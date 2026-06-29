“Ele é um jogador mágico” - O que Alexander Isak precisa para provar isso e justificar o valor recorde de 125 milhões de libras no Liverpool

Enquanto Isak deixava Newcastle no verão passado, seu companheiro de seleção Anthony Elanga passava pela sala de desembarque. O veloz ex-ala do Manchester United e do Nottingham Forest passou por uma temporada difícil — registrando apenas um gol e três assistências.

O jogador de 24 anos tem sido alvo de mais rumores de transferência, em meio a especulações de que os Magpies poderiam cortar suas perdas, mas Schwarz, quando questionado sobre um novo recomeço, disse: “Acho que, no geral, o Newcastle não teve uma grande temporada — foi uma temporada muito decepcionante para eles.

“Eles têm jogadores muito bons. O desempenho não apareceu. Eles querem provar nesta temporada que são um dos melhores times. Gosto da estrutura que eles têm, dos jogadores, do técnico. E sabemos que eles podem jogar um futebol fantástico.

“Acho que só porque você teve uma temporada meio ruim, não significa que precise trocar de clube. Às vezes é preciso persistir para tentar, porque é necessária essa consistência entre os jogadores. É preciso construir isso.

“Às vezes não dá certo na primeira temporada, mas a segunda pode ser muito bem-sucedida se você tiver motivação, se tiver vontade. E sabendo que eles tiveram uma temporada atípica, que não foi o nível do Newcastle que conhecemos, acho que eles podem ser bastante perigosos se mantiverem os jogadores e o desempenho que sabemos que eles têm.”