Às vezes ainda existem: aqueles jogadores que não chamaram a atenção de nenhum olheiro aos 13 anos, mas que depois foram contratados por uma academia de juniores de um clube de renome para serem preparados da melhor forma possível para a carreira profissional. Emmanuel Fernandez é um desses jogadores. O jogador de 24 anos do Rangers de Glasgow está, segundo reportagens da mídia escocesa, sendo associado ao Borussia Dortmund – e não é a primeira vez –, o que por si só já é uma sensação. Pois Fernandez veio do zero e conseguiu algo que a expressão “ascensão meteórica” ainda não consegue descrever adequadamente.
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Ele é o queridinho de um ex-técnico do Bayern e tem um valor de mercado 360 vezes maior: o BVB estaria de olho no jogador em ascensão cujo valor de mercado disparou
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – ou “Manny”, como ele mesmo se autodenomina – cresceu em Londres como o caçula de oito irmãos, em uma família de origem nigeriana. Começou a jogar futebol ainda na escola primária, sem se destacar muito. Começou como um atacante fisicamente forte, depois foi transferido para o meio-campo, onde sua habilidade nos duelos era muito valorizada. Quando finalmente conseguiu entrar para a equipe sub-18 do Brentford, de repente parecia que uma porta se abriria para ele – mas não foi o que aconteceu. Aos 17 anos, seguiu-se a transferência para a base do Gillingham, seguida de empréstimos malsucedidos aos clubes não exatamente renomados Sheppey e Margate, que se cansaram dele após um mês.
Quando a carreira juvenil de Manny Fernandez chegou ao fim, ele tinha – para dizer de forma positiva – liberdade total de escolha. Ou, em outras palavras: nenhum clube. Ele se juntou ao Ramsgate, na sétima divisão inglesa. Lá, ele aprendeu “o lado físico do futebol”, disse ele há um ano. “Porque lá a bola não fica no chão na maior parte do tempo”, acrescentou. Exatamente o que o jogador de 1,98 m de altura, Manny Fernandez, precisava para aprimorar suas habilidades defensivas, já que, entretanto, ele havia sido reconvertido em zagueiro central. Com sucesso: após apenas um ano, ele deu um grande salto para cima – afinal, para a terceira divisão inglesa, no Peterborough.
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Danny Röhl acredita em Manny Fernandez
Como um jogador vindo do amadorismo, ele, como era de se esperar, teve dificuldades no início ao jogar quatro divisões acima do nível a que estava acostumado. Seguiram-se duas empréstimos ao Spalding e ao Barnet, para ganhar mais experiência de jogo nesses clubes menores, em categorias inferiores. Para a temporada 2023/24, Fernández voltou ao Peterborough, com 21 anos, poucas esperanças e um valor de mercado de 50 mil euros. O que se seguiu ainda não foi o grande avanço, pois Fernandez teve poucos minutos em campo. Somente um ano depois, o técnico Darren Ferguson, filho do grande Sir Alex, apostou nele e o transformou em titular no Peterborough. A transferência para o Rangers no verão passado foi, mesmo assim, uma surpresa – e o valor da transferência deixou os torcedores de Glasgow com grandes dúvidas.
O clube pagou três milhões de euros por um jogador que tinha apenas uma temporada decente em um time da terceira divisão inglesa. Seu valor de mercado era apenas uma fração do valor investido pelos Rangers – mas o novo técnico Danny Röhl, que ainda era assistente técnico do Bayern de Munique sob o comando de Hansi Flick e Niko Kovac, defendeu com veemência a aposta no potencial de Manny Fernandez, do qual estava convencido.
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Manny Fernandez conseguiu um grande avanço na última temporada
E as grandes dúvidas desapareceram rapidamente. Após um período de adaptação, Manny Fernandez não só se estabeleceu como um dos principais jogadores dos Rangers, como também conquistou a todos. Com enorme dedicação, ele se lançava nas disputas, fazia desarmes, corria atrás da bola – e ainda marcou cinco gols no campeonato. “Tenho qualidades de liderança, sou agressivo, ganho a maioria dos meus duelos de cabeça e também sei jogar futebol”, havia anunciado aos Rangers ainda antes do início da temporada.
As recompensas por suas excelentes atuações choviam sobre ele: os torcedores dos Rangers o elegeram o Jogador do Ano, ele foi escolhido para a Seleção da Temporada 25/26 da Premiership – e convocado para a Seleção da Nigéria. Lá, ele estreou em março e marcou logo em seu segundo jogo, no empate em 2 a 2 contra a Jordânia.
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Manny Fernandez: 360 vezes o seu valor de mercado de três anos atrás
Seu valor de mercado disparou e agora chega a 18 milhões de euros – o que representa 360 vezes o valor estimado para ele há apenas três anos. Segundo o jornal Daily Record, o Borussia Dortmund já teria se interessado por ele no inverno e agora o teria novamente na lista. Considerando a antiga ligação entre o técnico do Rangers, Röhl, que está prestes a se transferir para o Salzburg, e o técnico do BVB, Kovac, é bem possível que tenha havido uma forte indicação da Escócia para o Borussia, mesmo que o time de Glasgow, em princípio, relute em abrir mão de sua nova estrela.
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O BVB poderia tomar medidas caso haja mais uma saída na defesa
Embora o Dortmund já tenha contratado o zagueiro central Joane Gadou, do Salzburg, a situação na zaga pode exigir que o BVB reforce ainda mais essa posição – talvez com Manny Fernandez. Afinal, Niklas Süle já se foi, e Emre Can ficará fora por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado. Restam Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Luca Reggiani, um trio sobre o qual surgiram alguns rumores nas últimas semanas.
A suposta posição do BVB é não vender Anton, mas, diante de uma grande oferta, o clube de Dortmund talvez acabe cedendo. O caso de Schlotterbeck é diferente, já que ele tem, como se sabe, uma cláusula de rescisão em seu contrato que já entra em vigor neste verão. Caso ele tenha um bom desempenho na Copa do Mundo, não está descartado que o jogador da seleção alemã se despeda, mesmo tendo renovado seu contrato na primavera passada com grande alarde e o BVB querendo mantê-lo. A esse respeito, o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, aparentemente tem grande interesse em Schlotterbeck. O Inter de Milão estaria interessado em Luca Reggiani, que recentemente estreou pela seleção italiana.
Caso algum desses três jogadores saia, o Dortmund voltaria a precisar de reforços na zaga e, aparentemente, já teria Manny Fernandez em vista. Um requisito básico para sua transferência para o BVB já está cumprido: seu número de camisa não está em uso no Borussia – e ele o usa em todos os clubes pelos quais já passou. “Meu irmão faleceu aos 37 anos e, em sua homenagem, vou usar o número 37”, explicou Manny Fernandez.
Os números de Manny Fernandez na temporada 2025/26:
Jogos: 33 Minutos em campo: 2805 Gols: 6 Assistências: 0