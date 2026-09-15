'Ele é o melhor do mundo' - Jorge Mendes apoia sensação do Barcelona Lamine Yamal para superar Kylian Mbappe na Bola de Ouro de 2026

Antes de entrar no carro, o renomado representante reforçou repetidamente sua posição à imprensa presente. Mendes, como citado por A Bola, afirmou de forma enfática: "A Bola de Ouro é para Lamine Yamal, sem dúvida. A Bola de Ouro é para Lamine Yamal, é ele quem mais merece. Ele é o melhor do mundo, de longe, e vocês sabem disso."

Yamal já havia demonstrado confiança semelhante anteriormente, durante uma entrevista ao Universo Valdano, ao dizer: "Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Honestamente, no que diz respeito ao melhor jogador do mundo, talvez sejamos dois, eu e Mbappe. E eu acho que mereceria neste ano pelo que conquistei."

O formado em La Masia acrescentou: "Sim, para mim isso é muito claro, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso."