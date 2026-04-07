"Internamente, acredito que a equipe pensa: 'Nossa, precisamos tirar ele de campo para a partida de volta'", especulou Kramer antes do jogo na noite de terça-feira, em sua função de comentarista da TV Prime. O contexto: caso receba um cartão amarelo na partida de ida — seria sua terceira advertência na atual temporada da Liga dos Campeões —, Vinicius ficaria suspenso para a partida de volta das quartas de final em Munique, na quarta-feira da próxima semana.
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"Ele é um provocador de primeira": recomenda-se ao FC Bayern de Munique um plano específico para a suspensão de Vinicius Júnior, do Real Madrid
“Porque o Vini Junior é, sem dúvida, um provocador nato, mas, acima de tudo, ele se deixa provocar”, explicou Kramer, referindo-se ao fato de que o atacante brasileiro poderia facilmente se deixar levar por uma ação que resultasse em um cartão amarelo. “Não se pode receber um cartão amarelo contra ele logo no início; a partir dos 80 minutos – se você ainda não tiver recebido nenhum cartão amarelo –, eu me colocaria frente a frente com ele e, então, os dois receberiam um cartão amarelo”, sugeriu o ex-jogador da seleção alemã.
Mats Hummels, companheiro de Kramer na seleção campeã do mundo de 2014 e também especialista do Prime, acrescentou que não atribuiria a Konrad Laimer a tarefa de provocar um cartão amarelo para Vinicius, já que o austríaco também corre o risco de ser suspenso por acúmulo de cartões. “Você ainda precisa dele para o jogo de volta. Eu colocaria alguém como o Luis Díaz, o Harry Kane ou o Olise – um desses caras – em uma situação de confronto direto por um breve momento, e aí você já recebe o empurrãozinho que garante o cartão amarelo. Isso aí é garantido”, disse Hummels.
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Real Madrid: Aurelien Tchouameni recebe cartão amarelo e fica suspenso
Antes da partida, Vinicius não era, de longe, a única estrela do Real Madrid que o técnico Álvaro Arbeloa teria de deixar de fora caso recebesse um cartão amarelo na partida de volta contra o Bayern, na terça-feira. Com Kylian Mbappé, Dean Huijsen, Álvaro Carreras e Aurélien Tchouameni, outros quatro jogadores do time titular do Real corriam o risco de ficar suspensos por cartão amarelo. Este último foi pego logo no primeiro tempo: aos 37 minutos, Tchouameni recebeu o cartão amarelo e, assim, não poderá jogar na próxima semana em Munique.
Além disso, Jude Bellingham, que começou no banco, também ficaria suspenso caso recebesse mais um cartão.
Especulações sobre se o Bayern estaria realmente buscando deliberadamente uma suspensão por cartão amarelo de Vinicius e companhia foram negadas pelo técnico do FCB, Vincent Kompany. Isso “não poderia ser uma tática”, afirmou o belga na coletiva de imprensa na segunda-feira. No próprio clube campeão alemão, além de Laimer, o zagueiro Dayot Upamecano também corre o risco de ficar de fora da partida de volta por estar suspenso por cartão amarelo.
Real Madrid x Bayern de Munique: As escalações
Escalação do Real Madrid:
GOLEIRO
Andriy Lunin
DEFESA
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
MEIO-CAMPO
Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
ATAQUE
Kylian Mbappé, Vinícius Júnior
Escalação do FC Bayern:
GOLEIRO
Manuel Neuer
DEFESA
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MEIO-CAMPO
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
ATAQUE
Harry Kane