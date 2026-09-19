O técnico do Chelsea, Alonso, enfrenta uma pressão cada vez maior após a pesada derrota por 3 a 0 para o rival londrino Brentford na noite de sexta-feira. As fragilidades defensivas dos Blues ficaram mais uma vez muito expostas, ampliando o péssimo retrospecto de sofrer pelo menos dois gols em cada uma de suas cinco partidas na Premier League nesta temporada.

Embora o novo setor ofensivo do Chelsea tenha começado a campanha de forma impressionante, passou em branco no oeste de Londres. A ausência do atacante João Pedro, que está lesionado e foi vetado por um problema no joelho, destacou possíveis falhas no atual esquema tático de Alonso.