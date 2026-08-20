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'Ele é jogador do Chelsea' - Xabi Alonso aborda especulações sobre transferência de Enzo Fernandez
Alonso mantém posição firme sobre o futuro de Fernandez
Alonso tratou de encerrar as especulações em torno de Fernandez e insistiu que o meio-campista está totalmente comprometido com a causa em Stamford Bridge. O internacional argentino, que se juntou ao Chelsea por £107 milhões em 2023, tem sido alvo de intensas conversas sobre transferência ao longo da janela de verão, com o Manchester City supostamente avaliando uma investida pelo ex-jogador do Benfica.
Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo antes da estreia do Chelsea na Premier League contra o Fulham, na segunda-feira, Alonso foi claro sobre a situação do jogador. "Enzo é jogador do Chelsea", disse Alonso aos repórteres. "É um jogador de altíssimo nível. Está treinando muito bem desde que começou com o time há 10 dias, muito integrado. Estamos felizes com ele, e ele está se preparando para segunda-feira."
- AFP
Abordando a recepção em Stamford Bridge
A situação foi complicada por uma recepção fria de parte da torcida do Chelsea. Durante um amistoso recente de pré-temporada contra a Real Sociedad, Fernandez foi recebido com algumas vaias quando seu nome foi anunciado no sistema de som do estádio e quando finalmente entrou em campo.
Questionado sobre se Fernandez havia declarado explicitamente seu desejo de permanecer no oeste de Londres, Alonso preferiu focar na postura profissional do jogador nos treinamentos. "Ele está treinando muito bem, com uma boa atitude, e é isso que queremos", acrescentou o espanhol. "Ele está fazendo o melhor possível para se preparar para o início da Premier League."
O interesse do Manchester City
O Manchester City, agora comandado pelo ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca, há muito tempo admira a capacidade técnica e a variedade de passes de Fernandez. Embora o clube do Etihad não tenha atingido o preço pedido de £120 milhões pelo Chelsea antes do prazo das 17h da última sexta-feira, a janela de transferências segue aberta até 1º de setembro. Isso significa que a possibilidade de uma investida tardia não pode ser totalmente descartada se todas as partes chegarem a um acordo.
O meio-campista certamente teve alguns anos agitados no cenário internacional, participando de forma marcante da campanha da Argentina até a final da Copa do Mundo. No entanto, seu futuro no clube tem sido tema de debate há meses. Em Stamford Bridge, o meio-campista se firmou como uma peça-chave, com 54 jogos em todas as competições na última temporada, 15 gols e sete assistências, além de ter conquistado tanto a Liga Conferência da UEFA quanto a Copa do Mundo de Clubes da FIFA desde que chegou ao Chelsea. Apesar do barulho externo, Alonso está convicto de que o foco do jogador não vacilou durante um período crucial de implementação tática.
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Joao Pedro garante futuro a longo prazo
Enquanto a saga de Fernandez continua dominando as manchetes, o Chelsea garantiu o futuro de longo prazo do atacante Joao Pedro. O brasileiro assinou um novo contrato e recebeu a icônica camisa 9, usada anteriormente por Liam Delap. Alonso fez muitos elogios ao atacante, destacando sua evolução como líder dentro do elenco.
"Ele não é apenas um grande jogador, tem uma grande personalidade", disse Alonso sobre o brasileiro. "Sua evolução como grande jogador e como líder é muito perceptível a cada dia e em cada jogo. Ele tem esse foco e esse desejo de fazer uma grande temporada, marcando gols, mas também ajudando a equipe. Estou muito feliz e impressionado com a personalidade dele também. Agora, precisamos ajudá-lo a alcançar seus objetivos."
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