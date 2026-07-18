Ele é considerado um dos maiores heróis desta Copa do Mundo! Jogador de 40 anos deve assinar novo contrato

Conforme informou o especialista em transferências German Garcia Grova para a emissora argentina TyC Sports, o Colo-Colo, do Chile, tem a intenção de contratar o goleiro, que atualmente está sem clube.

Vozinha jogou pela última vez pelo GD Chaves, time da segunda divisão portuguesa, cujo contrato com o clube expirou no final de junho. Segundo Garcia Grova, Vozinha já respondeu à oferta e demonstrou grande interesse em jogar pelo clube mais bem-sucedido do Chile. Desde que o corpo aguente, explicou o goleiro à TyC Sports durante a Copa do Mundo, ele gostaria de continuar jogando profissionalmente por mais um ou dois anos.