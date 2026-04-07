“Porque o Vini Junior é, sem dúvida, um provocador nato, mas, acima de tudo, ele se deixa provocar”, explicou Kramer, referindo-se ao fato de que o atacante brasileiro poderia facilmente se deixar levar por uma ação que resultasse em um cartão amarelo. “Não se pode receber um cartão amarelo contra ele logo no início; a partir dos 80 minutos – se você ainda não tiver recebido nenhum cartão amarelo –, eu me colocaria frente a frente com ele e, então, os dois receberiam um cartão amarelo”, sugeriu o ex-jogador da seleção alemã.

Mats Hummels, companheiro de Kramer na seleção campeã do mundo de 2014 e também especialista do Prime, acrescentou que não atribuiria a Konrad Laimer a tarefa de provocar um cartão amarelo para Vinicius, já que o austríaco também corre o risco de ser suspenso por acúmulo de cartões. “Você ainda precisa dele para o jogo de volta. Eu colocaria alguém como o Luis Díaz, o Harry Kane ou o Olise – um desses caras – em uma situação de confronto direto por um breve momento, e aí você já recebe o empurrãozinho que garante o cartão amarelo. Isso aí é garantido”, disse Hummels.