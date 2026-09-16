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'Ele é um grande finalizador' - Andoni Iraola elogia Dominik Szoboszlai após o Liverpool eliminar o Tottenham da Copa da Liga Inglesa
Liverpool passa com facilidade pelo Tottenham
Mac Allister abriu o placar na noite de terça-feira com uma finalização precisa, antes de Gakpo ampliar a vantagem após o reinício, na sequência de uma bela troca de passes. O Tottenham diminuiu com um desvio de Conor Gallagher após cobrança de escanteio para aumentar a pressão nos minutos finais. Os donos da casa finalmente garantiram a vitória nos acréscimos graças a um sensacional chute de 25 jardas de Szoboszlai diante da torcida de Anfield.
- AFP
Iraola reflete sobre a atuação
O técnico basco ficou encantado com a energia demonstrada por sua equipe alternativa, apesar de ter sofrido pressão constante dos visitantes nos minutos finais. Falando à BBC Radio 5 Live após o jogo, Iraola disse: "Estou satisfeito com a atuação. Acho que houve diferentes fases no jogo, mas, no geral, gostei da energia. Marcamos, mas estou feliz porque estamos na próxima fase.
“Acho que, com 2 a 0, eles precisavam correr riscos e ganhar terreno. Estávamos defendendo bem, mas cedendo muitas bolas paradas, e quando eles marcaram isso nos colocou sob certa pressão. Felizmente para nós, encontramos uma maneira de fazer o terceiro gol e matar o jogo da forma certa."
Técnico exalta maestro húngaro
Iraola reservou elogios especiais a Szoboszlai depois que o meio-campista coroou o triunfo com sua letal capacidade de finalização de longa distância. Ao comentar o espetacular gol tardio, o técnico acrescentou: "Acho que a questão com Dom é que, quando ele vai chutar, ele tem uma chance de marcar. Com ele, você acredita porque ele já fez isso antes. Ele é um grande finalizador."
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Destinos opostos definem o desfecho
Uma vitória dominante garante ao Liverpool a vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa e oferece um impulso inestimável à profundidade do elenco após dez mudanças na escalação inicial. Para De Zerbi, o resultado apenas agrava os problemas do início de temporada, com o Tottenham agora sofrendo três derrotas em seus seis primeiros jogos. Enquanto os donos da casa voltam suas atenções para o sorteio de quarta-feira à noite, o Spurs fica em busca de respostas urgentes para corrigir um ataque cada vez mais sem poder de fogo.
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