O agente de Williams, Felix Tainta, participou recentemente do podcast Los Fulanos para explicar exatamente por que a transferência de grande repercussão não se concretizou. Ele revelou que os problemas financeiros já bastante conhecidos do Barcelona e sua folha salarial muito inflacionada foram os principais obstáculos.

Tainta explicou que o clube simplesmente não podia garantir que conseguiria inscrever o jogador na La Liga. Esse nível inaceitável de incerteza acabou levando os representantes do jogador a abandonar as negociações.

“Estávamos conversando com o Barcelona”, confirmou Tainta no podcast. “Estávamos discutindo e, então, chegamos a um ponto das negociações em que Nico não podia mais se dar ao luxo de ficar esperando.”