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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

'Ele é um talento incrível!' - Jamie Redknapp envia aviso claro a Xabi Alonso sobre Estevao enquanto frustrações no Chelsea aumentam

Estevao
X. Alonso
Chelsea
Premier League

Jamie Redknapp pediu ao técnico do Chelsea, Xabi Alonso, que encontre uma vaga entre os titulares para Estevao após a derrota desastrosa para o Brentford. O prodígio brasileiro teve poucos minutos nesta temporada, o que gerou temores de que ele possa buscar deixar Stamford Bridge em janeiro se sua situação permanecer inalterada.

  • Uma derrota pesada para o Brentford

    O técnico do Chelsea, Alonso, enfrenta uma pressão cada vez maior após a pesada derrota por 3 a 0 para o rival londrino Brentford na noite de sexta-feira. As fragilidades defensivas dos Blues ficaram mais uma vez muito expostas, ampliando o péssimo retrospecto de sofrer pelo menos dois gols em cada uma de suas cinco partidas na Premier League nesta temporada.

    Embora o novo setor ofensivo do Chelsea tenha começado a campanha de forma impressionante, passou em branco no oeste de Londres. A ausência do atacante João Pedro, que está lesionado e foi vetado por um problema no joelho, destacou possíveis falhas no atual esquema tático de Alonso.

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Redknapp questiona as escolhas táticas de Alonso

    O ex-meio-campista Redknapp acredita que a solução para as dificuldades recentes do Chelsea pode neste momento estar no banco de reservas. O comentarista questionou publicamente a relutância de Alonso em utilizar o talento brasileiro Estevao em suas escalações iniciais. Em entrevista à Sky Sports após a desmoralizante derrota para o Brentford, Redknapp contestou a abordagem rígida do técnico espanhol.

    "Quando olho para o Estevao, ele é bom demais para não jogar nesse time?", perguntou. "Ele é um talento incrível, mas como colocá-lo no time quando você tem Morgan Rogers, Cole Palmer e Joao Pedro? Esses são os problemas que ele tem de resolver."

  • A luta por minutos na Premier League

    Estevao tem encontrado enorme dificuldade para ter regularidade sob o rígido esquema de Alonso. O atacante muito bem avaliado soma apenas 23 minutos de ação competitiva nesta temporada, com somente quatro entradas tardias como substituto na liga.

    A clara preferência de Alonso por um sistema com três zagueiros tem limitado severamente as oportunidades para pontas tradicionais. Pedro Neto atua atualmente como ala-direito, enquanto Pep Chavarria e Jorrel Hato dividem as exigentes tarefas defensivas no lado oposto.

    Nas áreas centrais do ataque, Cole Palmer e Morgan Rogers se consolidaram firmemente como as opções indiscutíveis de primeira escolha do treinador. Eles foram titulares em todas as partidas atrás do centroavante, deixando Estevao isolado à margem do time principal.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Saída de Estevao em janeiro está nos planos

    A constante falta de tempo de jogo estaria cobrando seu preço do jovem atacante brasileiro. Relatos no início deste mês afirmaram que Estevao tem preocupações crescentes com seu papel limitado em Stamford Bridge e pode avaliar seu futuro a longo prazo durante a próxima janela de transferências de janeiro.

    Chelsea e Alonso agora terão bastante tempo para refletir sobre suas dificuldades recentes e possíveis ajustes táticos. O Chelsea finalmente volta à ação na Premier League contra o Bournemouth após uma longa pausa internacional de três semanas.