de euros Dean Huijsen Defesa AFC Bournemouth 2024 62,5 milhões de euros