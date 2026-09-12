Apesar do sucesso europeu, o United teve um início frágil em sua campanha doméstica. O Manchester United sofreu dois gols em cada uma de suas partidas da Premier League até aqui, um retrospecto que tem frustrado o vestiário.

Ao refletir sobre a forma recente da equipe no cenário doméstico, Martinez expressou sua decepção com as falhas defensivas. "Acho que, contra o Everton, acho que jogamos para sair sem sofrer gols e depois sofremos os gols, sabe, e isso é o que nos irrita", admitiu.

"É muito ruim, com certeza, porque queremos estar lá, e se queremos competir, temos que não sofrer gols porque isso é muito importante. Mas hoje conseguimos, e temos que construir a partir disso."



