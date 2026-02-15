“Ele é Harry Kane!” – Vincent Kompany fala sobre o objetivo do atacante do Bayern de Munique de quebrar o “recorde inacreditável” de Robert Lewandowski de maior número de gols em uma temporada da Bundesliga

A lenda do Bayern, Mario Basler, afirmou com ousadia no início desta temporada que o jogador da seleção inglesa tem o que é preciso para superar Lewandowski, mesmo exigindo mais energia em campo.

Ele disse: “Acho que Harry Kane é um jogador diferente. Lewandowski não era o tipo de jogador que se esforçava tanto na defesa. Harry Kane faz isso.

Kane às vezes é escalado como reserva de Nicolas Jackson quando entra como substituto, e também atua frequentemente no meio-campo, ganhando a bola e distribuindo-a. Acredito que ele tem chances de quebrar o recorde de gols nesta temporada. Para mim, ele é um atacante excepcional e o jogador do ano.”

Lewandowski, por sua vez, disse sobre seu próprio recorde: “Pensei comigo mesmo que tinha marcado 41 gols em 29 jogos naquela temporada. Esse era o número que eu tinha em mente.

Eu havia quebrado o recorde jogando 29 partidas. Quero ser honesto e dizer que aprecio ainda mais esse recorde. Tenho orgulho dele. 41 gols em 29 partidas. Eu vi isso mais nesse contexto e não se o recorde seria quebrado ou não.”