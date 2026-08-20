'Ele é jogador do Chelsea' - Xabi Alonso aborda especulações sobre transferência de Enzo Fernandez

O Manchester City, agora comandado pelo ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca, há muito tempo admira a capacidade técnica e a variedade de passes de Fernandez. Embora o clube do Etihad não tenha atingido o preço pedido de £120 milhões pelo Chelsea antes do prazo das 17h da última sexta-feira, a janela de transferências segue aberta até 1º de setembro. Isso significa que a possibilidade de uma investida tardia não pode ser totalmente descartada se todas as partes chegarem a um acordo.

O meio-campista certamente teve alguns anos agitados no cenário internacional, participando de forma marcante da campanha da Argentina até a final da Copa do Mundo. No entanto, seu futuro no clube tem sido tema de debate há meses. Em Stamford Bridge, o meio-campista se firmou como uma peça-chave, com 54 jogos em todas as competições na última temporada, 15 gols e sete assistências, além de ter conquistado tanto a Liga Conferência da UEFA quanto a Copa do Mundo de Clubes da FIFA desde que chegou ao Chelsea. Apesar do barulho externo, Alonso está convicto de que o foco do jogador não vacilou durante um período crucial de implementação tática.