“Ele é um Geordie!” – Previsão sobre a transferência de Elliot Anderson feita por uma lenda do Newcastle que vai irritar os gigantes de Manchester, United e City

Tem-se especulado que o United e o City já estariam sondando o que seria necessário para que Anderson trocasse a região de East Midlands pelo Noroeste. O Newcastle, no entanto, não pode ser descartado na disputa por uma das contratações mais cobiçadas.

A lenda dos Magpies, Waddle, admite isso mesmo, com o ex-jogador da seleção inglesa a dizer ao Fruity King: “Elliot Anderson é torcedor do Newcastle. Ele é um Geordie. Provavelmente nem acreditou que foi vendido para o Nottingham Forest, mas está curtindo o futebol, está na seleção inglesa e parece que vai para a Copa do Mundo.

“Ele não vai ter pressa, mas a chance de voltar para o Newcastle? Tenho certeza de que ele sempre quis jogar com aquelas listras pretas e brancas e tenho certeza de que ele vai estar disposto a isso. Mas acho, mais uma vez, que haverá muita concorrência.

“Acho que ele está em grande fase no momento, sejamos honestos. Ele está jogando bem pelo Forest. É consistente. Semana após semana, ele cumpre seu papel, e por isso está em boa forma. Seria de se esperar que, na idade dele, ele só melhorasse com o passar dos anos. A maioria dos jogadores melhora.

“Haverá muitos times de olho nele, então você teria muitas opções para escolher se ele decidir deixar o Forest. O Newcastle pode acabar levando a melhor porque ele é torcedor do Newcastle.”