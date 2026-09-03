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'Ele é o melhor do mundo!' - Astro do Bayern de Munique, Luis Diaz apoia o companheiro de equipe Harry Kane para a glória da Bola de Ouro de 2026
Superando um susto no início da copa
O Bayern de Munique iniciou com sucesso a defesa do título da Copa da Alemanha com uma vitória por 4 a 1 sobre o Osnabruck, da segunda divisão, embora tenha precisado superar um breve susto. Kompany escalou um time titular forte, com Kane, Diaz, Michael Olise e Joshua Kimmich, recusando-se a subestimar a equipe da 2. Bundesliga.
O gigante bávaro se viu em desvantagem antes dos cinco minutos, depois que Robin Meissner aproveitou uma falha defensiva para acertar um voleio espetacular de 30 jardas sem chances para Jonas Urbig.
No entanto, os visitantes rapidamente recuperaram a compostura. Kane empatou o confronto com outro voleio bem executado apenas 13 minutos depois, preparando o caminho para a virada sem maiores problemas. Tom Bischof, Olise e um pênalti convertido por Kane já no fim garantiram, por fim, uma classificação confortável à segunda rodada.
- Getty Images Sport
'Ele consegue fazer tudo'
Após o triunfo na copa, Diaz falou em termos elogiosos sobre seu companheiro de equipe inglês. O ponta colombiano destacou o jogo completo e sem falhas de Kane, além de sua consistência impressionante ao longo do último ano.
"Ele é o melhor do mundo, sem dúvida", disse Diaz à ESPN. "Ele provou isso durante toda a temporada passada e vem mostrando isso há muito tempo. A verdade é que ele consegue fazer tudo, como eu já disse antes. Eu o admiro muito porque sinto que ele nunca faz nada errado."
Diaz também enfatizou a postura altruísta de Kane em campo, destacando sua disposição para contribuir em todas as áreas. "Ele faz seus companheiros jogarem, corre, defende, faz gols, e também consegue marcar de longa distância", acrescentou o ex-jogador do Liverpool.
Uma campanha individual histórica
As credenciais de Kane para a principal honraria individual do futebol são inegáveis após uma temporada espetacular, na qual o capitão da Inglaterra marcou impressionantes 73 gols e deu oito assistências em apenas 65 partidas por clube e seleção.
Esse notável desempenho incluiu seis gols na Copa do Mundo de 2026, em que ele ajudou a Inglaterra a alcançar o terceiro lugar. Além disso, o total geral de Kane representa a segunda melhor temporada artilheira de qualquer jogador desde a virada do milênio, ficando atrás apenas da famosa campanha de 82 gols de Lionel Messi por Barcelona e Argentina em 2011-12.
Diaz acredita firmemente que essa produção histórica merece o reconhecimento máximo. "A mentalidade dele é incrível", concluiu Diaz. "Então, para mim, ele é um dos principais candidatos a ganhar a Bola de Ouro. Espero que ele possa conquistá-la e que todos nós possamos ficar felizes por ele."
- AFP
Ganhando força no cenário nacional
Com Kane já tendo desencantado na nova temporada, o Bayern tentará embalar após vitórias dominantes consecutivas quando voltar à ação na Bundesliga neste sábado. O time de Kompany está pronto para enfrentar o Schalke, que recentemente garantiu seu retorno à elite do futebol alemão.
Após marcar nove gols nas últimas duas partidas, o Bayern buscará manter sua formidável forma ofensiva neste fim de semana antes de descobrir seus adversários da segunda fase da DFB-Pokal.
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