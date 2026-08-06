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“Ele é uma pessoa muito importante para mim”: João Pedro exalta novo reforço do Chelsea enquanto Xabi Alonso planeja revolução em Stamford Bridge
Uma mentoria reunida no oeste de Londres
Pedro falou sobre seu forte vínculo pessoal com o novo reforço do Chelsea, Welbeck, e revelou que o experiente atacante teve papel crucial em sua adaptação à vida na Premier League. Os dois atacantes se reencontram pela terceira vez, depois de já terem dividido vestiário tanto no Watford quanto no Brighton.
Falando durante a pré-temporada do clube, Pedro fez uma avaliação elogiosa do caráter e da influência do jogador de 35 anos. "Pessoalmente, Danny é uma pessoa muito importante para mim na vida", disse Pedro ao site oficial do Chelsea. "Quando cheguei à Inglaterra, eu não falava inglês, mas ele sempre tentava ficar por perto para me apoiar e me ajudar a evoluir.
"Agora, esta será a terceira vez que jogamos juntos e acho que, assim como fez comigo no passado, ele dará apoio a todos no elenco."
- AFP
O papel de Welbeck no novo Chelsea de Alonso
Apesar de seu status de veterano, Welbeck chegou a Stamford Bridge após uma campanha produtiva na qual marcou 13 gols pelo Brighton. Acredita-se que o Chelsea tenha pago uma taxa na casa de £7 milhões para garantir seus serviços em um contrato de dois anos, dando a Alonso a experiência de que tanto precisava.
A dupla já começou a construir seu entrosamento em campo sob o novo comando, já que Welbeck começou jogando ao lado de Pedro durante a derrota do clube por 1 a 0 para a Juventus, na pré-temporada, na quarta-feira. Falando sobre a chegada do companheiro de equipe, Pedro acrescentou: "Danny é esse tipo de cara; ele é muito prestativo e quer o melhor para todos ao seu redor e para o time. Todo mundo sabe que ele é um grande jogador. Estou ansioso para jogar ao lado dele novamente e acho que ele será uma pessoa muito boa para se ter no grupo."
Caicedo elogia o impacto do atacante veterano
Pedro não é o único ex-destaque do Brighton animado ao ver Welbeck de azul no Chelsea. O meio-campista Moises Caicedo, que se transferiu da costa sul em um acordo recorde do futebol britânico há três anos, também falou com carinho sobre a chegada do atacante.
"Quando ele chegou aqui, eu o abracei porque fiquei muito feliz quando ele assinou", explicou Caicedo durante a preparação de pré-temporada. "Como jogador e como pessoa, Danny é top. Ele me ajudou muito quando cheguei ao Brighton. Foi muito importante para mim e tê-lo aqui no Chelsea é muito bom.
"Estou muito feliz por tê-lo aqui e com certeza ele vai nos ajudar muito. Com a mentalidade dele, ele tem tudo e vai ser muito importante para nós."
- AFP
"Imenso orgulho" com a nova contratação
Para Welbeck, a mudança representa um último grande capítulo em uma carreira marcante que passou por alguns dos maiores clubes da Inglaterra. O atacante revelou que a oportunidade de defender o Chelsea era algo que ele não poderia recusar, citando suas conversas com Alonso como fator decisivo.
"Quando você ouve sobre o interesse do Chelsea, é algo que enche você de um orgulho imenso", afirmou Welbeck. "Eu já conheço alguns dos rapazes e tive conversas fantásticas com o técnico, e já sinto essa conexão. Estou com esse fogo dentro de mim e pronto para dar tudo por este clube, para deixar todos no Chelsea e os torcedores orgulhosos."
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