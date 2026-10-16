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FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Yosua Arya
Traduzido por

“Ele é o chefe!”: Luis Enrique brinca sobre dar “férias” a Ousmane Dembele após atuação de gala do astro do PSG na Champions League

O. Dembele
PSG
Luis Enrique
Manchester City x PSG
Liga dos Campeões

Ousmane Dembele brincou que precisa de mais férias após marcar na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City pela Champions League. O técnico do PSG, Luis Enrique, respondeu em tom de brincadeira ao pedido atrevido de seu principal atacante antes dos próximos jogos da equipe.

  • Descansado, Dembele brilha

    Dembele retribuiu o rodízio promovido por Enrique no elenco com uma atuação decisiva contra o Manchester City na segunda rodada da Champions League. O jogador da seleção francesa foi poupado no confronto do PSG com o Le Mans pela Ligue 1 após disputar quatro partidas internacionais pela França.

    A decisão estratégica deu ao atacante uma semana inteira de descanso para se recuperar antes do grande jogo europeu. A pausa deu resultado: Dembele marcou um gol e teve uma atuação brilhante na casa do Manchester City.

    Em entrevista à Canal+ logo após o apito final, Dembele brincou, entre risos, que talvez precise de férias regulares se elas sempre resultarem em atuações europeias tão espetaculares.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Enrique entra na brincadeira

    Enrique comentou as declarações bem-humoradas de Dembele após a partida durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, também em tom de brincadeira. O técnico espanhol deixou claro que via com bons olhos a atitude positiva e o bom humor do atacante.

    “Ele é quem manda. Se quiser férias, terá férias”, brincou Enrique com os jornalistas ao ser questionado sobre a declaração do ponta. “Ele ri o tempo todo. Adoro a maneira como ele vive o futebol. É uma brincadeira, mas estou sempre aberto a dar aos jogadores o que eles querem. Eles gostam de jogar sempre como titulares. Sabem que a decisão é minha.”

  • Definindo a pausa tática

    O técnico do PSG explicou o que significa, na prática, ter uma folga em sua exigente rotina de trabalho. Descansar no mais alto nível não significa se desligar completamente das obrigações profissionais.

    “Para mim, ‘estar de férias’ significa vir ao centro de treinamento para treinar. Isso é que são férias!”, explicou Enrique.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para o PSG?

    O PSG agora acompanhará de perto os níveis de energia do elenco enquanto concilia as exigências da campanha nacional com sua trajetória nas competições europeias. A expectativa é saber se Dembele terá outra pausa planejada antes do próximo grande desafio continental.

    Na sequência, o PSG viajará para enfrentar o Strasbourg em uma partida da Ligue 1. Depois disso, terá um confronto difícil contra o Barcelona pela Champions League na próxima semana.

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17 de out. de 2026

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