Dembele retribuiu o rodízio promovido por Enrique no elenco com uma atuação decisiva contra o Manchester City na segunda rodada da Champions League. O jogador da seleção francesa foi poupado no confronto do PSG com o Le Mans pela Ligue 1 após disputar quatro partidas internacionais pela França.

A decisão estratégica deu ao atacante uma semana inteira de descanso para se recuperar antes do grande jogo europeu. A pausa deu resultado: Dembele marcou um gol e teve uma atuação brilhante na casa do Manchester City.

Em entrevista à Canal+ logo após o apito final, Dembele brincou, entre risos, que talvez precise de férias regulares se elas sempre resultarem em atuações europeias tão espetaculares.