Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – ou “Manny”, como ele mesmo se autodenomina – cresceu em Londres como o caçula de oito irmãos, em uma família de origem nigeriana. Começou a jogar futebol ainda na escola primária, sem se destacar muito. Começou como um atacante fisicamente forte, depois foi transferido para o meio-campo, onde sua habilidade nos duelos era muito valorizada. Quando finalmente conseguiu entrar para a equipe sub-18 do Brentford, de repente parecia que uma porta se abriria para ele – mas não foi o que aconteceu. Aos 17 anos, seguiu-se a transferência para a base do Gillingham, seguida de empréstimos malsucedidos aos clubes não exatamente renomados Sheppey e Margate, que se cansaram dele após um mês.

Quando a carreira juvenil de Manny Fernandez chegou ao fim, ele tinha – para dizer de forma positiva – liberdade total de escolha. Ou, em outras palavras: nenhum clube. Ele se juntou ao Ramsgate, na sétima divisão inglesa. Lá, ele aprendeu “o lado físico do futebol”, disse ele há um ano. “Porque lá a bola não fica no chão na maior parte do tempo”, acrescentou. Exatamente o que o jogador de 1,98 m de altura, Manny Fernandez, precisava para aprimorar suas habilidades defensivas, já que, entretanto, ele havia sido reconvertido em zagueiro central. Com sucesso: após apenas um ano, ele deu um grande salto para cima – afinal, para a terceira divisão inglesa, no Peterborough.