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'Ele é um trabalhador incansável': Bixente Lizarazu revela o estilo de gestão de Zinedine Zidane antes da estreia pela França
Zidane começa sua trajetória com a seleção francesa
Zidane fará sua estreia à beira do campo quando a França enfrentar a Turquia. A expectativa cresce rapidamente enquanto os torcedores se preparam para ver o icônico francês comandar seu país. Antes da partida, o ex-companheiro de equipe Lizarazu falou à publicação francesa L'Equipepara esclarecer os métodos de Zidane. O vencedor da Copa do Mundo de 1998 ofereceu um olhar fascinante sobre os traços de personalidade que definem o novo técnico da seleção.
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O valor do trabalho duro e da humildade
Lizarazu fez questão de enfatizar rapidamente que o sucesso de Zidane como treinador decorre de sua incrível ética de trabalho, e não apenas de puro talento natural. Ele explicou que o ex-treinador do Real Madrid sempre teve uma postura altamente profissional.
"Zizou é celebrado e reconhecido principalmente pelo grande público por seu imenso talento", explicou Lizarazu. "No entanto, muitas vezes esquecemos, como acontece com a maioria das pessoas muito talentosas, que ele também é, acima de tudo, um trabalhador incansável, muito profissional, muito consciencioso e meticuloso."
Superando a timidez para se conectar com os jogadores
Além de sua preparação tática, Zidane também desenvolveu uma capacidade interpessoal surpreendentemente forte. Lizarazu destacou um momento recente no centro de treinamento da seleção nacional em Clairefontaine que captou perfeitamente sua dedicação em construir relações com o elenco.
"A forma como eu o vi parabenizar e apertar a mão de cada jogador após o treino em Clairefontaine simboliza sua atenção aos outros", acrescentou Lizarazu. "Esse lado meticuloso está, portanto, muito presente em sua personalidade, como mostra seu desejo de aprender e de se interessar profundamente pelas coisas, assim como pelas pessoas. Ele conseguiu desenvolvê-lo bem após sua carreira como jogador, embora isso não fosse necessariamente natural para ele, dada sua timidez e modéstia."
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A Turquia será o primeiro teste de Zidane
Todos os olhos estarão voltados para a área técnica contra a Turquia nesta sexta-feira, enquanto Zidane tenta implementar com sucesso seus métodos meticulosos. Zidane, sem dúvida, terá como objetivo uma vitória imediata para iniciar sua carreira como técnico de seleções em nota positiva.
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