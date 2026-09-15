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'Ele é o melhor do mundo' - Jorge Mendes apoia sensação do Barcelona Lamine Yamal para superar Kylian Mbappe na Bola de Ouro de 2026
Agente faz afirmação ousada
O debate em torno do vencedor da Bola de Ouro de 2026 se intensificou depois de Mendes declarar publicamente seu apoio total ao seu cliente estrela. A declaração veio pouco depois de o representante português encerrar um jantar de duas horas com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Falando aos jornalistas que aguardavam do lado de fora do restaurante, Mendes manifestou sua convicção absoluta de que o ponta adolescente merece conquistar o principal prêmio individual do futebol.
- SOPA Images
Mendes apoia cliente adolescente
Antes de entrar no carro, o renomado representante reforçou repetidamente sua posição à imprensa presente. Mendes, como citado por A Bola, afirmou de forma enfática: "A Bola de Ouro é para Lamine Yamal, sem dúvida. A Bola de Ouro é para Lamine Yamal, é ele quem mais merece. Ele é o melhor do mundo, de longe, e vocês sabem disso."
Yamal já havia demonstrado confiança semelhante anteriormente, durante uma entrevista ao Universo Valdano, ao dizer: "Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Honestamente, no que diz respeito ao melhor jogador do mundo, talvez sejamos dois, eu e Mbappe. E eu acho que mereceria neste ano pelo que conquistei."
O formado em La Masia acrescentou: "Sim, para mim isso é muito claro, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso."
Temporada histórica reforça credenciais
O apoio de Mendes reforça a forte candidatura do jogador de 19 anos após uma campanha de enorme sucesso tanto pelo clube quanto pela seleção. Além de ajudar a Espanha a conquistar a glória da Copa do Mundo de 2026, o ponta teve papel fundamental na conquista do título de La Liga e da Supercopa da Espanha pelo Barcelona, registrando números de destaque com 24 gols e 18 assistências em todas as competições na última temporada. Essa combinação de grandes títulos coletivos e desempenho individual excepcional o coloca firmemente na linha de frente da corrida pelo prêmio máximo.
- NurPhoto
Gala em Londres coroa vencedor
O vencedor da Bola de Ouro de 2026 será oficialmente coroado durante uma cerimônia de gala realizada em Londres no dia 26 de outubro. Esta prestigiosa 70ª edição marca um momento histórico, já que a gala será sediada fora de Paris pela primeira vez. Até a chegada dessa noite decisiva, a forma de Yamal nos cenários doméstico e continental seguirá sob intensa observação à medida que seu duelo de alto nível com Mbappe se desenrola.
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