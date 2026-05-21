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"Ele é muito simpático quando você ganha!" - José Mourinho ensinou truques defensivos sujos a Marash Kumbulla, enquanto o zagueiro da Roma destaca a "falha" do icônico técnico
Kumbulla reflete sobre a influência de Mourinho na Roma
Kumbulla detalhou o impacto que Mourinho teve em seu desenvolvimento durante o tempo em que trabalharam juntos na Roma. O zagueiro albanês afirmou que o técnico português o ajudou a compreender os aspectos táticos e psicológicos da defesa na Série A. Kumbulla admitiu que Mourinho incentivava os defensores a recorrerem a táticas mais controversas quando necessário. O zagueiro central disse que aprender quando cometer faltas táticas ou receber cartões se tornou uma parte importante de seu crescimento sob o comando do ex-técnico da Roma.
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Kumbulla fala abertamente sobre os métodos e a personalidade de Mourinho
Kumbulla elogiou Mourinho por ter aprimorado seus instintos defensivos durante o tempo que passaram juntos no Estádio Olímpico.
“É muito bom quando você vence, difícil quando não vence”, disse Kumbulla aoGOAL. “Foi ele quem me fez entender algumas coisas, explicando detalhes táticos para mim. Alguns truques ‘inteligentes’ que podem ser úteis para um zagueiro: cometer uma falta em vez de ser driblado, receber um cartão amarelo quando necessário. Todos aspectos que aprendi trabalhando com ele.”
Ao discutir o que descreveu como a “falha” de Mourinho, Kumbulla destacou a honestidade do técnico e sua frustração visível após as derrotas.
“Se quisermos chamar isso de ‘falha’, é a honestidade dele ao lidar com os outros”, acrescentou. “Quando se perde, é difícil estar perto dele; se ele não estiver de bom humor, dá para perceber pela cara: no dia seguinte a uma derrota, ele mal se despede. Nesses casos, é melhor não falar muito com ele.”
O jeito duro de Mourinho deixou uma marca duradoura
Apesar do lado mais exigente de Mourinho, Kumbulla também relembrou o apoio que recebeu após sofrer uma lesão no ligamento cruzado que o impediu de disputar a final da Liga Europa da Roma contra o Sevilha em 2023.
Ele disse: “Pouco antes da final da Liga Europa contra o Sevilha, para me animar após a ruptura do ligamento cruzado que me impediu de jogar aquela partida, Mourinho explicou a importância do meu gol contra a Real Sociedad na primeira partida das quartas de final: vencemos por 2 a 0 em casa, e foi um resultado crucial porque fomos para a partida de volta na Espanha com uma vantagem de dois gols.”
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Kumbulla dá continuidade à carreira após um revés causado por uma lesão grave
Kumbulla, atualmente emprestado pela Roma ao Mallorca, buscará agora recuperar o ritmo após se recuperar de uma grave lesão muscular que prejudicou seu desempenho. Embora exista a opção de tornar a transferência do zagueiro definitiva, ainda não se sabe se o clube da La Liga ativará a cláusula, já que ele disputou apenas oito partidas do campeonato nesta temporada, devido a problemas de lesões que o impediram de atingir a forma física ideal.