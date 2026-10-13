“Ele é uma máquina”: Morgan Rogers elogia Jordan Henderson enquanto o Chelsea mantém a fase avassaladora na Premier League sob o comando de Xabi Alonso

Henderson pode ter chegado a Stamford Bridge sob questionamentos sobre sua idade, mas suas atuações recentes rapidamente calaram os críticos. O veterano meio-campista teve uma estreia em casa dos sonhos contra o Bournemouth: marcou um gol e deu à equipe a criatividade necessária para uma vitória dominante por 5 a 1. Seu companheiro de equipe Rogers ficou impressionado com a condição física e a inteligência de jogo do jogador de 36 anos desde sua transferência para o oeste de Londres no verão.

“As pessoas diziam que ele era velho demais, mas basta ver o que ele faz. Todo mundo no vestiário sabe que ele provavelmente ainda é o jogador com melhor preparo físico do clube, para ser sincero. Ele é uma máquina. As pessoas se esquecem do futebol que ele joga porque pensam nele apenas como uma figura experiente, mas não me entendam mal: o cara ainda sabe jogar. Ele ganhou tudo no futebol. Vocês viram a qualidade dele ali e tenho certeza de que vamos continuar vendo isso pelo resto da temporada”, disse Rogers no site oficial do Chelsea.