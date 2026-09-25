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"Ele é um atacante que pode desaparecer" - técnico da Dinamarca, Brian Riemer, elogia Erling Haaland após golaço duplo devastador em derrota na Liga das Nações
O faro de gol de Haaland decide dérbi nórdico
Em uma partida que destacou as margens mínimas do futebol internacional, Haaland mais uma vez provou por que é considerado o finalizador mais letal do planeta. O atacante do Manchester City marcou duas vezes para garantir que a Noruega ficasse com a superioridade neste confronto de alto risco pela Liga das Nações. A equipe da casa havia inicialmente aberto dois gols de vantagem graças ao gol de abertura de Oscar Bobb e ao primeiro de Haaland na noite, mas foi forçada a suportar uma forte pressão dinamarquesa no segundo tempo.
A Dinamarca reagiu com valentia para empatar o placar em 2 a 2, mas o instinto decisivo de Haaland apareceu quando sua equipe mais precisou. O momento decisivo veio em uma jogada ensaiada inteligente, que deixou a linha defensiva dinamarquesa completamente estática, permitindo que o atacante aparecesse livre e finalizasse com sua eficiência característica.
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Riemer sobre a ameaça única de Haaland
Riemer ficou maravilhado com a ameaça única representada pelo camisa 9 norueguês, oferecendo uma visão fascinante sobre o que o torna tão difícil de marcar. Riemer rasgou elogios à capacidade do atacante de influenciar uma partida mesmo quando não está constantemente envolvido na construção das jogadas. O treinador dinamarquês destacou a dificuldade de acompanhar um jogador que aparentemente pode sumir do jogo antes de aparecer no momento exato em que uma chance surge na área.
"Acho que você não consegue melhorar 100% nisso (Haaland). Ele é um atacante que pode desaparecer por períodos do jogo, e você não vê nada dele. Mas aí você dá a ele um quarto de chance, e então... Isso é um pouco do retrato que vemos hoje. Ele é muito frio. Precisa de muito pouco para decidir jogos. É isso que ganha jogos de futebol", disse Riemer, como citado pelo Dagbladet.
Falhas defensivas assombram a Dinamarca em Oslo
Embora Haaland tenha ficado com as manchetes, Riemer demonstrou visível decepção com a forma como sua equipe lidou com os fundamentos defensivos, especialmente na jogada que levou ao gol da vitória. O gol saiu em uma cobrança de escanteio em que os defensores dinamarqueses pareceram perder Haaland de vista por completo, permitindo que ele se movimentasse pela área sem resistência significativa.
Riemer reconheceu que seus jogadores não atingiram o nível de concentração exigido. Ele detalhou o impacto decisivo das principais estrelas da Noruega, afirmando: "Quando uma partida de futebol é equilibrada, como foi esta, são jogadores como [Martin] Odegaard e Haaland que são cruciais. Não sinto que estejamos muito atrás da Noruega. Vamos voltar."
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Olhando para a próxima rodada
Com três pontos na bagagem, a Noruega agora se prepara para um confronto de destaque contra Portugal neste domingo. A vitória oferece uma plataforma perfeita para a equipe ganhar embalo em um difícil grupo da Liga A. A Dinamarca, por sua vez, precisará se recuperar rapidamente ao receber o País de Gales, na esperança de corrigir as falhas defensivas que lhe custaram caro em Oslo. A comissão técnica dinamarquesa provavelmente vai se concentrar no início lento da equipe, que permitiu à Noruega assumir o controle cedo, algo que se mostrou impossível de reverter apesar da reação aguerrida no segundo tempo. A falta de poder de decisão no terço final durante seu período de domínio de 25 minutos também será motivo de preocupação para Riemer.
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