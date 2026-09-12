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'Ele é o futuro deste clube!' - Lisandro Martinez elogia joia do Manchester United após show na Champions League
Dando um passo à frente na Europa
Yoro fez sua primeira partida como titular na temporada na noite de quinta-feira, atuando ao lado de Martinez no coração da defesa. A dupla deu segurança à linha defensiva, ajudando o United a garantir uma vitória contundente por 4 a 0 sobre o Sabah na Champions League, além de conquistar um bem-vindo jogo sem sofrer gols.
Antes deste confronto europeu, o técnico Michael Carrick havia optado por diferentes combinações defensivas. Ayden Heaven foi escolhido para a partida de abertura contra o Hull City, enquanto Harry Maguire atuou ao lado de Martinez nos confrontos seguintes da liga contra Ipswich Town e Everton.
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Martinez enche parceiro de defesa de elogios
Aproveitando a oportunidade no cenário continental, Yoro claramente deixou uma impressão duradoura em seu colega mais experiente. Martínez fez questão de destacar a maturidade e a qualidade técnica do jogador de 20 anos após o apito final.
"Atuação incrível do Leny Yoro", disse o argentino aos repórteres. "Ele foi muito bem defensivamente, com a bola, mantendo a calma, sendo sereno em cada situação, no um contra um.
"Ele é o futuro deste clube, honestamente. E nós temos que ajudá-lo, sabe."
Problemas defensivos em foco
Apesar do sucesso europeu, o United teve um início frágil em sua campanha doméstica. O Manchester United sofreu dois gols em cada uma de suas partidas da Premier League até aqui, um retrospecto que tem frustrado o vestiário.
Ao refletir sobre a forma recente da equipe no cenário doméstico, Martinez expressou sua decepção com as falhas defensivas. "Acho que, contra o Everton, acho que jogamos para sair sem sofrer gols e depois sofremos os gols, sabe, e isso é o que nos irrita", admitiu.
"É muito ruim, com certeza, porque queremos estar lá, e se queremos competir, temos que não sofrer gols porque isso é muito importante. Mas hoje conseguimos, e temos que construir a partir disso."
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Teste iminente no dérbi de Manchester
Yoro se firmou como uma opção de primeira escolha sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim na temporada passada, mas viu seu tempo de jogo diminuir no outono, encerrando a campanha com 18 partidas como titular na Premier League. Agora, ele enfrenta uma disputa para manter seu lugar no time titular.
Espera-se amplamente que Carrick volte a apostar na experiente dupla formada por Martinez e Maguire para o decisivo clássico de Manchester neste fim de semana. No entanto, depois de ter uma atuação impecável para manter o Sabah sem marcar, Yoro certamente deu ao seu técnico uma decisão difícil a tomar antes do confronto crucial contra seu feroz rival da cidade.
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