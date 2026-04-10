"Ele é especial" – Arda Turan vê um futuro brilhante para Kees Smit, estrela do AZ, enquanto o jogador, alvo do Real Madrid e do Barcelona, se destaca na derrota para o Shakhtar

Após a vitória convincente do Shakhtar sobre o AZ, Turan procurou Smit para uma conversa particular em campo, um gesto que destacou sua admiração pelo jogador de 20 anos. Quando questionado sobre o encontro, o ex-meio-campista do Barcelona e do Atlético de Madrid não hesitou em explicar por que tem o holandês em tão alta conta.

“Independentemente do resultado, é importante falar sobre bons jogadores e conhecê-los”, disse Turan aos repórteres. “Não conseguimos controlá-lo no primeiro tempo. Ele organizou muito bem o jogo da sua equipe. Acho que ele se tornará um jogador de grande importância para a seleção holandesa no futuro. Ele está evoluindo tremendamente.”