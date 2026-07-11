“Ele é um monstro!” - Harry Kane elogia efusivamente Erling Haaland, enquanto o atacante da Inglaterra rejeita comparações com seu homólogo norueguês

Em entrevista ao Nettavisen antes do confronto das quartas de final, Kane explicou por que não acredita que as comparações entre ele e Haaland sejam particularmente significativas. Embora ambos sejam artilheiros prolíficos, ele disse que suas responsabilidades em campo estão longe de ser idênticas.

“É uma pergunta impossível de responder para mim. Em primeiro lugar, acho que somos jogadores completamente diferentes. Sei que ambos somos vistos como atacantes, mas, para ser totalmente honesto, são quase duas posições diferentes”, explicou Kane.

“Erling tem sido incrível, e suas estatísticas de gols são fantásticas. Fisicamente, ele é uma máquina, um monstro, e sua finalização está no mais alto nível. Suas estatísticas de gols falam por si mesmas.

“Mesmo que eu marque os mesmos gols, talvez eu goste de estar um pouco mais em contato com a bola, me envolver mais no jogo e combinar mais jogadas. Mas também posso jogar como um ‘nove’ puro. Não acho que seja uma questão em que devamos nos comparar.”