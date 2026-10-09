“Ele é nosso agora!” - técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, faz alerta aos fãs da MLS após aposentadoria de Lionel Messi da Argentina

Tendo testemunhado a despedida internacional de Messi, Gonzalez fez um elogio efusivo ao seu jogador estrela. O técnico observou que o lendário atacante merecia plenamente sua despedida especial.

"[A partida de despedida] foi incrivelmente intensa", afirmou Gonzalez, como citado pela ESPN. "Obviamente, eu estava muito perto dele, mas, no fim das contas, aquele momento pertencia a ele, era a vez dele.

"Tudo o que importava era que ele aproveitasse. Eu apenas disse para ele aproveitar, absorver todo o carinho, não só da Argentina, mas do mundo inteiro. Ele fará falta com essa camisa, claro, mas hoje nós o temos aqui, e temos que aproveitar tê-lo conosco agora.

"Ele vai sentir falta disso, desde o dia em que se aposentar até o dia em que não estiver mais por aqui. Não tenho dúvida de que, para ele, a seleção significava vestir aquela camisa. Ele sempre vai sentir falta da marca que deixou e do legado que criou ali. Mas, infelizmente, não vamos mais vê-lo com essa camisa, então nós que estamos aqui temos que aproveitar. Agora ele é nosso, então eu tenho que aproveitar isso."