'Ele é um grande finalizador' - Andoni Iraola elogia Dominik Szoboszlai após o Liverpool eliminar o Tottenham da Copa da Liga Inglesa

O técnico basco ficou encantado com a energia demonstrada por sua equipe alternativa, apesar de ter sofrido pressão constante dos visitantes nos minutos finais. Falando à BBC Radio 5 Live após o jogo, Iraola disse: "Estou satisfeito com a atuação. Acho que houve diferentes fases no jogo, mas, no geral, gostei da energia. Marcamos, mas estou feliz porque estamos na próxima fase.

“Acho que, com 2 a 0, eles precisavam correr riscos e ganhar terreno. Estávamos defendendo bem, mas cedendo muitas bolas paradas, e quando eles marcaram isso nos colocou sob certa pressão. Felizmente para nós, encontramos uma maneira de fazer o terceiro gol e matar o jogo da forma certa."