'Ele é um exemplo incrível' - Lionel Scaloni exalta o 'fenômeno' Lionel Messi enquanto a lenda da Argentina se prepara para uma despedida emocionante

Messi deixa o futebol internacional com uma coleção extraordinária de títulos. Seu legado inclui a Copa do Mundo de 2022, dois títulos da Copa América, uma medalha de ouro olímpica e 125 gols, marca inigualável, em 207 jogos pela seleção principal.

O evento de despedida reunirá Messi com companheiros de longa data, como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso e Nicolas Otamendi, que se aposentarão após a Copa do Mundo de 2026. No entanto, Paulo Dybala, Nahuel Molina e Alejandro Gomez não estarão presentes em Buenos Aires.

Apesar da saída emocionante, Scaloni está confiante sobre o futuro e disse: "Agora só resta a nostalgia, já que ele não estará lá. Ele é um exemplo incrível. O primeiro a chegar, o último a sair, a forma como se cuida, a forma como encara cada jogo.

"Dá para ver que ele é um fenômeno só pela forma como joga, mas há coisas por trás que os companheiros dele veem, e ele é o melhor exemplo que pode existir. Ele deixou, ou está deixando, porque tem mais um jogo, algo incomparável."