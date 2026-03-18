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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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"Ele é simplesmente incrível" – Mikel Arteta elogia a estrela do Arsenal após a vitória na Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen

O Arsenal garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória contundente sobre o Bayer Leverkusen, mas foram as defesas heroicas de David Raya que deixaram Mikel Arteta impressionado. Enquanto os gols de Eberechi Eze e Declan Rice deram o impulso no ataque, as brilhantes defesas do goleiro espanhol no final da partida garantiram que os Gunners seguissem em frente com confiança.

  • Os Gunners demonstram eficiência

    O Arsenal apresentou uma de suas atuações mais dominantes da temporada na Europa ao garantir uma vitória por 2 a 0 na segunda partida contra o Leverkusen, confirmando sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 1 no placar agregado. Apesar das especulações pré-jogo se concentrarem na habilidade dos Gunners em jogadas ensaiadas, foi o brilhantismo individual em jogadas abertas que decidiu a eliminatória, com Eze e Rice marcando gols com chutes sublimes de longa distância. Esse desempenho preciso levou a equipe de Arteta a registrar 12 chutes a gol, o maior número da temporada, garantindo uma passagem tranquila para as oitavas de final da principal competição europeia.

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    Arteta elogia Raya, que foi “incrível”, após sua atuação heroica no final da partida

    Na coletiva de imprensa pós-jogo, Arteta não hesitou em redirecionar os elogios para o seu goleiro, após uma defesa espetacular no final da partida contra o chute de Christian Kofane, que garantiu o placar sem gols. Quando questionado se estava feliz em ver tais intervenções ou se preferia que o goleiro não precisasse intervir com tanta frequência, Arteta mostrou-se pragmático quanto à necessidade de um goleiro de elite. “Sim, mas não sei o que eles criaram de novo”, comentou o espanhol. “Em dois jogos, foi uma jogada ensaiada da última vez, e uma cabeçada antes disso, e hoje ele teve uma defesa. Ele fez uma defesa incrível. É por isso que ele está aqui. Precisamos valorizar o goleiro que temos, porque ele é absolutamente incrível.”

  • Série histórica de quartas de final

    Esta vitória garante que o Arsenal chegou às quartas de final da Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva, um feito que o clube só havia alcançado anteriormente entre 2007 e 2010. O resultado também destacou uma evolução tática; marcar dois gols de fora da área em uma partida de fase eliminatória é uma conquista rara para os londrinos do norte, tendo ocorrido apenas uma vez antes, contra o Real Madrid na temporada 2024-25.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Lisboa se aproxima após confronto decisivo no campeonato nacional

    O Arsenal se prepara agora para o tão aguardado confronto das quartas de final contra o Sporting CP em Lisboa, partida que marcará o retorno de Viktor Gyokeres ao seu antigo clube, num encontro repleto de histórias. No entanto, antes de retomar a campanha europeia, os jogadores de Arteta enfrentam uma “final de copa” nacional contra o Manchester City neste fim de semana. Com o City abalado pela sua própria eliminação das competições continentais, os Gunners têm uma oportunidade de ouro para aumentar a pressão na disputa pelo título.

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