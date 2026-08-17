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Press Conference - Michael Owen 20082022Alvino Hanafi
Mohamed Saeed

Traduzido por

'Ele é inacreditável' - Michael Owen diz ao Manchester United que o clube deveria ter contratado a estrela do Chelsea, Joao Pedro, por £ 60 milhões

Manchester United
Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
M. Owen
Premier League

Michael Owen criticou a estratégia de contratações do Manchester United e sugeriu que o clube cometeu um erro enorme ao não contratar Joao Pedro antes de sua transferência milionária para o Chelsea. O ex-atacante do United acredita que o atacante brasileiro tem qualidades das quais o time de Old Trafford sente falta há várias temporadas.

  • Owen lamenta oportunidade perdida do Manchester United

    O ex-atacante de Manchester United e Liverpool Owen expressou sua admiração por Pedro e afirmou que o Manchester United deveria ter contratado o brasileiro muito antes de ele se tornar uma estrela em Stamford Bridge.

    Pedro, que se juntou ao Chelsea vindo do Brighton em um acordo de £60 milhões há apenas 12 meses, teve uma campanha de estreia brilhante apesar das dificuldades mais amplas do clube.

    Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, Owen explicou: "Sou um grande fã do Pedro, acho que ele é inacreditável. Na verdade, o Manchester United deveria tê-lo contratado há cerca de quatro anos, quando ele estava no Watford. O United ficou anos sem ninguém no ataque, e eu pensava: 'Esse Pedro', eu o adoro. Ele, Morgan Rogers e Cole Palmer como trio de ataque... contratações estranhas de Danny Welbeck e Jordan Henderson, obviamente."

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Chelsea apontado para ter sucesso sob o comando de Xabi Alonso

    Além dos elogios a Pedro, Owen está extremamente otimista em relação às perspectivas do Chelsea sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. Depois de uma decepcionante 10ª colocação na temporada passada, o Chelsea entra em uma nova era sem a distração do futebol europeu.

    Owen traçou paralelos entre a tarefa atual de Alonso e seu sucesso histórico na Bundesliga, onde transformou uma equipe desacreditada em campeã. O comentarista afirmou: "Chelsea. Isso pode estar completamente errado, mas eles não têm competições europeias de jeito nenhum e você vê como isso tem sido importante ao longo dos anos. Foi brilhante para o Manchester United no ano passado. Este técnico [Alonso] fez algo parecido com um time sem favoritismo na Alemanha [Bayer Leverkusen], ele vai mudar muita coisa, eles contrataram bem."

  • A ascensão de Pedro e a rivalidade londrina

    O impacto de Pedro no Chelsea foi imediato, com o versátil atacante marcando 20 gols em todas as competições na última temporada. Ele rapidamente se firmou como o ponto focal do ataque do Chelsea, começando à frente de outro reforço de verão, Liam Delap.

    Ao abordar a possibilidade de o Chelsea surpreender na liga, Owen admitiu que ainda há áreas a melhorar, mas segue otimista em relação à trajetória geral da equipe. Ele continuou: "Há uma grande dúvida em relação ao goleiro, eu sei disso. Mas acho que esse time pode engrenar. Eles não têm competições europeias para disputar e há bons jogadores ali. Acho que o Chelsea pode ter uma grande temporada."


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  • Joao PedroGetty Images

    Mantendo o status de 'intocável'

    Com sete anos restantes em seu contrato atual, Pedro é considerado um dos "intocáveis" dentro da hierarquia do Chelsea. A rápida rejeição do clube às investidas do Arsenal, que teriam chegado a € 100 milhões, envia uma mensagem clara sobre sua importância para os planos táticos de Alonso.

    Pedro já atraiu interesse de potências europeias como o Barcelona, o que reforça a avaliação de Owen de que o Manchester United deixou passar uma oportunidade ao não agir antes, durante as fases de desenvolvimento do jogador no Watford e no Brighton.


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