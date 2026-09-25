Em uma partida que destacou as margens mínimas do futebol internacional, Haaland mais uma vez provou por que é considerado o finalizador mais letal do planeta. O atacante do Manchester City marcou duas vezes para garantir que a Noruega ficasse com a superioridade neste confronto de alto risco pela Liga das Nações. A equipe da casa havia inicialmente aberto dois gols de vantagem graças ao gol de abertura de Oscar Bobb e ao primeiro de Haaland na noite, mas foi forçada a suportar uma forte pressão dinamarquesa no segundo tempo.

A Dinamarca reagiu com valentia para empatar o placar em 2 a 2, mas o instinto decisivo de Haaland apareceu quando sua equipe mais precisou. O momento decisivo veio em uma jogada ensaiada inteligente, que deixou a linha defensiva dinamarquesa completamente estática, permitindo que o atacante aparecesse livre e finalizasse com sua eficiência característica.