O cenário do ataque do Barcelona mudou drasticamente neste verão; Robert Lewandowski deixou o clube no início da janela em busca de uma nova aventura na Major League Soccer, enquanto Ferran Torres concluiu uma transferência de grande destaque para o Paris Saint-Germain, e essas saídas deixaram um vazio significativo no comando de ataque.

Muito se falou sobre a tendência natural de Lamine Yamal de, eventualmente, fazer a transição para se tornar o principal atacante da equipe, talvez evoluindo para um "falso nove" nos mesmos moldes de Lionel Messi. O lendário argentino se afastou da ponta direita com o passar dos anos para se tornar um artilheiro histórico atuando pelo meio.

Por enquanto, o jogador nascido em Rocafonda segue mais à vontade pela ponta direita, mas a postura pública de Flick sobre o posicionamento do adolescente ficou visivelmente mais branda nas últimas semanas.