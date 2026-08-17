O ex-atacante de Manchester United e Liverpool Owen expressou sua admiração por Pedro e afirmou que o Manchester United deveria ter contratado o brasileiro muito antes de ele se tornar uma estrela em Stamford Bridge.

Pedro, que se juntou ao Chelsea vindo do Brighton em um acordo de £60 milhões há apenas 12 meses, teve uma campanha de estreia brilhante apesar das dificuldades mais amplas do clube.

Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, Owen explicou: "Sou um grande fã do Pedro, acho que ele é inacreditável. Na verdade, o Manchester United deveria tê-lo contratado há cerca de quatro anos, quando ele estava no Watford. O United ficou anos sem ninguém no ataque, e eu pensava: 'Esse Pedro', eu o adoro. Ele, Morgan Rogers e Cole Palmer como trio de ataque... contratações estranhas de Danny Welbeck e Jordan Henderson, obviamente."