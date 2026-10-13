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“Ele é uma máquina”: Morgan Rogers elogia Jordan Henderson enquanto o Chelsea mantém a fase avassaladora na Premier League sob o comando de Xabi Alonso
O impacto de Henderson em Stamford Bridge
Henderson pode ter chegado a Stamford Bridge sob questionamentos sobre sua idade, mas suas atuações recentes rapidamente calaram os críticos. O veterano meio-campista teve uma estreia em casa dos sonhos contra o Bournemouth: marcou um gol e deu à equipe a criatividade necessária para uma vitória dominante por 5 a 1. Seu companheiro de equipe Rogers ficou impressionado com a condição física e a inteligência de jogo do jogador de 36 anos desde sua transferência para o oeste de Londres no verão.
“As pessoas diziam que ele era velho demais, mas basta ver o que ele faz. Todo mundo no vestiário sabe que ele provavelmente ainda é o jogador com melhor preparo físico do clube, para ser sincero. Ele é uma máquina. As pessoas se esquecem do futebol que ele joga porque pensam nele apenas como uma figura experiente, mas não me entendam mal: o cara ainda sabe jogar. Ele ganhou tudo no futebol. Vocês viram a qualidade dele ali e tenho certeza de que vamos continuar vendo isso pelo resto da temporada”, disse Rogers no site oficial do Chelsea.
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Veterano vence disputa para cobrar falta
Rogers também falou sobre a disputa pelas cobranças de bola parada no elenco e admitiu que é difícil contestar a técnica de Henderson. O experiente meio-campista convenceu os companheiros mais jovens a abrir mão das cobranças e mostrou que tinha razão com uma cobrança de falta espetacular no segundo tempo, que levantou a torcida. “Espero que vejamos mais gols dele. Ele tem capacidade, muita qualidade. É por isso que cobra as faltas, porque tem capacidade para marcar de longe, e fez isso duas vezes no sábado”, comentou.
O jovem atacante brincou sobre ter perdido o posto de cobrador principal, mas ressaltou que o sucesso da equipe continua sendo a prioridade para este Chelsea revigorado. “Foi uma decisão de trabalho tomada na semana passada, antes de eu chegar lá, na verdade. Eles decidiram pelas minhas costas e, quando voltei, de repente eu não cobrava mais faltas! Não fiquei lá muito feliz com isso, mas, desde que a gente marque, é o que mais importa.”
Aula de tática sob o comando de Xabi Alonso
O Chelsea ganhou fama nesta temporada por começar as partidas de forma arrasadora, tendência que ficou evidente na goleada sobre o Bournemouth. Rogers atribuiu a Alonso a mentalidade agressiva da equipe desde o apito inicial. O Chelsea marcou nos primeiros sete minutos em cinco de seus seis primeiros jogos na Premier League, número que evidencia o foco tático em jogar com alta intensidade desde o início.
“Acho que isso se deve às conversas do treinador com a equipe antes dos jogos. Ele nos motiva, nos faz entrar no ritmo. Mas sempre queremos começar pressionando. O importante é começar bem e sair na frente. Em muitos jogos, especialmente em casa, aproveitamos o impulso de marcar cedo. É uma boa característica, e precisamos mantê-la”, explicou Rogers.
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Um longo caminho pela frente
Apesar da recente melhora de desempenho que deixou o Chelsea fora do G4 apenas pelo saldo de gols, o elenco mantém os pés no chão. Alonso tem tido o cuidado de conter as expectativas, e Rogers e seus companheiros de equipe assimilaram essa mensagem à medida que a temporada avança. O foco segue no desenvolvimento interno e na evolução constante nos treinamentos, em vez de ficar de olho na tabela da Premier League neste início de temporada.
“Como o técnico disse, e vem repetindo a semana toda, numa frase boa que vou usar agora: ‘Podemos terminar em último ou em primeiro’. Ainda não houve jogos suficientes para determinar em que posição podemos terminar e o que podemos fazer. É assim que estamos encarando a situação. Queremos evoluir e olhar para nós mesmos, e é o que faremos. Mas não estamos olhando nem para cima nem para baixo. Estamos olhando apenas para nós mesmos, para como podemos evoluir e melhorar”, concluiu Rogers.
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