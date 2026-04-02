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“Ele é um Geordie!” – Previsão sobre a transferência de Elliot Anderson feita por uma lenda do Newcastle que vai irritar os gigantes de Manchester, United e City
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Anderson tem se destacado desde que deixou o Newcastle
Anderson, natural de Tyneside, despediu-se do St James’ Park em 2024 ao concretizar sua transferência para o City Ground. Como era difícil garantir uma vaga no time titular do Newcastle, tomou-se a decisão de buscar tempo de jogo regular em outro clube.
Essa grande decisão na carreira se justificou, com o jogador, conhecido por seu trabalho árduo, vendo seu valor disparar em Trentside. Anderson se tornou um jogador comprovado na Premier League, registrando os melhores números da divisão em recuperação de bola, e conquistou seu espaço na seleção principal.
O campeão do Campeonato Europeu Sub-21 já disputou seis partidas pela seleção inglesa e deve fazer parte dos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026. Uma série de atuações impressionantes nesse torneio elevará ainda mais seu valor de mercado.
Corrida pela contratação: quem vai levar a melhor na disputa por Anderson?
Tem-se especulado que o United e o City já estariam sondando o que seria necessário para que Anderson trocasse a região de East Midlands pelo Noroeste. O Newcastle, no entanto, não pode ser descartado na disputa por uma das contratações mais cobiçadas.
A lenda dos Magpies, Waddle, admite isso mesmo, com o ex-jogador da seleção inglesa a dizer ao Fruity King: “Elliot Anderson é torcedor do Newcastle. Ele é um Geordie. Provavelmente nem acreditou que foi vendido para o Nottingham Forest, mas está curtindo o futebol, está na seleção inglesa e parece que vai para a Copa do Mundo.
“Ele não vai ter pressa, mas a chance de voltar para o Newcastle? Tenho certeza de que ele sempre quis jogar com aquelas listras pretas e brancas e tenho certeza de que ele vai estar disposto a isso. Mas acho, mais uma vez, que haverá muita concorrência.
“Acho que ele está em grande fase no momento, sejamos honestos. Ele está jogando bem pelo Forest. É consistente. Semana após semana, ele cumpre seu papel, e por isso está em boa forma. Seria de se esperar que, na idade dele, ele só melhorasse com o passar dos anos. A maioria dos jogadores melhora.
“Haverá muitos times de olho nele, então você teria muitas opções para escolher se ele decidir deixar o Forest. O Newcastle pode acabar levando a melhor porque ele é torcedor do Newcastle.”
- JOHN THYS / AFP
Por quanto Tonali ou Guimarães poderiam ser vendidos?
O Newcastle pode acabar com dinheiro disponível para gastar, o que lhes permitiria entrar na disputa por Anderson, caso o meio-campista italiano Sandro Tonali ou o craque brasileiro Bruno Guimarães deixem o clube. Ambos têm sido associados a times como Arsenal, Chelsea e Manchester United.
Waddle acrescentou sobre possíveis vendas e os valores que poderiam ser gerados — permitindo que o técnico do Magpies, Eddie Howe, reinvista em outras áreas: “No mercado de transferências atual, estamos falando de 70 a 80 milhões de libras por um jogador como Sandro Tonali ou Bruno Guimarães, sejamos honestos, mas provavelmente um pouco mais na prática.
“Jogando pelo Newcastle na idade deles, você estaria falando de cerca de 80 a 90 milhões de libras se alguém quisesse pagar isso por ele; então, cabe aos rapazes decidirem se querem sair, mas o Newcastle não precisa vendê-los.
“Todos eles têm bons contratos de longo prazo. A única maneira de vendê-los seria se o jogador decidisse que quer ir embora e começasse a causar problemas, e não queremos ver isso de novo.
“Se jogadores como Tonali e Bruno estão cansados de jogar em Tyneside, eles deveriam se manifestar e dizer isso. Contar aos torcedores e ser honesto, dizendo: ‘Depois da Copa do Mundo, quero me transferir. Quero sair’. Deixar isso claro. Deixar que os torcedores reajam aos fatos. Não fazer isso de forma dissimulada.
“Se alguém fizer uma oferta por você e o clube aceitar, aí é outra história. Mas se você quer sair, basta dizer.”
Newcastle dá um impulso final na busca pela classificação para as competições europeias
Parte do problema do Newcastle, no que diz respeito a atrair novos jogadores para o clube e manter os que já fazem parte do elenco, é que a equipe ocupa a 12ª posição na tabela da Premier League, faltando sete partidas para o fim da temporada, e corre o risco de ficar de fora das competições europeias na temporada 2026-27.