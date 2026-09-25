Lizarazu fez questão de enfatizar rapidamente que o sucesso de Zidane como treinador decorre de sua incrível ética de trabalho, e não apenas de puro talento natural. Ele explicou que o ex-treinador do Real Madrid sempre teve uma postura altamente profissional.

"Zizou é celebrado e reconhecido principalmente pelo grande público por seu imenso talento", explicou Lizarazu. "No entanto, muitas vezes esquecemos, como acontece com a maioria das pessoas muito talentosas, que ele também é, acima de tudo, um trabalhador incansável, muito profissional, muito consciencioso e meticuloso."