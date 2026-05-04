Ele é o modelo perfeito: o FC Bayern ganha um novo “papai”, que Guardiola queria clonar mil vezes

Em 2004, aos 18 anos, Dante deixou seu país natal, o Brasil, para se transferir para o OSC Lille, na França. Ele contou mais tarde, em entrevista ao Transfermarkt, que havia feito uma promessa a si mesmo naquela época: “Você dá tudo de si e fica até não poder mais.” Após passagens pela Bélgica, Dante foi para o Borussia Mönchengladbach. Em 2012, o FC Bayern o contratou por uma taxa de transferência fixada em apenas 4,7 milhões de euros. Karl-Heinz Rummenigge viria a referir-se a isso mais tarde como “uma das nossas melhores contratações dos últimos anos”.

Pouco antes da chegada de Dante, o time de Munique havia perdido a final em casa da maneira mais dramática possível (e todos os outros títulos também). Como zagueiro central confiável e animador de bom humor, o então jogador de 29 anos ajudou na impressionante recuperação, que culminou na tríplice coroa de 2013.

No entanto, Dante perdeu a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart. Ela já caía no período de convocação para a Copa das Confederações, na qual ele e seu colega de Munique, Luiz Gustavo, participaram com a seleção brasileira (e, afinal, venceram).

Mesmo que não tenha ajudado em termos esportivos, ele contribuiu para a conquista do terceiro título pelo menos no aspecto animacional – enviando um vídeo lendário aos seus colegas. Em um alemão um pouco torto, mas com tanto mais entusiasmo, Dante cantou: “Vamos ganhar o campeonato, vamos ganhar a Liga dos Campeões – e a Copa tambééém, e a Copa tambééém!” Com isso, Dante se tornou uma figura cult e o queridinho da torcida do FC Bayern.