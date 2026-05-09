O técnico do Barcelona, Flick, fez uma avaliação muito positiva de Mbappé, agora que o atacante se aproxima de voltar à equipe titular do Real Madrid para o confronto decisivo da La Liga no domingo. Ao responder a perguntas durante uma coletiva de imprensa pré-jogo sobre se o Real Madrid joga com mais coesão na ausência do francês, Flick foi enfático em sua defesa do jogador de 27 anos.

“O Real Madrid joga melhor sem Mbappé? Ele é um dos melhores jogadores do mundo, por favor”, comentou Flick com um suspiro de descrença. O técnico alemão enfatizou que a presença de Mbappé altera fundamentalmente a dinâmica de qualquer partida, independentemente dos debates táticos em torno do desempenho do Madrid durante sua ausência.