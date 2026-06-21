“Ele é o vencedor da Bola de Ouro!” – Kylian Mbappé rebate as críticas a Ousmane Dembélé antes do confronto da França com o Iraque na Copa do Mundo

Quando questionado diretamente sobre o fato de seu companheiro de equipe ter se destacado menos na partida anterior, Mbappé fez uma avaliação abrangente da situação, garantindo que o trabalho por trás dos bastidores fosse reconhecido.

Mbappé afirmou: “Ousmane? Assisti à partida duas vezes; no primeiro tempo, ele foi o melhor dos quatro no ataque, aquele que mais se destacou. No segundo tempo, Michael e eu fomos decisivos, mas ele também contribuiu. Ele atraiu um adversário e abriu espaço para o primeiro gol. Ousmane é muito calmo, é o vencedor da Bola de Ouro, tem a confiança de todos. Tenho certeza de que, a partir de amanhã, ele vai voltar a avançar. Ele vai ser um jogador fundamental para nós, isso é certo.”