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"Ele é especial" – Arda Turan vê um futuro brilhante para Kees Smit, estrela do AZ, enquanto o jogador, alvo do Real Madrid e do Barcelona, se destaca na derrota para o Shakhtar
Elogios de uma lenda turca
Após a vitória convincente do Shakhtar sobre o AZ, Turan procurou Smit para uma conversa particular em campo, um gesto que destacou sua admiração pelo jogador de 20 anos. Quando questionado sobre o encontro, o ex-meio-campista do Barcelona e do Atlético de Madrid não hesitou em explicar por que tem o holandês em tão alta conta.
“Independentemente do resultado, é importante falar sobre bons jogadores e conhecê-los”, disse Turan aos repórteres. “Não conseguimos controlá-lo no primeiro tempo. Ele organizou muito bem o jogo da sua equipe. Acho que ele se tornará um jogador de grande importância para a seleção holandesa no futuro. Ele está evoluindo tremendamente.”
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O maestro do meio-campo moderno
A avaliação de Turan sobre Smit vai além da mera habilidade técnica, pois ele acredita que o adolescente possui a inteligência única necessária para se destacar na função mais exigente do futebol moderno. O técnico do Shakhtar destacou que a estrela da seleção sub-19 da Holanda tem a capacidade de ser o “líder” em campo, uma característica raramente vista em jogadores de sua faixa etária.
“Existem muitos jogadores bons, mas ele é especial”, acrescentou Turan. “Porque no futebol moderno, o ‘seis’ também dita o ritmo do jogo, comanda a equipe e é o chefe em campo. Para ser sincero, vejo esse futuro nele também. Talvez seja inadequado para mim, como técnico adversário, falar tanto sobre ele, mas estou falando como um amante do futebol sobre a beleza do jogo e sobre ele.”
Real Madrid e Barcelona acompanham a evolução
O elogio entusiástico de uma figura como Turan só contribui para aumentar o entusiasmo em torno do jogador formado na base do Alkmaar. Recentemente, soube-se que os grandes clubes espanhóis já estão de olho nele, com Smit confirmando o interesse do Real Madrid e do Barcelona após uma série de atuações de destaque.
Embora o meio-campista tenha contrato com o Alkmaar até junho de 2028, suas atuações durante a conquista do Campeonato Europeu Sub-19 pela Holanda no verão de 2025 colocaram a elite europeia em alerta máximo. Smit provou que consegue traduzir o que mostra em campo em números, tendo registrado um total de 17 gols e assistências durante a temporada 2024-25, e já somou três gols e sete assistências em todas as competições nesta temporada.
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O foco continua sendo o desenvolvimento no AZ
Apesar do fascínio do Bernabéu ou do Camp Nou, Smit parece manter os pés firmemente no chão enquanto busca se firmar como titular na Eredivisie. Ele declarou publicamente que sua prioridade é melhorar sua regularidade e impacto no terço final do campo antes de dar qualquer passo de grande repercussão no exterior.
Ao falar no verão passado sobre os rumores de uma transferência para a La Liga, Smit disse: “São coisas incríveis. Acho que são os dois maiores clubes do mundo. Só quero mostrar aqui que sou capaz. O interesse do Barça e do Real é legal, mas, claro, não dá para saber se eu vou jogar. Não estou realmente distraído com isso.” Por enquanto, o jovem continua focado na tarefa em Alkmaar, mesmo com sua reputação continuando a crescer por todo o continente.