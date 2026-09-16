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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Ele é um grande finalizador' - Andoni Iraola elogia Dominik Szoboszlai após o Liverpool eliminar o Tottenham da Copa da Liga Inglesa

A. Iraola
D. Szoboszlai
Liverpool
Liverpool x Tottenham
Tottenham
Carabao Cup
Premier League

Andoni Iraola elogiou Dominik Szoboszlai depois que o sensacional gol do meio-campista nos acréscimos selou a vitória por 3 a 1 do Liverpool sobre o Tottenham. Os gols de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo e do internacional húngaro garantiram a vaga do Liverpool na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, agravando a péssima sequência de resultados do time em dificuldade de Roberto De Zerbi.

  • Liverpool passa com facilidade pelo Tottenham

    Mac Allister abriu o placar na noite de terça-feira com uma finalização precisa, antes de Gakpo ampliar a vantagem após o reinício, na sequência de uma bela troca de passes. O Tottenham diminuiu com um desvio de Conor Gallagher após cobrança de escanteio para aumentar a pressão nos minutos finais. Os donos da casa finalmente garantiram a vitória nos acréscimos graças a um sensacional chute de 25 jardas de Szoboszlai diante da torcida de Anfield.

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  • FBL-ENG-LCUP-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Iraola reflete sobre a atuação

    O técnico basco ficou encantado com a energia demonstrada por sua equipe alternativa, apesar de ter sofrido pressão constante dos visitantes nos minutos finais. Falando à BBC Radio 5 Live após o jogo, Iraola disse: "Estou satisfeito com a atuação. Acho que houve diferentes fases no jogo, mas, no geral, gostei da energia. Marcamos, mas estou feliz porque estamos na próxima fase.

    “Acho que, com 2 a 0, eles precisavam correr riscos e ganhar terreno. Estávamos defendendo bem, mas cedendo muitas bolas paradas, e quando eles marcaram isso nos colocou sob certa pressão. Felizmente para nós, encontramos uma maneira de fazer o terceiro gol e matar o jogo da forma certa."

  • Técnico exalta maestro húngaro

    Iraola reservou elogios especiais a Szoboszlai depois que o meio-campista coroou o triunfo com sua letal capacidade de finalização de longa distância. Ao comentar o espetacular gol tardio, o técnico acrescentou: "Acho que a questão com Dom é que, quando ele vai chutar, ele tem uma chance de marcar. Com ele, você acredita porque ele já fez isso antes. Ele é um grande finalizador."


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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Destinos opostos definem o desfecho

    Uma vitória dominante garante ao Liverpool a vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa e oferece um impulso inestimável à profundidade do elenco após dez mudanças na escalação inicial. Para De Zerbi, o resultado apenas agrava os problemas do início de temporada, com o Tottenham agora sofrendo três derrotas em seus seis primeiros jogos. Enquanto os donos da casa voltam suas atenções para o sorteio de quarta-feira à noite, o Spurs fica em busca de respostas urgentes para corrigir um ataque cada vez mais sem poder de fogo.

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