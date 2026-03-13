"Nesta equipe, ele é o jogador com quem mais gosto de jogar", disse Ekitike sobre o jogador da seleção alemã. "Gosto dos outros jogadores também, mas quando você é um atacante e tem um camisa 10 que entende tão bem de futebol e quer jogar da mesma maneira que você, isso facilita as coisas."

Enquanto Ekitike se transferiu do Eintracht Frankfurt para os Reds por 85 milhões de libras antes do início da temporada, Wirtz chegou vindo do Bayer Leverkusen por 105 milhões de libras. E, se o francês conseguir o que quer, os dois têm muito a conquistar juntos.

“Eu disse a ele que podemos conquistar grandes coisas se jogarmos juntos. Quando ele me passa a bola, eu devolvo, e então algo acontece”, disse Ekitike. “Gosto muito de jogar com ele e sei que é um jogador capaz de me dar muitas assistências ao longo da temporada. É bom ter um jogador assim ao seu lado, alguém que faz você brilhar.”