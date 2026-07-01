"Estamos muito felizes por ter contratado para o FC Bayern Ismael Saibari, um dos jogadores ofensivos mais promissores desta Copa do Mundo. Transferências como essa não surgem do nada, mas sim de um trabalho com visão de futuro: foi fundamental termos nos antecipado em relação a ele, pois conhecíamos as habilidades de Ismael e pudemos apresentar a ele, desde o início, uma perspectiva concreta em nosso clube. Ismael Saibari trará mais qualidade e imprevisibilidade ao nosso jogo ofensivo”, afirmou o diretor esportivo Max Eberl.

Um jogador capaz de atuar no maior número possível de posições no ataque e que, entre outras coisas, possa ser reserva do centroavante Harry Kane, havia se destacado como uma das prioridades de transferência do FCB para este verão. Depois de não ter conseguido contratar a provável primeira opção, Anthony Gordon — que acabou se transferindo do Newcastle United para o FC Barcelona —, rapidamente surgiram especulações sobre Saibari como primeira alternativa.

Foi justamente Vincent Kompany quem trouxe o marroquino à tona nas conversas com a diretoria do FCB. O próprio Saibari confirmou isso no comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira. “Já desde criança, a gente sonha em assinar contrato com um clube como o FC Bayern – todo mundo sabe que esse é um dos maiores clubes do mundo. [...] O estilo do FC Bayern combina comigo, posso jogar meu futebol aqui e vou trabalhar duro todos os dias para ajudar a equipe. O técnico Vincent Kompany teve um papel importante na minha decisão”, afirmou Saibari.

Conforme relatam de forma coincidente aSky e o Bild, os dirigentes liderados pelo diretor esportivo Max Eberl não tinham Saibari no topo da lista. Kompany, porém, teria insistido e afirmado que, após uma conversa pessoal, já havia conseguido convencer o jogador a se transferir. O clube de Munique teria então decidido investir de cabeça no jogador desejado por Kompany.

Saibari passou pelo exame médico na terça-feira nos EUA, onde já se encontra desde o início de junho com a seleção marroquina devido à Copa do Mundo. Para isso, segundo a AFP, o Dr. Jochen Hahne viajou até o campo de treinamento dos marroquinos. Hahne também é médico da seleção alemã e já se encontrava nos EUA.

Saibari atua principalmente na posição de meia-atacante, onde, segundo a Sky, Kompany também o planeja escalar no FC Bayern. Ele também pode atuar pelas pontas ou como centroavante.

No final de janeiro, ele jogou contra seu futuro clube de Munique na fase de grupos da Liga dos Campeões, por exemplo, como parte de uma dupla de ataque, e teve um desempenho convincente. Embora o PSV de Saibari tenha perdido para o FCB por 1 a 2, o jogador da seleção marroquina marcou um gol absolutamente espetacular, empatando o jogo em 1 a 1.

Após a partida, Kompany conversou animadamente com Saibari. Talvez isso já fosse um indício da transferência agora concretizada para o campeão da Bundesliga, embora o próprio Saibari tenha negado na época à Ziggo Sport: “Não, não. Ele me parabenizou pela minha atuação, na verdade, pela nossa equipe. Ele disse que precisávamos continuar assim”, afirmou.