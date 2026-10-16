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“Ele é um Fórmula 1”: empresário revela que incerteza financeira e receio quanto à inscrição impediram transferência bombástica de Nico Williams para o Barcelona
Grande transferência de verão não se concretiza
O Barcelona fez uma tentativa séria de contratar Williams no ano passado, depois de já ter buscado o talentoso atacante em 2024. O clube espanhol queria muito reunir o ponta a seu amigo próximo Yamal no mesmo time. No entanto, a transferência de grande repercussão acabou não se concretizando na reta final. Williams, por sua vez, vinculou seu futuro de longo prazo ao Athletic Club, assinando uma expressiva renovação de contrato que o mantém em Bilbao até 2035.
- AFP
Agente revela receios sobre a inscrição
O agente de Williams, Felix Tainta, participou recentemente do podcast Los Fulanos para explicar exatamente por que a transferência de grande repercussão não se concretizou. Ele revelou que os problemas financeiros já bastante conhecidos do Barcelona e sua folha salarial muito inflacionada foram os principais obstáculos.
Tainta explicou que o clube simplesmente não podia garantir que conseguiria inscrever o jogador na La Liga. Esse nível inaceitável de incerteza acabou levando os representantes do jogador a abandonar as negociações.
“Estávamos conversando com o Barcelona”, confirmou Tainta no podcast. “Estávamos discutindo e, então, chegamos a um ponto das negociações em que Nico não podia mais se dar ao luxo de ficar esperando.”
Recusando-se a correr riscos desnecessários
O empresário deixou absolutamente claro que Williams não estava disposto a colocar sua promissora carreira em risco ao se transferir para um clube com problemas administrativos tão graves. Ele exigiu garantias totais antes de concordar com qualquer possível transferência.
“Nico é uma Fórmula 1 e, se eu vou à sua casa, não tenho que assumir o seu problema”, continuou Tainta. “Foi isso que fiz o Barcelona entender. Decidimos que, se não houvesse certas garantias, não poderíamos correr o risco de Nico ir para lá e não jogar.
“Independentemente de haver ou não uma Copa do Mundo pela frente, e havia. Ele é um profissional que precisa poder fazer seu trabalho.”
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Totalmente concentrado no Athletic Club
Williams agora está totalmente concentrado em seus compromissos com o Athletic Club após a expressiva renovação de contrato. Ele buscará ajudar a equipe a subir na tabela do Campeonato Espanhol e ampliar sua marca de gols nos próximos meses. Nesta temporada, Williams marcou um gol em seis partidas pela La Liga. O clube de Bilbao se prepara para enfrentar o Valencia no Mestalla neste fim de semana, mas ainda não se sabe se o atacante espanhol jogará, já que recentemente vem lidando com um problema muscular.
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