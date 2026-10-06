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'Ele é um exemplo incrível' - Lionel Scaloni exalta o 'fenômeno' Lionel Messi enquanto a lenda da Argentina se prepara para uma despedida emocionante
Messi se prepara para uma despedida internacional emocionante
Messi está pronto para se despedir do futebol internacional quando a Argentina enfrentar Benin em um amistoso na quarta-feira. Aos 39 anos, ele vai pisar em campo pela seleção nacional pela última vez no Estadio Monumental, em Buenos Aires. Esta partida histórica marca um momento crucial na história do futebol argentino.
A partida foi planejada como uma celebração da notável carreira de Messi, com membros do vitorioso elenco da Copa do Mundo de 2022 convidados para assistir à despedida de seu capitão. Depois de chegar à sua cidade natal, Rosário, na sexta-feira, o vencedor de oito Bolas de Ouro se juntou ao elenco na semana passada. Ele concluiu suas últimas sessões de treino e está pronto para começar a partida histórica.
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Scaloni presta homenagem ao incomparável capitão da Argentina
O técnico da Argentina, Scaloni, foi rápido em homenagear seu jogador mais influente, reconhecendo a nostalgia em torno da ocasião. Ele elogiou o veterano atacante por deixar um legado que nunca será replicado no cenário internacional.
"Messi deixa para trás algo inigualável", afirmou Scaloni, como citado pela ESPN. "Temos de continuar jogando, mas a sensação de tê-lo em campo é única. Nunca vi ninguém mais transmitir o que ele transmite em um campo de futebol, e é disso que vamos sentir falta."
Deixando para trás um legado internacional recordista
Messi deixa o futebol internacional com uma coleção extraordinária de títulos. Seu legado inclui a Copa do Mundo de 2022, dois títulos da Copa América, uma medalha de ouro olímpica e 125 gols, marca inigualável, em 207 jogos pela seleção principal.
O evento de despedida reunirá Messi com companheiros de longa data, como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso e Nicolas Otamendi, que se aposentarão após a Copa do Mundo de 2026. No entanto, Paulo Dybala, Nahuel Molina e Alejandro Gomez não estarão presentes em Buenos Aires.
Apesar da saída emocionante, Scaloni está confiante sobre o futuro e disse: "Agora só resta a nostalgia, já que ele não estará lá. Ele é um exemplo incrível. O primeiro a chegar, o último a sair, a forma como se cuida, a forma como encara cada jogo.
"Dá para ver que ele é um fenômeno só pela forma como joga, mas há coisas por trás que os companheiros dele veem, e ele é o melhor exemplo que pode existir. Ele deixou, ou está deixando, porque tem mais um jogo, algo incomparável."
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De olho em uma nova era da Argentina
A pergunta inevitável agora é se a Argentina conseguirá permanecer entre a elite mundial sem seu talismã. A seleção já enfrentou anteriormente um jejum de 35 anos sem títulos após a aposentadoria de Diego Maradona.
Após a era Messi, nomes consolidados como Emiliano Martinez e Enzo Fernandez agora contam com o apoio de uma empolgante nova geração de talentos, incluindo Nico Paz e Gianluca Prestianni.
O primeiro grande teste da Argentina na era pós-Messi acontecerá na Copa América de 2028. Embora ainda seja incerto se Scaloni continuará no comando, a equipe parece bem equipada para brigar por mais títulos.
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