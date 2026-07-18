“Ele é o melhor de todos os tempos!” - Lionel Scaloni elogiou efusivamente a “lenda” da Argentina, Lionel Messi, enquanto o ícone de 39 anos se prepara para o confronto decisivo da final da Copa do Mundo contra a Espanha

Scaloni elogiou a extraordinária carreira de Messi e ressaltou que os torcedores devem aproveitar para assisti-lo enquanto ainda podem. O técnico da Argentina acredita que a longevidade e a consistência do capitão tornam suas conquistas ainda mais notáveis.

“Ele fez história. É uma lenda”, disse Scaloni aos repórteres. “Isso me enche de orgulho, porque ele é o melhor jogador da história do futebol. Ter conseguido chegar a uma final da maneira como ele fez neste momento, aos 39 anos, acho que é incrível.

“É por isso que eu disse que devemos aproveitar a presença dele, porque vejam o que aconteceu com o Diego [Maradona] e como acabamos sentindo sua falta. Ainda temos o Leo e devemos valorizar isso. Ele é uma figura histórica e uma lenda, assim como todos esses jogadores que nos proporcionaram esses anos maravilhosos.”