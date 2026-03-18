Ele é uma grande esperança para a Copa do Mundo: a superestrela provavelmente não fará parte da convocação da Alemanha para os amistosos no final de março

Assim, devido aos atuais problemas de lesão de Musiala, foi decidido, em coordenação com o FCB e as equipes médicas envolvidas, não convocar o jogador de 23 anos. Os relatórios mencionam explicitamente que se trata de uma medida de precaução, depois que Musiala, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo (6 a 1) na semana passada, sentiu uma reação de sobrecarga no tornozelo esquerdo, lesionado no verão, e, por isso, perdeu a partida da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen no sábado (1 a 1) e também a partida de volta contra a Atalanta na noite de quarta-feira.

Além disso, Musiala provavelmente também ficará de fora da última partida antes da pausa para os jogos internacionais, contra o Union Berlin, no sábado. Embora ele ainda tenha tempo para voltar à sua melhor forma até a Copa do Mundo, a não convocação é bastante irritante tanto para Musiala quanto para Nagelsmann.

Afinal, o técnico da seleção alemã havia enfatizado, no início de março, em entrevista à revista kicker, que queria contar com a presença do astro do Bayern, assim como com a de Kai Havertz (Arsenal), que também ficou fora por um longo período devido a lesão, nos jogos internacionais de março. Seria “aconselhável que eles retornassem em março, porque faz uma eternidade que não estão conosco. Não vejo Jamal na seleção há mais de dez meses, e Kai há ainda mais tempo”, explicou Nagelsmann. “Eles conhecem algumas coisas que fizemos desde então apenas na teoria, por meio de conversas comigo. Por isso, é muito valioso que eles estejam de volta, porque, do contrário, em algum momento também será difícil para eles encontrarem o ritmo no meio da seleção.”

Ao contrário de Musiala, seu companheiro no Bayern, Lennart Karl, deve participar dos próximos jogos internacionais e será convocado pela primeira vez para a seleção principal. A seleção alemã enfrenta a Suíça em Basileia no dia 27 de março e, três dias depois, enfrenta Gana em Stuttgart. Nagelsmann anunciará a convocação na tarde de quinta-feira.