Para Maguire, esses lampejos de qualidade são exatamente o motivo pelo qual o clube deve resistir a qualquer tentação de lucrar com a venda do jogador de 28 anos. Maguire manifestou publicamente o desejo de que Rashford permaneça em Old Trafford, enfatizando que o atacante segue sendo uma parte crucial dos planos do clube. Apesar das especulações em andamento sobre seu futuro e de um período difícil antes de seu retorno, Maguire é categórico ao afirmar que o cria da base tem a qualidade necessária para elevar o nível de desempenho da equipe enquanto ela se prepara para a nova temporada da Premier League.

"Obviamente, a janela de transferências ainda está aberta", disse Maguire, como citado pela BBC. "Como jogadores, esperamos que ele fique, porque, se isso acontecer, será um grande trunfo para nós. Ele pode nos melhorar, com certeza. Você viu quando ele entrou, como levou muito perigo à linha de defesa. Ele poderia ter marcado. É uma ameaça enorme. Jogo com Marcus há muitos anos e sei que enfrentar ele e jogar com ele nos treinos vai nos ajudar."