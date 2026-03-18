O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não convocou o craque do meio-campo Jamal Musiala, do Bayern de Munique, para os amistosos contra a Suíça e Gana no final de março. A informação foi confirmada pelo diretor esportivo do FCB, Max Eberl, após a vitória do time de Munique por 4 a 1 sobre a Atalanta Bergamo na noite de quarta-feira. Antes disso, a Sky e o Bild já haviam divulgado a notícia de forma coincidente.
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Ele é uma grande esperança para a Copa do Mundo: o astro não está na convocação da Alemanha para os amistosos no final de março
Devido aos atuais problemas de lesão de Musiala, foi decidido, em acordo com o FCB e as equipes médicas envolvidas, não convocar o jogador de 23 anos. “Ele já completou uma semana de reabilitação. Vincent (o técnico do Bayern, Vincent Kompany; nota da redação) e Julian (Nagelsmann) também estão em contato. Ele está lesionado, não viajará para a seleção nacional, mas se recuperará. Após a pausa para os jogos internacionais, esperamos que ele esteja novamente em forma para jogar conosco em abril e se preparar para a Copa do Mundo”, afirmou Eberl à DAZN.
Trata-se de uma medida puramente preventiva, depois que Musiala sentiu uma reação de sobrecarga no tornozelo esquerdo — lesionado no verão — durante a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo (6 a 1) na semana passada e, por isso, perdeu o jogo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen no sábado (1 a 1) e também a partida de volta na noite de quarta-feira.
Além disso, Musiala provavelmente também ficará de fora da última partida antes da pausa para os jogos internacionais, contra o Union Berlin, no sábado. Embora ele ainda tenha tempo para voltar à sua melhor forma até a Copa do Mundo, a não convocação é bastante irritante tanto para Musiala quanto para Nagelsmann.
Afinal, o técnico da seleção alemã havia enfatizado, no início de março, em entrevista à revista kicker, que queria contar com a presença do astro do Bayern, assim como com a de Kai Havertz (Arsenal), que também ficou fora por um longo período devido a lesão, nos jogos internacionais de março. Seria “aconselhável que eles retornassem em março, porque fazia uma eternidade que não estavam conosco. Não vejo Jamal na seleção há mais de dez meses, e Kai há ainda mais tempo”, explicou Nagelsmann. “Eles conhecem algumas coisas que fizemos desde então apenas na teoria, por meio de conversas comigo. Por isso, é muito valioso que eles estejam de volta, porque, do contrário, em algum momento também será difícil para eles encontrarem o ritmo no meio da seleção.”
Ao contrário de Musiala, seu companheiro no Bayern, Lennart Karl, deve participar dos próximos jogos internacionais e será convocado pela primeira vez para a seleção principal. A seleção alemã enfrenta a Suíça em Basileia no dia 27 de março e o Gana em Stuttgart três dias depois. Nagelsmann anunciará a lista de convocados na tarde de quinta-feira.
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Jamal Musiala integrou a seleção alemã pela última vez há um ano
Musiala sofreu uma fratura na tíbia durante o Mundial de Clubes no verão passado e ficou afastado dos gramados por mais de seis meses. No Bayern, o talentoso jogador foi reintegrado aos treinos de forma cautelosa desde meados de janeiro, tendo já disputado algumas partidas como titular. O plano inicial era ter o jogador da seleção nacional de volta à sua melhor forma para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas isso não se concretizou.
Em vez disso, Musiala sofreu um revés irritante em Bergamo. Agora, ele deve se recuperar conscientemente durante a pausa para os jogos internacionais e aproveitar a ausência da seleção alemã para progredir rapidamente em termos físicos. Na melhor das hipóteses, o técnico do FCB, Vincent Kompany, poderá contar novamente com um Musiala em forma nas prováveis quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em abril.
O astro do Bayern disputou sua última partida de um total de 40 jogos pela seleção há pouco menos de um ano. No final de março de 2025, ele marcou um gol muito especial no empate por 3 a 3 contra a Itália nas quartas de final da Liga das Nações, quando, graças a um gandula muito atento, desviou um escanteio cobrado rapidamente por Joshua Kimmich para o gol vazio da Itália.
Musiala só retornará à seleção alemã na fase final de preparação para a Copa do Mundo. No final de maio, pouco antes da partida, haverá um amistoso contra a Finlândia; no início de junho, a Alemanha enfrentará os co-anfitriões dos EUA. O torneio começa para a seleção de Nagelsmann no dia 14 de junho com a primeira partida da fase de grupos contra Curaçao – então, na melhor das hipóteses, Musiala deve causar estragos no meio-campo ofensivo da seleção alemã ao lado de Florian Wirtz, do Liverpool.
Os próximos jogos da seleção alemã
Data
Competição
Jogo
Sexta-feira, 27 de março, 20h45
Jogo amistoso
Suíça x Alemanha
Segunda-feira, 30 de março, 20h45
Jogo amistoso
Alemanha x Gana
Domingo, 31 de maio, 20h45
Jogo amistoso
Alemanha x Finlândia
Sábado, 6 de junho, 20h30
Amistoso
EUA x Alemanha
Domingo, 14 de junho, 19h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Curaçao
Sábado, 20 de junho, 22h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Costa do Marfim
Quinta-feira, 25 de junho, 22h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Equador
Perguntas frequentes
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