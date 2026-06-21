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Moataz Elgammal

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“Ele é o vencedor da Bola de Ouro!” – Kylian Mbappé rebate as críticas a Ousmane Dembélé antes do confronto da França com o Iraque na Copa do Mundo

O. Dembele
K. Mbappe
França
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França x Senegal
Senegal
França x Iraque
Iraque

O craque da França, Kylian Mbappé, defendeu veementemente seu companheiro de seleção Ousmane Dembélé, após críticas ao desempenho do ponta contra o Senegal. Em declarações antes da segunda partida da França nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Iraque, o atacante do Real Madrid relembrou a todos o valor tático de Dembélé e seu status de Ballon d’Or, ao mesmo tempo em que falou abertamente sobre as pressões da capitania e o impacto de Michael Olise.

  • Defender um companheiro de equipe famoso

    Mbappé falou à imprensa como capitão da seleção nacional e imediatamente manifestou seu apoio a Dembélé. Embora Mbappé e Olise tenham sido os destaques na segunda metade da partida anterior da Copa do Mundo contra o Senegal, ele insistiu que Dembélé foi, na verdade, o atacante que mais se destacou nos primeiros 45 minutos.

    Prestes a disputar amanhã sua 100ª partida pela seleção, o capitão rejeitou qualquer sugestão de que Dembélé estivesse tendo dificuldades para causar impacto no cenário mundial. Em vez disso, elogiou a visão tática do astro do Paris Saint-Germain, destacando como sua simples presença cria espaços essenciais para o restante da equipe explorar durante as partidas.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O impacto decisivo do vencedor da Bola de Ouro

    Quando questionado diretamente sobre o fato de seu companheiro de equipe ter se destacado menos na partida anterior, Mbappé fez uma avaliação abrangente da situação, garantindo que o trabalho por trás dos bastidores fosse reconhecido.

    Mbappé afirmou: “Ousmane? Assisti à partida duas vezes; no primeiro tempo, ele foi o melhor dos quatro no ataque, aquele que mais se destacou. No segundo tempo, Michael e eu fomos decisivos, mas ele também contribuiu. Ele atraiu um adversário e abriu espaço para o primeiro gol. Ousmane é muito calmo, é o vencedor da Bola de Ouro, tem a confiança de todos. Tenho certeza de que, a partir de amanhã, ele vai voltar a avançar. Ele vai ser um jogador fundamental para nós, isso é certo.”

  • Assumindo a capitania e elogiando Olise

    Mbappé também refletiu sobre a grande responsabilidade de usar a braçadeira de capitão da França. “Sei o que represento e estou ciente de que estou fazendo história pelo meu país”, admitiu. “Às vezes a pressão pesa, mas tive a sorte de já ter disputado esta competição e não espero que dois gols na primeira partida sejam suficientes.”

    Ele também reservou um momento para elogiar Olise, acrescentando: “Ele é um jogador excepcional, com um estilo que agrada a todos. Há muita movimentação, temos mais jogadores talentosos e talvez amanhã outros dois jogadores venham a se destacar. Ele tem a capacidade de criar algo diferente a cada partida.”

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    O que vem a seguir para a França?

    A França precisa finalizar seus preparativos antes de enfrentar o Iraque na segunda-feira, em um jogo que promete ser mais um confronto emocionante da Copa do Mundo. Com Mbappé novamente liderando o ataque, Olise trazendo criatividade e Dembélé ansioso para calar seus críticos, a equipe buscará apresentar uma atuação dominante. Uma vitória garantirá a classificação dos Bleus para as oitavas de final, ainda com uma partida da fase de grupos contra a Noruega por jogar.

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