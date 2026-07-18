O jogador de 40 anos se tornou um herói no sensacional empate em 0 a 0 dos africanos contra a Espanha, finalista do torneio, e, graças a uma chamada de uma emissora de TV, virou a revelação inesperada das redes sociais do torneio. Agora, aparentemente, um clube de renome lhe ofereceu um contrato.
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Ele é considerado um dos maiores heróis desta Copa do Mundo! Jogador de 40 anos deve assinar novo contrato
Conforme informou o especialista em transferências German Garcia Grova para a emissora argentina TyC Sports, o Colo-Colo, do Chile, tem a intenção de contratar o goleiro, que atualmente está sem clube.
Vozinha jogou pela última vez pelo GD Chaves, time da segunda divisão portuguesa, cujo contrato com o clube expirou no final de junho. Segundo Garcia Grova, Vozinha já respondeu à oferta e demonstrou grande interesse em jogar pelo clube mais bem-sucedido do Chile. Desde que o corpo aguente, explicou o goleiro à TyC Sports durante a Copa do Mundo, ele gostaria de continuar jogando profissionalmente por mais um ou dois anos.
- (C)Getty Images
Conta no Instagram viraliza: Vozinha deixa Wirtz e Musiala no chinelo
Cabo Verde e Vozinha chegaram invictos às oitavas de final da Copa do Mundo. Após a vitória surpreendente sobre a Espanha, vieram os empates contra o Uruguai e a Arábia Saudita. Nas oitavas de final, a equipe exigiu o máximo da Argentina, atual campeã, e só foi derrotada por 2 a 3 na prorrogação.
As atuações de Vozinha, em especial, viralizaram durante o torneio. Cerca de um mês após a partida contra a Espanha, sua conta no Instagram conta com 29,4 milhões de seguidores (dados de 18 de julho). Duas das estrelas alemãs mais populares, Jamal Musiala e Florian Wirtz, somam juntos apenas 12,6 milhões. Vozinha começou a Copa do Mundo com cerca de 50 mil inscritos em seu canal.
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