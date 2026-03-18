"Ele é simplesmente incrível" – Mikel Arteta elogia a estrela do Arsenal após a vitória na Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Arteta não hesitou em redirecionar os elogios para o seu goleiro, após uma defesa espetacular no final da partida contra o chute de Christian Kofane, que garantiu o placar sem gols. Quando questionado se estava feliz em ver tais intervenções ou se preferia que o goleiro não precisasse intervir com tanta frequência, Arteta mostrou-se pragmático quanto à necessidade de um goleiro de elite. “Sim, mas não sei o que eles criaram de novo”, comentou o espanhol. “Em dois jogos, foi uma jogada ensaiada da última vez, e uma cabeçada antes disso, e hoje ele teve uma defesa. Ele fez uma defesa incrível. É por isso que ele está aqui. Precisamos valorizar o goleiro que temos, porque ele é absolutamente incrível.”