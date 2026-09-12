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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Ele é o futuro deste clube!' - Lisandro Martinez elogia joia do Manchester United após show na Champions League

L. Martinez
Manchester United
Liga dos Campeões
L. Yoro
Manchester United x Sabah FK
Sabah FK
Manchester United x Manchester City
Premier League

Lisandro Martinez enviou uma mensagem clara à diretoria do Manchester United sobre o potencial do zagueiro de 20 anos Leny Yoro. O internacional argentino ficou impressionado com a atuação do jovem na recente partida europeia da equipe e aposta que ele se tornará um pilar do clube por muitos anos.

  • Dando um passo à frente na Europa

    Yoro fez sua primeira partida como titular na temporada na noite de quinta-feira, atuando ao lado de Martinez no coração da defesa. A dupla deu segurança à linha defensiva, ajudando o United a garantir uma vitória contundente por 4 a 0 sobre o Sabah na Champions League, além de conquistar um bem-vindo jogo sem sofrer gols.

    Antes deste confronto europeu, o técnico Michael Carrick havia optado por diferentes combinações defensivas. Ayden Heaven foi escolhido para a partida de abertura contra o Hull City, enquanto Harry Maguire atuou ao lado de Martinez nos confrontos seguintes da liga contra Ipswich Town e Everton.


    • Publicidade
  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Martinez enche parceiro de defesa de elogios

    Aproveitando a oportunidade no cenário continental, Yoro claramente deixou uma impressão duradoura em seu colega mais experiente. Martínez fez questão de destacar a maturidade e a qualidade técnica do jogador de 20 anos após o apito final.

    "Atuação incrível do Leny Yoro", disse o argentino aos repórteres. "Ele foi muito bem defensivamente, com a bola, mantendo a calma, sendo sereno em cada situação, no um contra um.

    "Ele é o futuro deste clube, honestamente. E nós temos que ajudá-lo, sabe."


  • Problemas defensivos em foco

    Apesar do sucesso europeu, o United teve um início frágil em sua campanha doméstica. O Manchester United sofreu dois gols em cada uma de suas partidas da Premier League até aqui, um retrospecto que tem frustrado o vestiário.

    Ao refletir sobre a forma recente da equipe no cenário doméstico, Martinez expressou sua decepção com as falhas defensivas. "Acho que, contra o Everton, acho que jogamos para sair sem sofrer gols e depois sofremos os gols, sabe, e isso é o que nos irrita", admitiu.

    "É muito ruim, com certeza, porque queremos estar lá, e se queremos competir, temos que não sofrer gols porque isso é muito importante. Mas hoje conseguimos, e temos que construir a partir disso."


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  • imago-sport-1082901992.jpgAction Plus

    Teste iminente no dérbi de Manchester

    Yoro se firmou como uma opção de primeira escolha sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim na temporada passada, mas viu seu tempo de jogo diminuir no outono, encerrando a campanha com 18 partidas como titular na Premier League. Agora, ele enfrenta uma disputa para manter seu lugar no time titular.

    Espera-se amplamente que Carrick volte a apostar na experiente dupla formada por Martinez e Maguire para o decisivo clássico de Manchester neste fim de semana. No entanto, depois de ter uma atuação impecável para manter o Sabah sem marcar, Yoro certamente deu ao seu técnico uma decisão difícil a tomar antes do confronto crucial contra seu feroz rival da cidade.

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