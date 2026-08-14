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FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp NouGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

'Ele é fantástico e consegue se adaptar' - Hansi Flick segue fazendo testes com Lamine Yamal como camisa 9, enquanto o Barcelona busca um 'matador'

Barcelona
H. Flick
La Liga

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, está explorando soluções radicais para a falta de atacantes no clube, incluindo a possibilidade de escalar Lamine Yamal em uma função central. Após as saídas do veterano Robert Lewandowski e de Ferran Torres, o treinador alemão está sendo criativo com seus talentos de ataque de nível mundial nos treinamentos de pré-temporada.

  • Flick busca uma solução para marcar gols

    O cenário do ataque do Barcelona mudou drasticamente neste verão; Robert Lewandowski deixou o clube no início da janela em busca de uma nova aventura na Major League Soccer, enquanto Ferran Torres concluiu uma transferência de grande destaque para o Paris Saint-Germain, e essas saídas deixaram um vazio significativo no comando de ataque.

    Muito se falou sobre a tendência natural de Lamine Yamal de, eventualmente, fazer a transição para se tornar o principal atacante da equipe, talvez evoluindo para um "falso nove" nos mesmos moldes de Lionel Messi. O lendário argentino se afastou da ponta direita com o passar dos anos para se tornar um artilheiro histórico atuando pelo meio.

    Por enquanto, o jogador nascido em Rocafonda segue mais à vontade pela ponta direita, mas a postura pública de Flick sobre o posicionamento do adolescente ficou visivelmente mais branda nas últimas semanas.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Experimentos no campo de treinamento com Yamal

    A mudança tática não é apenas teórica; ela já está sendo colocada em prática a portas fechadas na Ciutat Esportiva Joan Gamper. Em imagens divulgadas recentemente pelo clube de uma de suas partidas típicas de treino, Yamal foi visto atuando e marcando a partir de uma posição central de camisa 9.

    O gol foi uma demonstração de seu teto técnico, com uma tabela dupla, um domínio preciso com o pé direito e uma finalização clínica com sua perna esquerda mágica. Nessa formação específica, Anthony Gordon foi escalado na ponta esquerda, enquanto Karim Adeyemi ocupou a direita.

    Yamal voltou de suas férias pós-Copa do Mundo nesta quarta-feira, e a expectativa é de que ele seja integrado rapidamente ao elenco relacionado para os jogos. Há a possibilidade de que ele ganhe minutos no próximo amistoso em Basileia, e os observadores estarão atentos para ver se ele será utilizado nessa nova função experimental de "falso 9".

  • Versatilidade de Gordon e Adeyemi

    Yamal não é o único jogador a quem está sendo pedido versatilidade na ausência de um camisa 9 tradicional. Tanto Anthony Gordon quanto Karim Adeyemi conhecem intimamente a função central, tendo atuado ali anteriormente por Newcastle United e Borussia Dortmund, respectivamente. Embora eles, assim como Yamal, geralmente sejam considerados mais eficazes quando começam pelos lados, Flick está confiante de que podem oferecer cobertura pelo meio.

    Gordon e Adeyemi já acumulam vários dias de treinos intensivos, particularmente o alemão, que não fez parte do elenco da Copa do Mundo após uma decisão controversa do ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann. Esse tempo extra no campo de treinamento permitiu que eles assimilassem as exigências táticas de Flick de forma mais aprofundada do que Yamal, que se reapresentou mais tarde.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    A busca por um centroavante de ofício continua

    Apesar das experiências bem-sucedidas e dos elogios efusivos aos seus atacantes atuais, o objetivo final de Hansi Flick continua sendo a contratação de um centroavante "puro e diferencial" para liderar seu projeto.

    Julian Alvarez segue como a principal escolha da cúpula do Barcelona por sua combinação única de pressão incansável, dedicação defensiva e capacidade de finalização de elite. Flick tem sido enfático sobre a necessidade de reforços nessa área específica do campo para garantir que a equipe possa competir em todas as frentes.

    A busca por Alvarez é vista como a peça final do quebra-cabeça para um Barcelona que passou por mudanças significativas. O clube teve de seguir em frente sem outros alvos em potencial, como Dusan Vlahovic, o que torna a investida pelo jogador do Atlético ainda mais crucial. Até que um acordo possa ser fechado, Flick continuará a refinar sua configuração tática, com o "fantástico" Yamal no centro dela.

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