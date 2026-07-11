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“Ele é um monstro!” - Harry Kane elogia efusivamente Erling Haaland, enquanto o atacante da Inglaterra rejeita comparações com seu homólogo norueguês
Kane descarta a polêmica sobre Haaland antes do confronto nas oitavas de final
O debate sobre qual atacante é o melhor finalizador tem dominado a pré-jogo da partida das quartas de final da Copa do Mundo entre a Inglaterra e a Noruega, mas Kane insistiu que ele e Haaland desempenham papéis diferentes, apesar de ambos liderarem o ataque de suas seleções. Kane reconheceu que ambos são considerados atacantes, mas argumentou que seus estilos são diferentes demais para se fazer comparações diretas. Ele acredita que seu estilo de jogo exige um nível diferente de envolvimento fora da grande área.
- Getty Images
O capitão da Inglaterra explica por que os jogos da equipe são diferentes
Em entrevista ao Nettavisen antes do confronto das quartas de final, Kane explicou por que não acredita que as comparações entre ele e Haaland sejam particularmente significativas. Embora ambos sejam artilheiros prolíficos, ele disse que suas responsabilidades em campo estão longe de ser idênticas.
“É uma pergunta impossível de responder para mim. Em primeiro lugar, acho que somos jogadores completamente diferentes. Sei que ambos somos vistos como atacantes, mas, para ser totalmente honesto, são quase duas posições diferentes”, explicou Kane.
“Erling tem sido incrível, e suas estatísticas de gols são fantásticas. Fisicamente, ele é uma máquina, um monstro, e sua finalização está no mais alto nível. Suas estatísticas de gols falam por si mesmas.
“Mesmo que eu marque os mesmos gols, talvez eu goste de estar um pouco mais em contato com a bola, me envolver mais no jogo e combinar mais jogadas. Mas também posso jogar como um ‘nove’ puro. Não acho que seja uma questão em que devamos nos comparar.”
A vitória acima da glória individual
A disputa pela Chuteira de Ouro também está esquentando, com Haaland atualmente com sete gols e Kane apenas um atrás. No entanto, o craque do Bayern insiste que levantar o troféu em 2026 é seu único foco, independentemente de quem terminar no topo da artilharia.
“Tem sido uma Copa do Mundo fantástica, considerando que todos os atacantes estão marcando gols”, disse Kane. “Isso nem sempre acontece em grandes campeonatos. É uma competição acirrada, e isso me motiva a dar o meu melhor. Meu principal objetivo é ganhar a Copa do Mundo com a Inglaterra, não a Chuteira de Ouro. Mas sei que meu trabalho é marcar gols para ajudar a equipe a ter sucesso.”
- AFP
O confronto decisivo toma o centro das atenções
A Inglaterra e a Noruega se enfrentarão em uma partida decisiva das quartas de final, com Kane e Haaland previstos para liderar o ataque de seus respectivos países. A rivalidade entre esses dois atacantes certamente será intrigante, mas ambos buscarão garantir a vitória para avançarem às semifinais.
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