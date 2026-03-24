Julian Nagelsmann

Ele é um colaborador de confiança de Vincent Kompany: Nagelsmann contrata ex-assistente técnico do Bayern de Munique antes da Copa do Mundo

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convoca para a Copa do Mundo um colaborador próximo do técnico do Bayern, Vincent Kompany, para integrar a seleção alemã.

Para garantir a preparação física perfeita de suas estrelas para a Copa do Mundo, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, conta com mais um preparador físico. Conforme anunciou a DFB na terça-feira, o belga Bram Geers se juntará à equipe atual, formada por Nicklas Dietrich e Krunoslav Banovcic, até o final da Copa do Mundo no verão.

  • O profissional de 32 anos trabalha como diretor de desempenho no RSC Anderlecht, clube belga detentor do recorde de títulos. Anteriormente, atuou sob o comando de Vincent Kompany no FC Bayern de Munique e no FC Burnley, clube da Premier League inglesa. Greers iniciou sua carreira em 2012 no Lommel United como preparador físico.

    Ele deixou o clube em 2016. Em 2017, assinou contrato como analista de vídeo, preparador físico e treinador de condicionamento no Anderlecht, onde conheceu Kompany em 2019. O atual técnico do Bayern trabalhou como jogador-treinador até 2020, antes de passar a atuar em tempo integral na comissão técnica. Greers acompanhou Kompany em suas passagens por Burnley e Munique, mas deixou o clube alemão recordista de títulos em outubro passado. A seleção alemã joga na sexta-feira (20h45) em Basileia contra a Suíça. Três dias depois, segue-se o segundo amistoso da janela de jogos internacionais contra Gana em Stuttgart (20h45).



    • Publicidade

  • Seleção nacional: os jogos até a Copa do Mundo


    Sexta-feira, 27 de março, 20h45

    Suíça (A)

    Segunda-feira, 30 de março, 20h45

    Gana (C)

    Domingo, 31 de maio, 20h45

    Finlândia (C)

    Sábado, 6 de junho, 20h30

    EUA (F)