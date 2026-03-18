Ele é uma grande esperança para a Copa do Mundo: o astro não está na convocação da Alemanha para os amistosos no final de março

Devido aos atuais problemas de lesão de Musiala, foi decidido, em acordo com o FCB e as equipes médicas envolvidas, não convocar o jogador de 23 anos. “Ele já completou uma semana de reabilitação. Vincent (o técnico do Bayern, Vincent Kompany; nota da redação) e Julian (Nagelsmann) também estão em contato. Ele está lesionado, não viajará para a seleção nacional, mas se recuperará. Após a pausa para os jogos internacionais, esperamos que ele esteja novamente em forma para jogar conosco em abril e se preparar para a Copa do Mundo”, afirmou Eberl à DAZN.

Trata-se de uma medida puramente preventiva, depois que Musiala sentiu uma reação de sobrecarga no tornozelo esquerdo — lesionado no verão — durante a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo (6 a 1) na semana passada e, por isso, perdeu o jogo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen no sábado (1 a 1) e também a partida de volta na noite de quarta-feira.

Além disso, Musiala provavelmente também ficará de fora da última partida antes da pausa para os jogos internacionais, contra o Union Berlin, no sábado. Embora ele ainda tenha tempo para voltar à sua melhor forma até a Copa do Mundo, a não convocação é bastante irritante tanto para Musiala quanto para Nagelsmann.

Afinal, o técnico da seleção alemã havia enfatizado, no início de março, em entrevista à revista kicker, que queria contar com a presença do astro do Bayern, assim como com a de Kai Havertz (Arsenal), que também ficou fora por um longo período devido a lesão, nos jogos internacionais de março. Seria “aconselhável que eles retornassem em março, porque fazia uma eternidade que não estavam conosco. Não vejo Jamal na seleção há mais de dez meses, e Kai há ainda mais tempo”, explicou Nagelsmann. “Eles conhecem algumas coisas que fizemos desde então apenas na teoria, por meio de conversas comigo. Por isso, é muito valioso que eles estejam de volta, porque, do contrário, em algum momento também será difícil para eles encontrarem o ritmo no meio da seleção.”

Ao contrário de Musiala, seu companheiro no Bayern, Lennart Karl, deve participar dos próximos jogos internacionais e será convocado pela primeira vez para a seleção principal. A seleção alemã enfrenta a Suíça em Basileia no dia 27 de março e o Gana em Stuttgart três dias depois. Nagelsmann anunciará a lista de convocados na tarde de quinta-feira.