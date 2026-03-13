Em entrevista à TNT Sports, o atacante do Liverpool FC, Hugo Ekitike, elogiou o companheiro de equipe Florian Wirtz, sobre quem afirmou que tornaria sua vida em Merseyside “mais fácil”.
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“Ele é o meu jogador preferido para jogar ao lado!” – Hugo Ekitike, estrela do Liverpool, revela o companheiro de equipe com quem adora atuar
"Nesta equipe, ele é o jogador com quem mais gosto de jogar", disse Ekitike sobre o jogador da seleção alemã. "Gosto dos outros jogadores também, mas quando você é um atacante e tem um camisa 10 que entende tão bem de futebol e quer jogar da mesma maneira que você, isso facilita as coisas."
Enquanto Ekitike se transferiu do Eintracht Frankfurt para os Reds por 85 milhões de libras antes do início da temporada, Wirtz chegou vindo do Bayer Leverkusen por 105 milhões de libras. E, se o francês conseguir o que quer, os dois têm muito a conquistar juntos.
“Eu disse a ele que podemos conquistar grandes coisas se jogarmos juntos. Quando ele me passa a bola, eu devolvo, e então algo acontece”, disse Ekitike. “Gosto muito de jogar com ele e sei que é um jogador capaz de me dar muitas assistências ao longo da temporada. É bom ter um jogador assim ao seu lado, alguém que faz você brilhar.”
Wirtz foi alvo de críticas repetidas no Liverpool
Essas palavras devem ser música para os ouvidos de Wirtz, já que ele tem enfrentado críticas repetidas vezes no Liverpool e ainda não conseguiu corresponder plenamente às altas expectativas depositadas nele desde sua chegada à Inglaterra.
Até o momento, o jogador da seleção alemã contribuiu com seis gols e oito assistências para os Reds em 37 partidas oficiais, e seu contrato vai até 2030. Ekitike, por sua vez, marcou 16 gols em 39 partidas oficiais, e seu contrato vai até 2031.
Florian Wirtz: Dados de desempenho 2025/26
Competição Partidas Gols Assistências Premier League 25 4 3 Liga dos Campeões 8 1 3 Copa da Inglaterra 3 1 1 Community Shield 1 - 1