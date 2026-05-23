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"Ele é o melhor!" - Julian Nagelsmann "acertou" ao tirar Manuel Neuer da aposentadoria da seleção alemã para a Copa do Mundo, enquanto lendas do Bayern e do Borussia Dortmund opinam sobre a decisão polêmica
Matthaus elogia a mudança de opinião de Nagelsmann
Matthaus comemorou o retorno de Neuer à seleção, acreditando que o veterano de 40 anos aumenta significativamente as chances da Alemanha na Copa do Mundo. Neuer, que soma 124 partidas pela seleção e participou de quatro Copas do Mundo, voltou atrás em sua decisão de se aposentar após a Euro 2024 para ajudar a seleção nacional. Após uma temporada repleta de especulações sobre um possível retorno à seleção devido aos problemas de lesão de Marc-André ter Stegen, Nagelsmann confirmou esta semana que Neuer concordou em sair da aposentadoria e será o goleiro titular na competição.
“Estou feliz que Julian tenha mudado de ideia novamente, e Manuel Neuer também”, disse Matthaus à Sky Sport. “Porque não foi apenas o fato de Julian Nagelsmann não poder ou não querer contar com Manuel Neuer, ou qualquer que seja o motivo, mas Manuel Neuer realmente se aposentou há dois anos — e agora ele voltou da aposentadoria. Nós, na Alemanha, estamos felizes que o melhor goleiro da Alemanha esteja reforçando nossa seleção nesta Copa do Mundo, mesmo que Oliver Baumann tivesse tido um bom desempenho até então. Ele teve um desempenho particularmente bom com a camisa da seleção, fez uma boa campanha nas eliminatórias, mas Manuel Neuer é excepcional. Para mim, também foi a decisão certa de Julian Nagelsmann ter convencido Manuel.”
- AFP
Ícone do Dortmund considera Neuer "o melhor"
O apoio a Neuer também veio do outro lado da rivalidade do “Klassiker”, com a lenda do Borussia Dortmund, Weidenfeller, defendendo seu ex-companheiro de equipe, campeão da Copa do Mundo de 2014. Apesar da rivalidade histórica entre os dois clubes, Weidenfeller foi enfático ao afirmar que o veterano continua sendo a primeira escolha para a seleção nacional. Esse apoio se justifica pelo excelente desempenho de Neuer no clube, tendo disputado 37 partidas em todas as competições pelo Bayern nesta temporada, mantendo o gol invicto em 11 delas, além de levar o time ao título da Bundesliga e às semifinais da Liga dos Campeões.
“Com certeza, porque ele é o melhor goleiro alemão da Bundesliga”, afirmou Weidenfeller. “Ele continua apresentando estatísticas de ponta — especialmente quando se trata de grandes chances — e todos sabemos que podemos contar com o Manuel nessa posição.”
Um grande revés para Oliver Baumann
A decisão de escalar Neuer como goleiro titular é um trago amargo para Baumann. O jogador do Hoffenheim era visto como o principal candidato diante da incerteza em torno de Ter Stegen ao longo do último ano, mas agora precisa voltar a um papel de reserva à medida que se aproxima o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México. Nagelsmann foi franco quanto à dificuldade de tomar essa decisão, reconhecendo que ela representa um duro golpe para o jogador de 35 anos.
Apesar da mudança na hierarquia, Nagelsmann elogiou a atitude profissional de Baumann. O técnico descreveu a estrela do Hoffenheim como uma opção de “classe mundial”, enfatizando que as discussões internas já foram concluídas. O treinador continua confiante de que a “aura” em torno de Neuer é essencial para uma seleção que tem enfrentado dificuldades em torneios internacionais recentes.
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A pressão aumenta para o sucesso na Copa do Mundo
Após duas eliminações consecutivas na fase de grupos da Copa do Mundo, a pressão sobre Nagelsmann para levar a seleção a uma boa campanha na América do Norte é imensa, e o retorno de uma figura lendária como Neuer é visto como uma medida para reforçar a liderança.
“E talvez não apenas Julian Nagelsmann, mas também os companheiros de equipe de [Neuer] no Bayern de Munique que estão na Copa do Mundo. Talvez [o diretor da DFB] Rudi Völler até tenha ligado para ele. Então, eles o cortejaram para garantir que ele estivesse, no mínimo, nesta Copa do Mundo. Especialmente depois das Copas do Mundo que vivemos nos últimos oito a 12 anos: a Itália nem se classificou, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos duas vezes. E, claro, nesta, você quer... Precisamos fazer algumas coisas melhor na Copa do Mundo do que fizemos nas duas últimas”, concluiu Matthäus.