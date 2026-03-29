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"Ele é um cara emotivo" — Eduardo Camavinga explica por que seu companheiro de equipe no Real Madrid, Vinícius Júnior, está "sempre gritando"
Vini Jr. causa polêmica com sua paixão
O debate em torno de Vinicius muitas vezes confunde os limites entre o espírito competitivo de elite e a conduta antidesportiva, devido à sua linguagem corporal e à sua tendência de protestar ou confrontar os adversários ao longo dos 90 minutos. Enquanto os rivais podem ver seus “gritos” como uma provocação, os companheiros do vestiário do Real Madrid os interpretam como uma manifestação de sua vontade de vencer e de seu profundo envolvimento emocional em cada jogada.
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Explicação para os gritos constantes de Vini Jr.
Camavinga não hesitou em defender um de seus amigos mais próximos no clube, enfatizando que a imagem que o brasileiro transmite não reflete sua realidade pessoal. Ele disse à ESPN: “O Vini é meu mano. Ele é uma pessoa incrível. Acho que as pessoas não percebem isso; como ele está sempre gritando em campo, acham que é um problema, mas ele é apenas um cara emotivo.”
O contraste entre o jogador e a pessoa
O versátil craque do Real Madrid também insistiu que há uma diferença considerável entre o competidor feroz visto na televisão e o ser humano que interage diariamente com o resto do elenco. Segundo ele, o carisma de Vinícius é um dos pilares do clima positivo que a equipe comandada por Álvaro Arbeloa vive atualmente. “Quando você o conhece pessoalmente, ele é um cara realmente incrível”, acrescentou Camavinga.
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Retorno imediato aos treinos em Madri
A França de Camavinga venceu o Brasil de Vinícius por 2 a 1 em um amistoso disputado nos Estados Unidos na quinta-feira. Kylian Mbappé e Hugo Ekitike marcaram pelos Bleus, que tiveram Dayot Upamecano expulso, antes de Gleison Bremer descontar pela Seleção. Vinícius e Camavinga devem retornar aos treinos do Real Madrid na próxima semana.