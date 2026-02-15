Getty Images Sport
“Ele é Harry Kane!” – Vincent Kompany fala sobre o objetivo do atacante do Bayern de Munique de quebrar o “recorde inacreditável” de Robert Lewandowski de maior número de gols em uma temporada da Bundesliga
Kane alcança 500 gols na carreira na vitória do Werder
Com os dois gols marcados contra o Werder, Kane se tornou o primeiro inglês a atingir a marca de 500 gols profissionais, alcançando mais um marco em sua carreira notável. O próximo objetivo em sua lista é o recorde de Lewandowski de maior número de gols marcados em uma única temporada da Bundesliga de 34 jogos, com 41 gols a serem superados.
Kompany quer primeiro conquistar a glória na Bundesliga
Quando questionado se ele acha que Kane pode quebrar o recorde de Lewandowski, Kompany respondeu: “Acho que o título do campeonato é muito mais importante para ele do que o recorde.” O belga então acrescentou com uma risada: “Mas talvez eu esteja errado, porque eu era zagueiro, não atacante! Ele é Harry Kane, ele sempre marcou e sempre marcará gols.”
Kane revela quando vai pensar no recorde “inacreditável”
O próprio Kane também foi questionado sobre alcançar os 41 gols de Lewandowski, embora tenha admitido que essa é uma conversa para mais tarde na temporada. Ele disse: “Tudo é possível, mas ainda há um longo caminho a percorrer. É um recorde inacreditável. Estou em um bom momento agora. É bom ajudar a equipe. Vamos ver onde estarei quando chegarmos a abril, começarei a pensar nisso nessa altura. Mas, neste momento, o importante é o próximo jogo.”
Com um total de 26 gols nesta temporada, Kane superou sete times inteiros da Bundesliga, ficando à frente do Heidenheim (19), St Pauli (20), Werder (22), Hamburgo, Augsburg (ambos com 24), Mainz e Borussia Monchengladbach (ambos com 25). Ele também é o artilheiro das cinco principais ligas da Europa, com seus adversários mais próximos sendo Kylian Mbappe, do Real Madrid, com 23 gols, e Erling Haaland, do Manchester City, com 22.
Capitão da Inglaterra apoiado para fazer história
A lenda do Bayern, Mario Basler, afirmou com ousadia no início desta temporada que o jogador da seleção inglesa tem o que é preciso para superar Lewandowski, mesmo exigindo mais energia em campo.
Ele disse: “Acho que Harry Kane é um jogador diferente. Lewandowski não era o tipo de jogador que se esforçava tanto na defesa. Harry Kane faz isso.
Kane às vezes é escalado como reserva de Nicolas Jackson quando entra como substituto, e também atua frequentemente no meio-campo, ganhando a bola e distribuindo-a. Acredito que ele tem chances de quebrar o recorde de gols nesta temporada. Para mim, ele é um atacante excepcional e o jogador do ano.”
Lewandowski, por sua vez, disse sobre seu próprio recorde: “Pensei comigo mesmo que tinha marcado 41 gols em 29 jogos naquela temporada. Esse era o número que eu tinha em mente.
Eu havia quebrado o recorde jogando 29 partidas. Quero ser honesto e dizer que aprecio ainda mais esse recorde. Tenho orgulho dele. 41 gols em 29 partidas. Eu vi isso mais nesse contexto e não se o recorde seria quebrado ou não.”
