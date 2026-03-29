"Ele é um cara emotivo" — Eduardo Camavinga explica por que seu companheiro de equipe no Real Madrid, Vinícius Júnior, está "sempre gritando"

O debate em torno de Vinicius muitas vezes confunde os limites entre o espírito competitivo de elite e a conduta antidesportiva, devido à sua linguagem corporal e à sua tendência de protestar ou confrontar os adversários ao longo dos 90 minutos. Enquanto os rivais podem ver seus “gritos” como uma provocação, os companheiros do vestiário do Real Madrid os interpretam como uma manifestação de sua vontade de vencer e de seu profundo envolvimento emocional em cada jogada.