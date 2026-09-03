O Bayern de Munique iniciou com sucesso a defesa do título da Copa da Alemanha com uma vitória por 4 a 1 sobre o Osnabruck, da segunda divisão, embora tenha precisado superar um breve susto. Kompany escalou um time titular forte, com Kane, Diaz, Michael Olise e Joshua Kimmich, recusando-se a subestimar a equipe da 2. Bundesliga.

O gigante bávaro se viu em desvantagem antes dos cinco minutos, depois que Robin Meissner aproveitou uma falha defensiva para acertar um voleio espetacular de 30 jardas sem chances para Jonas Urbig.

No entanto, os visitantes rapidamente recuperaram a compostura. Kane empatou o confronto com outro voleio bem executado apenas 13 minutos depois, preparando o caminho para a virada sem maiores problemas. Tom Bischof, Olise e um pênalti convertido por Kane já no fim garantiram, por fim, uma classificação confortável à segunda rodada.



