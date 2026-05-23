"Ele é o melhor!" - Julian Nagelsmann "acertou" ao tirar Manuel Neuer da aposentadoria da seleção alemã para a Copa do Mundo, enquanto lendas do Bayern e do Borussia Dortmund opinam sobre a decisão polêmica

Matthaus comemorou o retorno de Neuer à seleção, acreditando que o veterano de 40 anos aumenta significativamente as chances da Alemanha na Copa do Mundo. Neuer, que soma 124 partidas pela seleção e participou de quatro Copas do Mundo, voltou atrás em sua decisão de se aposentar após a Euro 2024 para ajudar a seleção nacional. Após uma temporada repleta de especulações sobre um possível retorno à seleção devido aos problemas de lesão de Marc-André ter Stegen, Nagelsmann confirmou esta semana que Neuer concordou em sair da aposentadoria e será o goleiro titular na competição.

“Estou feliz que Julian tenha mudado de ideia novamente, e Manuel Neuer também”, disse Matthaus à Sky Sport. “Porque não foi apenas o fato de Julian Nagelsmann não poder ou não querer contar com Manuel Neuer, ou qualquer que seja o motivo, mas Manuel Neuer realmente se aposentou há dois anos — e agora ele voltou da aposentadoria. Nós, na Alemanha, estamos felizes que o melhor goleiro da Alemanha esteja reforçando nossa seleção nesta Copa do Mundo, mesmo que Oliver Baumann tivesse tido um bom desempenho até então. Ele teve um desempenho particularmente bom com a camisa da seleção, fez uma boa campanha nas eliminatórias, mas Manuel Neuer é excepcional. Para mim, também foi a decisão certa de Julian Nagelsmann ter convencido Manuel.”