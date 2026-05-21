"Ele é muito simpático quando você ganha!" - José Mourinho ensinou truques defensivos sujos a Marash Kumbulla, enquanto o zagueiro da Roma destaca a "falha" do icônico técnico

Kumbulla elogiou Mourinho por ter aprimorado seus instintos defensivos durante o tempo que passaram juntos no Estádio Olímpico.

“É muito bom quando você vence, difícil quando não vence”, disse Kumbulla aoGOAL. “Foi ele quem me fez entender algumas coisas, explicando detalhes táticos para mim. Alguns truques ‘inteligentes’ que podem ser úteis para um zagueiro: cometer uma falta em vez de ser driblado, receber um cartão amarelo quando necessário. Todos aspectos que aprendi trabalhando com ele.”

Ao discutir o que descreveu como a “falha” de Mourinho, Kumbulla destacou a honestidade do técnico e sua frustração visível após as derrotas.

“Se quisermos chamar isso de ‘falha’, é a honestidade dele ao lidar com os outros”, acrescentou. “Quando se perde, é difícil estar perto dele; se ele não estiver de bom humor, dá para perceber pela cara: no dia seguinte a uma derrota, ele mal se despede. Nesses casos, é melhor não falar muito com ele.”