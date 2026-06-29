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“Ele é um jogador mágico” - O que Alexander Isak precisa para provar isso e justificar o valor recorde de 125 milhões de libras no Liverpool
Isak marcou quatro gols após sua transferência de 125 milhões de libras para o Liverpool
Esperava-se muito mais de Isak, que custou 125 milhões de libras (165 milhões de dólares), e mais será exigido dele durante sua segunda temporada vestindo a famosa camisa vermelha. Com o número 9 nas costas, é imperativo que ele recupere a forma na temporada 2026-27.
O Liverpool enfrentou dificuldades como coletivo na última temporada, o que acabou levando à demissão de Arne Slot do cargo de técnico um ano após conquistar o título da Premier League; agora, é preciso encontrar maior consistência sob o comando do novo técnico, Andoni Iraola.
Isak precisa liderar essa recuperação, em um momento em que a paciência é um bem raro no futebol moderno, e busca que suas atuações na fase final da Copa do Mundo na América do Norte sirvam de trampolim — tendo marcado seu primeiro gol na partida de estreia da fase de grupos contra a Tunísia.
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Como Isak pode começar a justificar o valor pago por ele em Anfield
Ele está prestes a enfrentar Kylian Mbappé e a França, mas já está de olho na próxima temporada na Inglaterra. Questionado sobre se Isak precisa marcar mais de 20 gols na temporada 2026-27 para evitar mais perguntas incômodas, seu compatriota Schwarz — falando em parceria com a Betinia — disse ao GOAL: “Acho que o mais importante é que ele marque no próximo jogo contra a França, isso é o principal. E que tenha uma boa experiência na Copa do Mundo. Não dá para olhar muito para o futuro agora; o foco dele é a Suécia na Copa do Mundo.
“Mas será interessante ver Isak participar de uma pré-temporada desde o início; isso vai ajudá-lo muito. Acho que ele sente que poderia jogar muito mais partidas. Veio a lesão, o novo clube, um grande clube como o Liverpool, e ele ficou sob pressão.
“Acho que ele é um jogador mágico. A única questão é se ele conseguirá se manter livre de lesões e jogar semana após semana. Se conseguir, será um trunfo fantástico para o Liverpool.”
Ficar ou partir: o que mais essa janela de transferências trará para Elanga?
Enquanto Isak deixava Newcastle no verão passado, seu companheiro de seleção Anthony Elanga passava pela sala de desembarque. O veloz ex-ala do Manchester United e do Nottingham Forest passou por uma temporada difícil — registrando apenas um gol e três assistências.
O jogador de 24 anos tem sido alvo de mais rumores de transferência, em meio a especulações de que os Magpies poderiam cortar suas perdas, mas Schwarz, quando questionado sobre um novo recomeço, disse: “Acho que, no geral, o Newcastle não teve uma grande temporada — foi uma temporada muito decepcionante para eles.
“Eles têm jogadores muito bons. O desempenho não apareceu. Eles querem provar nesta temporada que são um dos melhores times. Gosto da estrutura que eles têm, dos jogadores, do técnico. E sabemos que eles podem jogar um futebol fantástico.
“Acho que só porque você teve uma temporada meio ruim, não significa que precise trocar de clube. Às vezes é preciso persistir para tentar, porque é necessária essa consistência entre os jogadores. É preciso construir isso.
“Às vezes não dá certo na primeira temporada, mas a segunda pode ser muito bem-sucedida se você tiver motivação, se tiver vontade. E sabendo que eles tiveram uma temporada atípica, que não foi o nível do Newcastle que conhecemos, acho que eles podem ser bastante perigosos se mantiverem os jogadores e o desempenho que sabemos que eles têm.”
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Copa do Mundo de 2026: Mbappé e a França são os próximos adversários da Suécia
A Suécia entrará em campo na fase de 32 da Copa do Mundo nesta terça-feira, quando enfrentará a poderosa França e seu ataque repleto de estrelas. É possível que a equipe de Graham Potter receba autorização para partir para as férias de verão após essa partida.
Seja quando for que sua participação no principal evento da FIFA chegue ao fim, Isak e Elanga estarão ansiosos para causar uma boa impressão ao retornarem aos seus respectivos clubes — com a pré-temporada se configurando como crucial para que possam começar com tudo e mostrar às torcidas apaixonadas do que realmente são capazes.