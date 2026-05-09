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"Ele é incrivelmente talentoso" – Hansi Flick ri das críticas a Kylian Mbappé, enquanto o técnico do Barcelona nega que o Real Madrid esteja melhor sem o craque francês
Flick elogia Mbappé como o "melhor do mundo"
O técnico do Barcelona, Flick, fez uma avaliação muito positiva de Mbappé, agora que o atacante se aproxima de voltar à equipe titular do Real Madrid para o confronto decisivo da La Liga no domingo. Ao responder a perguntas durante uma coletiva de imprensa pré-jogo sobre se o Real Madrid joga com mais coesão na ausência do francês, Flick foi enfático em sua defesa do jogador de 27 anos.
“O Real Madrid joga melhor sem Mbappé? Ele é um dos melhores jogadores do mundo, por favor”, comentou Flick com um suspiro de descrença. O técnico alemão enfatizou que a presença de Mbappé altera fundamentalmente a dinâmica de qualquer partida, independentemente dos debates táticos em torno do desempenho do Madrid durante sua ausência.
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O finalizador mais perigoso do mundo
A avaliação de Flick sobre Mbappé destacou a ameaça que o atacante representa para a defesa do Barcelona. “Ele é incrivelmente talentoso em campo. É perigoso em todas as situações”, observou Flick.
“Na frente do gol, ele é o melhor do mundo. Ele é perigoso tanto dentro quanto fora da área”, acrescentou, ressaltando o respeito que nutre pelo jogador de 27 anos antes do confronto decisivo do Clásico.
O impacto de Mbappé no Clássico
Desde sua chegada ao Real Madrid, o jogador da seleção francesa participou de três Clássicos da La Liga. Nesses confrontos do campeonato, os resultados foram mistos para os Blancos, com Mbappé conquistando uma vitória e sofrendo duas derrotas contra o time catalão.
Apesar dos resultados variados da equipe na tabela do campeonato, a eficiência individual de Mbappé permanece em um nível de elite. Nesses três jogos específicos da La Liga, o atacante conseguiu balançar as redes em quatro ocasiões. Ao ampliar o escopo para incluir todas as partidas oficiais, a influência de Mbappé torna-se ainda mais evidente. Mbappé também marcou na derrota para o Barça na final da Copa del Rey na última temporada e na derrota por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha.
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Um confronto decisivo pelo título
O Barcelona detém atualmente uma vantagem confortável de 11 pontos na liderança da tabela, o que significa que uma vitória ou mesmo um empate neste Clásico praticamente garantiria o título. No entanto, uma vitória do Real Madrid — impulsionada por um Mbappé de volta à forma — adiaria as comemorações e daria um enorme impulso psicológico a uma equipe madrilenha que tem enfrentado recentemente tensões internas e lesões.