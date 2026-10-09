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“Ele é nosso agora!” - técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, faz alerta aos fãs da MLS após aposentadoria de Lionel Messi da Argentina
A vida após a Argentina para Messi
O técnico do Inter Miami, Gonzalez, admite que a Argentina sentirá muito a falta de Messi após a recente aposentadoria do atacante do futebol internacional. O capitão de 39 anos acaba de se despedir de forma emocionante da seleção depois de liderar a equipe pela última vez em uma vitória por 3 a 0 sobre o Benin.
Embora sua trajetória icônica com a famosa camisa azul e branca tenha chegado ao fim, Gonzalez quer que os torcedores valorizem o tempo que Messi ainda tem em campo. O comandante do Miami destacou que os fãs simplesmente precisam se concentrar em aproveitar seu imenso talento. A partida de despedida de Messi foi uma ocasião monumental em sua terra natal, encerrando uma carreira internacional lendária. Agora, ele retorna aos Estados Unidos para focar inteiramente em seus compromissos com o clube.
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Técnico do Inter Miami exige diversão
Tendo testemunhado a despedida internacional de Messi, Gonzalez fez um elogio efusivo ao seu jogador estrela. O técnico observou que o lendário atacante merecia plenamente sua despedida especial.
"[A partida de despedida] foi incrivelmente intensa", afirmou Gonzalez, como citado pela ESPN. "Obviamente, eu estava muito perto dele, mas, no fim das contas, aquele momento pertencia a ele, era a vez dele.
"Tudo o que importava era que ele aproveitasse. Eu apenas disse para ele aproveitar, absorver todo o carinho, não só da Argentina, mas do mundo inteiro. Ele fará falta com essa camisa, claro, mas hoje nós o temos aqui, e temos que aproveitar tê-lo conosco agora.
"Ele vai sentir falta disso, desde o dia em que se aposentar até o dia em que não estiver mais por aqui. Não tenho dúvida de que, para ele, a seleção significava vestir aquela camisa. Ele sempre vai sentir falta da marca que deixou e do legado que criou ali. Mas, infelizmente, não vamos mais vê-lo com essa camisa, então nós que estamos aqui temos que aproveitar. Agora ele é nosso, então eu tenho que aproveitar isso."
Um legado de competição máxima
Gonzalez fez questão de destacar rapidamente que o brilho duradouro de Messi vem de sua motivação incansável e de sua natureza competitiva. Mesmo nos estágios finais de sua carreira, o veterano atacante continua exigindo excelência de seus companheiros de equipe.
"Leo é alguém que transmite uma certa mentalidade todos os dias; ele exige que seus companheiros de equipe, e todos nós, deem 100% em todos os aspectos", acrescentou Gonzalez. "Ele é um competidor nato. Você vê isso em cada treino, e é incrível. Ele tem 39 anos, mas está constantemente em busca de novos desafios. Isso é fantástico para todos, não apenas para seus companheiros de equipe, mas também para a comissão técnica e para o clube.
"Ele faz você ser melhor a cada dia. É por isso que ele é um grande exemplo. Como eu disse antes, ele fará falta na seleção porque deixou um legado lá, e está deixando um legado aqui também, o clube mudou no dia em que ele chegou. Ele nos leva a melhorar diariamente e a estar preparados em todos os sentidos. E ele está feliz, eu o vejo se divertindo, e isso também me deixa muito feliz."
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De volta à ação da liga nacional
Messi e seus companheiros agora precisam voltar as atenções para a campanha doméstica. O Inter Miami enfrenta o D.C. United no Nu Stadium em seu primeiro compromisso após a pausa internacional.
O clube ocupa atualmente a terceira colocação na tabela da Conferência Leste, com 46 pontos em 27 jogos. Apesar da recente vitória na Campeones Cup sobre o Cruz Azul, a equipe vive uma sequência de cinco partidas sem vencer na temporada regular.
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