“Ele é uma pessoa muito importante para mim”: João Pedro exalta novo reforço do Chelsea enquanto Xabi Alonso planeja revolução em Stamford Bridge

Pedro falou sobre seu forte vínculo pessoal com o novo reforço do Chelsea, Welbeck, e revelou que o experiente atacante teve papel crucial em sua adaptação à vida na Premier League. Os dois atacantes se reencontram pela terceira vez, depois de já terem dividido vestiário tanto no Watford quanto no Brighton.

Falando durante a pré-temporada do clube, Pedro fez uma avaliação elogiosa do caráter e da influência do jogador de 35 anos. "Pessoalmente, Danny é uma pessoa muito importante para mim na vida", disse Pedro ao site oficial do Chelsea. "Quando cheguei à Inglaterra, eu não falava inglês, mas ele sempre tentava ficar por perto para me apoiar e me ajudar a evoluir.

"Agora, esta será a terceira vez que jogamos juntos e acho que, assim como fez comigo no passado, ele dará apoio a todos no elenco."



