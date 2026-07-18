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“Ele é o melhor de todos os tempos!” - Lionel Scaloni elogiou efusivamente a “lenda” da Argentina, Lionel Messi, enquanto o ícone de 39 anos se prepara para o confronto decisivo da final da Copa do Mundo contra a Espanha
Scaloni comemora com Messi após a Argentina chegar à final
Scaloni prestou uma homenagem emocionante a Messi depois que a Argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo com a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra. Sentado ao lado de seu capitão, o técnico da Argentina refletiu sobre a influência duradoura de Messi e o descreveu como uma lenda do futebol. Scaloni disse que as atuações de Messi, aos 39 anos, continuam a superar as expectativas. O craque do Inter de Miami já levou a Argentina ao título da Copa do Mundo e a duas vitórias consecutivas na Copa América, e agora tem a chance de ajudar a Albiceleste a defender seu título mundial contra a Espanha.
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Scaloni pede aos torcedores que valorizem Messi
Scaloni elogiou a extraordinária carreira de Messi e ressaltou que os torcedores devem aproveitar para assisti-lo enquanto ainda podem. O técnico da Argentina acredita que a longevidade e a consistência do capitão tornam suas conquistas ainda mais notáveis.
“Ele fez história. É uma lenda”, disse Scaloni aos repórteres. “Isso me enche de orgulho, porque ele é o melhor jogador da história do futebol. Ter conseguido chegar a uma final da maneira como ele fez neste momento, aos 39 anos, acho que é incrível.
“É por isso que eu disse que devemos aproveitar a presença dele, porque vejam o que aconteceu com o Diego [Maradona] e como acabamos sentindo sua falta. Ainda temos o Leo e devemos valorizar isso. Ele é uma figura histórica e uma lenda, assim como todos esses jogadores que nos proporcionaram esses anos maravilhosos.”
A era de ouro da Argentina continua
Scaloni também elogiou todo o elenco por ajudar a Argentina a construir uma das gerações mais bem-sucedidas do país. Depois de encerrar uma espera de 28 anos por um título importante ao conquistar a Copa América de 2021, a Albiceleste continuou a se firmar entre as principais seleções do mundo.
“Eles fizeram coisas que, há alguns anos, eram impensáveis”, acrescentou ele. “Não foi fácil chegar até aqui e competir nesse nível por tantos anos. Podemos vencer, e espero que vençamos, mas, de qualquer forma, a jornada para chegar até aqui tem sido incrível.”
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Nos espera um grande desafio contra a Espanha
A Argentina enfrentará a Espanha no MetLife Stadium com a chance de se tornar a primeira seleção em mais de 60 anos a defender com sucesso o título da Copa do Mundo. E Messi será, sem dúvida, uma peça fundamental para que a Argentina vença a partida e defenda seu título mundial.
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