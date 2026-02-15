Goal.com
“Ele é Harry Kane!” – Vincent Kompany fala sobre o objetivo do atacante do Bayern de Munique de quebrar o “recorde inacreditável” de Robert Lewandowski de maior número de gols em uma temporada da Bundesliga

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, acredita que Harry Kane está mais interessado em manter o título da Bundesliga do que em quebrar o recorde de Robert Lewandowski de maior número de gols em uma temporada, embora admita que o capitão da Inglaterra possa muito bem estar de olho em fazer história. Kane marcou duas vezes na vitória de 3 a 0 sobre o Werder Bremen, no sábado, elevando sua contagem na temporada para 26 gols na primeira divisão alemã.

  • Kane alcança 500 gols na carreira na vitória do Werder

    Com os dois gols marcados contra o Werder, Kane se tornou o primeiro inglês a atingir a marca de 500 gols profissionais, alcançando mais um marco em sua carreira notável. O próximo objetivo em sua lista é o recorde de Lewandowski de maior número de gols marcados em uma única temporada da Bundesliga de 34 jogos, com 41 gols a serem superados.

    Kompany quer primeiro conquistar a glória na Bundesliga

    Quando questionado se ele acha que Kane pode quebrar o recorde de Lewandowski, Kompany respondeu: “Acho que o título do campeonato é muito mais importante para ele do que o recorde.” O belga então acrescentou com uma risada: “Mas talvez eu esteja errado, porque eu era zagueiro, não atacante! Ele é Harry Kane, ele sempre marcou e sempre marcará gols.”

  • Kane revela quando vai pensar no recorde “inacreditável”

    O próprio Kane também foi questionado sobre alcançar os 41 gols de Lewandowski, embora tenha admitido que essa é uma conversa para mais tarde na temporada. Ele disse: “Tudo é possível, mas ainda há um longo caminho a percorrer. É um recorde inacreditável. Estou em um bom momento agora. É bom ajudar a equipe. Vamos ver onde estarei quando chegarmos a abril, começarei a pensar nisso nessa altura. Mas, neste momento, o importante é o próximo jogo.”

    Com um total de 26 gols nesta temporada, Kane superou sete times inteiros da Bundesliga, ficando à frente do Heidenheim (19), St Pauli (20), Werder (22), Hamburgo, Augsburg (ambos com 24), Mainz e Borussia Monchengladbach (ambos com 25). Ele também é o artilheiro das cinco principais ligas da Europa, com seus adversários mais próximos sendo Kylian Mbappe, do Real Madrid, com 23 gols, e Erling Haaland, do Manchester City, com 22.

    Capitão da Inglaterra apoiado para fazer história

    A lenda do Bayern, Mario Basler, afirmou com ousadia no início desta temporada que o jogador da seleção inglesa tem o que é preciso para superar Lewandowski, mesmo exigindo mais energia em campo.

    Ele disse: “Acho que Harry Kane é um jogador diferente. Lewandowski não era o tipo de jogador que se esforçava tanto na defesa. Harry Kane faz isso.

    Kane às vezes é escalado como reserva de Nicolas Jackson quando entra como substituto, e também atua frequentemente no meio-campo, ganhando a bola e distribuindo-a. Acredito que ele tem chances de quebrar o recorde de gols nesta temporada. Para mim, ele é um atacante excepcional e o jogador do ano.”

    Lewandowski, por sua vez, disse sobre seu próprio recorde: “Pensei comigo mesmo que tinha marcado 41 gols em 29 jogos naquela temporada. Esse era o número que eu tinha em mente.

    Eu havia quebrado o recorde jogando 29 partidas. Quero ser honesto e dizer que aprecio ainda mais esse recorde. Tenho orgulho dele. 41 gols em 29 partidas. Eu vi isso mais nesse contexto e não se o recorde seria quebrado ou não.”

