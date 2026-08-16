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'Ele é um grande trunfo' - Harry Maguire pede que o Manchester United mantenha Marcus Rashford em meio à incerteza sobre transferência
Há incerteza em torno da icônica camisa 9
Rashford fez sua tão aguardada volta aos gramados ao entrar no segundo tempo da derrota do United por 4 a 2 para o AC Milan na pré-temporada, em Wroclaw. A curiosidade em torno de Rashford aumentou ainda mais quando ele recebeu a camisa 9 para o amistoso, um número normalmente reservado ao centroavante principal da equipe. Essa mudança tática ocorreu porque Benjamin Sesko, que muitos esperavam ver com esse número nesta temporada, ficou fora por lesão.
Embora dirigentes do United tenham se apressado em destacar que a numeração não é considerada permanente, isso sem dúvida alimentou as discussões sobre o papel de Rashford sob o comando de Michael Carrick. O atacante mostrou lampejos de seu brilho característico contra os gigantes italianos, incluindo um momento de habilidade perto da bandeirinha de escanteio que lembrou aos espectadores seu teto técnico individual.
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Maguire destaca a importância de Rashford
Para Maguire, esses lampejos de qualidade são exatamente o motivo pelo qual o clube deve resistir a qualquer tentação de lucrar com a venda do jogador de 28 anos. Maguire manifestou publicamente o desejo de que Rashford permaneça em Old Trafford, enfatizando que o atacante segue sendo uma parte crucial dos planos do clube. Apesar das especulações em andamento sobre seu futuro e de um período difícil antes de seu retorno, Maguire é categórico ao afirmar que o cria da base tem a qualidade necessária para elevar o nível de desempenho da equipe enquanto ela se prepara para a nova temporada da Premier League.
"Obviamente, a janela de transferências ainda está aberta", disse Maguire, como citado pela BBC. "Como jogadores, esperamos que ele fique, porque, se isso acontecer, será um grande trunfo para nós. Ele pode nos melhorar, com certeza. Você viu quando ele entrou, como levou muito perigo à linha de defesa. Ele poderia ter marcado. É uma ameaça enorme. Jogo com Marcus há muitos anos e sei que enfrentar ele e jogar com ele nos treinos vai nos ajudar."
Refletindo sobre uma difícil partida de pré-temporada na Polônia
Apesar dos pontos positivos individuais com o retorno de Rashford, Maguire foi sincero em sua avaliação da atuação geral da equipe. A derrota para o Milan foi descrita por Maguire como a "pior" atuação da pré-temporada, apenas uma semana antes da estreia na Premier League contra o Hull City. O capitão Bruno Fernandes, de forma notável, perdeu um pênalti pelo segundo jogo consecutivo.
"Queremos jogar muito mais à frente no campo, ser mais agressivos e atuar mais no ataque", explicou Maguire. "Este foi o único jogo em que não senti que fizemos justiça a nós mesmos nesse aspecto. Tivemos muitas recuperações no campo de ataque e criamos muitas chances a partir disso, mas não sustentamos nossa pressão nem de perto o suficiente", explicou Maguire.
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Respeito por Amorim apesar das dificuldades passadas no Manchester United
A partida também serviu como reencontro com o ex-técnico do United Ruben Amorim, que agora está no comando do Milan. Apesar de uma passagem por Old Trafford que durou apenas 14 meses e incluiu desentendimentos relatados com jogadores como Rashford e Kobbie Mainoo, o clima no pós-jogo foi amplamente cordial. Amorim foi visto trocando calorosos abraços com seus ex-jogadores e membros da comissão técnica na zona mista.
"Foi ótimo vê-lo e toda a sua comissão", disse. "Eu me dava muito bem com Ruben e toda a sua comissão. Fico feliz que ele tenha outra chance de impressionar e mostrar a todos o grande técnico que é. Tenho certeza de que ele vai ser um sucesso. Não tenho nada de ruim a dizer sobre Ruben. Simplesmente não deu certo no Manchester United. Mas agora ele tem um clube enorme."
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